Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày
Ngô Anh Văn
07/05/2026, 10:26
Triển lãm Triển lãm Quốc tế về Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất tại TP Đà Nẵng năm 2026 (Vietbuild Đà Nẵng 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 6/5…
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; lãnh đạo TP. Đà
Nẵng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Tổng lãnh sự quán các nước
tại TP. Đà Nẵng; các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên; hội, hiệp hội doanh
nghiệp trong và ngoài nước... đã tham dự buổi khai mạc.
Sự kiện do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ
Xây dựng), Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Tập đoàn tổ chức Triển lãm quốc tế
xây dựng Vietbuild, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng phối hợp
tổ chức.
Phát biểu khai mạc,
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này
là cầu nối giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng
với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đồng thời, bám sát chủ trương nhất
quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế
tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện
môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc
gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu…
Theo Ban Tổ chức, Vietbuild Đà Nẵng 2026 thu hút sự
tham dự của 220 doanh nghiệp với gần 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ
tiên tiến, thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự, giới thiệu và trưng bày các
sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Xây dựng - Vật liệu Xây dựng - Bất động
sản - Trang trí nội ngoại thất. Cùng với đó là nhiều chương trình hoạt động phong phú và
thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, góp phần phát
triển và hội nhập kinh tế quốc tế.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam, năm
2026, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với cải cách hành chính, lấy
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời khuyến khích đổi mới
sáng tạo và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Với quyết tâm và sự vào cuộc của
toàn bộ hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và
người dân, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Đà
Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Thành phố thông minh, hiện đại, đáng
sống.
Với nhiều sản phẩm mới, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng tái tạo, cùng với các hội thảo, diễn đàn doanh
nghiệp trực tiếp và trực tuyến… Vietbuild Đà Nẵng 2026 sẽ là cơ hội cho hoạt động xúc tiến thương
mại, hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển giữa các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát
triển đầu tư và mở rộng thị trường tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Vietbuild Đà Nẵng 2026 kéo dài đến hết ngày 10/5/2026 tại Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Đà Nẵng và miễn phí đón khách đến tham quan.
“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian
Việc tối đa hóa sự tiện lợi đang trở thành một định nghĩa rõ nét cho nhịp sống đô thị tại Việt Nam. Không dừng lại ở các dịch vụ thiết yếu, xu hướng này đã phát triển thành một hệ sinh thái đa tầng, phản ánh sự dịch chuyển từ nhu cầu cơ bản sang tư duy tối ưu hóa nguồn lực…
Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch quảng bá của bộ phim "The Devil Wears Prada 2" được chú ý tại nhiều kinh đô thời trang. Từ New York đến London và Milan, mỗi lần dàn diễn viên xuất hiện đều trở thành chất liệu cho truyền thông và mạng xã hội…
Giới chuyên môn nhận định, World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà giá trị thương mại vượt xa giá trị thể thao thuần túy. Doanh thu dự kiến của FIFA trong chu kỳ này có thể vượt mốc 11 – 13 tỷ USD, biến World Cup thành một trong những sự kiện sinh lời lớn nhất hành tinh…
Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ 06/5 đến ngày 10/5/2026, 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó và sơn dầu sẽ được giới thiệu tới người yêu nghệ thuật thủ đô trong khuôn khổ triển lãm mang tên "Cuộc sống tươi đẹp"…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: