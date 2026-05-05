Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Hằng Anh

05/05/2026, 17:07

Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Triển khai sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt tại Lào Cai, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Cà Mau, Tuyên Quang và An Giang. Ảnh minh họa

Ngày 5/5/2026, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã công bố, chia sẻ thông tin về đợt tài trợ lần thứ hai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” (PWG) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, cho biết dự kiến trong đợt này sẽ có khoảng từ 22- 25 sáng kiến được cấp tài trợ. Mỗi sáng kiến có thể nhận tối đa 1,8 tỉ đồng (tương đương 60.000 EUR), với thời gian thực hiện từ 12-15 tháng. Dự án PWG sẽ nhận hồ sơ sáng kiến đến hết ngày 12/6/2026.

Địa bàn triển khai các sáng kiến bao gồm Lào Cai, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Cà Mau, Tuyên Quang và An Giang. Đây là những địa phương chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, đồng thời có nhu cầu lớn trong việc phát triển các mô hình quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp bền vững và hỗ trợ cộng đồng địa phương chuyển đổi sang các mô hình phát triển sinh kế, kinh tế ngày càng bền vững hơn.

Dự kiến, đến khi kết thúc vào năm 2029, Dự án PWG sẽ tài trợ cho khoảng 65 sáng kiến, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 33 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoạt động trong các lĩnh vực trên, tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trong năm 2025, ở đợt tài trợ lần thứ nhất của Dự án PWG, đã có 18 sáng kiến xuất sắc nhất được lựa chọn từ 119 đề xuất. Các sáng kiến này trải rộng trên bốn tỉnh và thành phố gồm Lào Cai, Huế, Đà Nẵng và Cà Mau, tập trung vào nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, sinh kế bền vững, quản lý chất thải và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp xanh của phụ nữ.

Thông qua đó có hơn 1.155 phụ nữ và trẻ em gái thuộc mọi nhóm đa dạng có việc làm trong nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời thúc đẩy ít nhất 10 thay đổi về chính sách và thực tiễn ở cấp địa phương. Kết quả cuối cùng, dự kiến sẽ có 7–10 triệu người có thông tin, kiến thức và tiếp cận tốt hơn với các cơ hội việc làm xanh.

Dự án PWG sẽ nhận hồ sơ sáng kiến đến hết ngày 12/6/2026. 
Việt Nam là quốc gia rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và thiên tai, và là quốc gia  bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán và đất nhiễm mặn. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chịu tổn thất kinh tế ước tính khoảng 10 tỷ USD, tương đương 3,2% GDP, do tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Tú cho rằng "những tác động này ảnh hưởng khác nhau giữa các nhóm dân cư và khu vực khác nhau; trong đó nông dân và các hộ sản xuất nhỏ, người nghèo và phụ nữ là những đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thiên tai và biến đổi khí hậu".

Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực ban hành các chính sách nhạy cảm giới trong lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời tích cực tham gia các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh và bình đẳng giới.

Dự án PWG được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nỗ lực chung này thông qua cải thiện khả năng tiếp cận việc làm bền vững và cơ hội kinh doanh của phụ nữ thuộc các nhóm khác nhau trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Dự án cũng thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các đóng góp ý kiến về chính sách có tác động tới cuộc sống của họ.

Dự án PWG nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh. Qua đó, phụ nữ không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là những người kiến tạo giải pháp và dẫn dắt sự thay đổi tại cộng đồng. Thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến địa phương quy mô nhỏ, PWG tạo ra một “không gian thực hành”, nơi các sáng kiến cộng đồng được thiết kế và triển khai trong một hệ sinh thái đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ.
Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam.

PWG được khởi động vào ngày 22/4/2025 là một hợp phần thuộc Chương trình “Đối tác chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và được Oxfam tại Việt Nam triển khai.

Dự án cung cấp các gói tài trợ cho các đối tác là các tổ chức Việt Nam, được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển để thực hiện các sáng kiến tại địa phương, nhằm góp phần tạo cơ hội tiếp cận việc làm và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong chuyển đổi xanh.

Thông qua dự án sẽ thúc đẩy tăng cường năng lực kỹ thuật, vận hành và kết nối, chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức nhận tài trợ; đồng thời tăng cường cơ chế hợp tác công- tư nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME), qua đó tạo việc làm cho phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh. Dự án hướng đến cải thiện cơ hội việc làm bền vững và khởi nghiệp cho phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế xanh và tuần hoàn.

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...

