Traphaco đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2021

Vượt lên những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, Traphaco đã duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiếp tục tăng trưởng mạnh, thực hiện nghiêm túc “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra “Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, an sinh xã hội”.

Ban lãnh đạo Traphaco đã sớm chỉ đạo nâng công suất dây chuyền các nhà máy, tăng sản lượng sản phẩm phòng dịch và hàng có nhu cầu cao. Nhờ áp dụng công nghệ dược phẩm hiện đại, khép kín tự động hóa, các nhà máy Traphaco đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện 3 tại chỗ, thiếu nhân lực.

Hệ thống phân phối mạnh giúp bổ sung hàng liên tục vào kho tổng cũng như các kho chi nhánh ngay từ cuối quý 2/2021, đảm bảo đủ hàng, cung ứng kịp thời cho các nhà thuốc và đại lý ngay cả trong thời gian giãn cách xã hội.

Dự kiến hết năm 2021, Công ty đạt doanh thu 2.170 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm và tăng trưởng 14% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 265 tỷ dồng, vượt 10% kế hoạch năm và tăng trưởng 25%.

Kết quả tăng trưởng kép cho thấy Chiến lược bền vững mà Traphaco theo đuổi nhiều năm nay đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp kiên cường vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ do dịch bệnh gây ra.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty ủng hộ hàng tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19. Theo lời kêu gọi của Bộ Y tế, 200.000 chai thuốc súc họng T-B Fresh cho chương trình Túi thuốc an sinh đã được Công ty Cổ phần Traphaco vận chuyển ngay tới Tp.HCM…