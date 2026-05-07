Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày

Ngô Anh Văn

07/05/2026, 10:26

Triển lãm Triển lãm Quốc tế về Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất tại TP Đà Nẵng năm 2026 (Vietbuild Đà Nẵng 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 6/5…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc Vietbuild Đà Nẵng 2026.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc Vietbuild Đà Nẵng 2026.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; lãnh đạo TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Đà Nẵng; các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên; hội, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước... đã tham dự buổi khai mạc.

Sự kiện do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Tập đoàn tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này là cầu nối giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, bám sát chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo Ban Tổ chức, Vietbuild Đà Nẵng 2026 thu hút sự tham dự của 220 doanh nghiệp với gần 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự, giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây dựng - Vật liệu Xây dựng - Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất. Cùng với đó là nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, góp phần phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghi thức khai mạc.
Nghi thức khai mạc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam, năm 2026, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với quyết tâm và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, hiện đại, đáng sống.

Với nhiều sản phẩm mới, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng tái tạo, cùng với các hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến… Vietbuild Đà Nẵng 2026 sẽ là cơ hội cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển giữa các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển đầu tư và mở rộng thị trường tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Vietbuild Đà Nẵng 2026 kéo dài đến hết ngày 10/5/2026 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Đà Nẵng và miễn phí đón khách đến tham quan.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045

08:16, 29/04/2026

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị văn hóa toàn cầu vào năm 2045

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

16:21, 26/04/2026

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

16:30, 22/04/2026

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

Từ khóa:

Đà Nẵng Kinh tế xanh tiêu dùng Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2026 Vneconomy

Đọc thêm

“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian

“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian

Việc tối đa hóa sự tiện lợi đang trở thành một định nghĩa rõ nét cho nhịp sống đô thị tại Việt Nam. Không dừng lại ở các dịch vụ thiết yếu, xu hướng này đã phát triển thành một hệ sinh thái đa tầng, phản ánh sự dịch chuyển từ nhu cầu cơ bản sang tư duy tối ưu hóa nguồn lực…

Các sản phẩm điện ảnh trở thành một phần của hệ sinh thái thời trang

Các sản phẩm điện ảnh trở thành một phần của hệ sinh thái thời trang

Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch quảng bá của bộ phim “The Devil Wears Prada 2” được chú ý tại nhiều kinh đô thời trang. Từ New York đến London và Milan, mỗi lần dàn diễn viên xuất hiện đều trở thành chất liệu cho truyền thông và mạng xã hội…

World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng

World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng

Giới chuyên môn nhận định, World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà giá trị thương mại vượt xa giá trị thể thao thuần túy. Doanh thu dự kiến của FIFA trong chu kỳ này có thể vượt mốc 11 – 13 tỷ USD, biến World Cup thành một trong những sự kiện sinh lời lớn nhất hành tinh…

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…

Hai nữ nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”

Hai nữ nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”

Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ 06/5 đến ngày 10/5/2026, 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó và sơn dầu sẽ được giới thiệu tới người yêu nghệ thuật thủ đô trong khuôn khổ triển lãm mang tên “Cuộc sống tươi đẹp”…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Truy tố cựu Thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16,3 tỷ đồng

Dân sinh

2

PC1 tiếp tục nhận thông báo nhắc nhở từ HOSE

Doanh nghiệp niêm yết

3

PGBank App và bước chuyển mình sang nền tảng tài chính hợp kênh, tích hợp đa tính năng

Tài chính

4

Smart City Asia 2026: Phá bỏ “ốc đảo dữ liệu”, kiến tạo đô thị thông minh bền vững

Doanh nghiệp

5

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026: Tỏa sáng bản sắc “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy