Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày

Triển lãm Triển lãm Quốc tế về Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất tại TP Đà Nẵng năm 2026 (Vietbuild Đà Nẵng 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 6/5…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; lãnh đạo TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Đà Nẵng; các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên; hội, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước... đã tham dự buổi khai mạc.

Sự kiện do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Tập đoàn tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này là cầu nối giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, bám sát chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo Ban Tổ chức, Vietbuild Đà Nẵng 2026 thu hút sự tham dự của 220 doanh nghiệp với gần 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự, giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây dựng - Vật liệu Xây dựng - Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất. Cùng với đó là nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, góp phần phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghi thức khai mạc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam, năm 2026, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Với quyết tâm và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, hiện đại, đáng sống.

Với nhiều sản phẩm mới, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng tái tạo, cùng với các hội thảo, diễn đàn doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến… Vietbuild Đà Nẵng 2026 sẽ là cơ hội cho hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển giữa các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển đầu tư và mở rộng thị trường tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Vietbuild Đà Nẵng 2026 kéo dài đến hết ngày 10/5/2026 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Đà Nẵng và miễn phí đón khách đến tham quan.