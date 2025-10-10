Triển lãm quốc tế VRT&CON’2025 mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Đan Tiên
10/10/2025, 15:01
Dự kiến diễn ra 12–15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON’2025) được xem là sự kiện quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ phục vụ tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam...
Đây là sự kiện do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đường sắt, Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI), Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật HTECH, Công ty TNHH MTV Bạch Đằng và Công ty TNHH Sự kiện Triển lãm và Xúc tiến thương mại CAMEL tổ chức.
Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất – thi công, nhà thầu EPC, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt và xây dựng hạ tầng hiện đại.
Trên tổng diện tích hơn 5.000 m2, triển lãm dự kiến có sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, với hơn 200 gian hàng trưng bày sản phẩm, công nghệ và thiết bị chuyên ngành.
Trong bốn ngày diễn ra, VRT&CON’2025 sẽ bao gồm các hội nghị cấp cao, tọa đàm giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, các phiên kết nối B2B, lễ ký kết hợp tác chiến lược, cùng chuỗi roadshow công nghệ và ngày trải nghiệm dành cho công chúng. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút khoảng 10.000 khách tham quan chuyên ngành.
Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, VRT&CON’2025 hướng đến xây dựng nền tảng kết nối đa chiều giữa Chính phủ – doanh nghiệp – chuyên gia, tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công nghệ, nội địa hóa thiết bị và phát triển chuỗi cung ứng cho ngành đường sắt.
Đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng đường sắt bền vững, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ số và mô hình quản lý tiên tiến trong thiết kế, vận hành, bảo trì. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần hình thành hướng đi mới cho ngành đường sắt Việt Nam – lĩnh vực được xác định là một trong các trụ cột quan trọng của mạng lưới giao thông quốc gia trong giai đoạn tới.
Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, VRT&CON’2025 còn mang ý nghĩa kết nối chính sách và thị trường, khi mở ra không gian để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự kiện VRT&CON’2025 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam, nơi ý tưởng, công nghệ và hợp tác quốc tế cùng hội tụ. Với tinh thần đổi mới, kết nối và phát triển bền vững, VRT&CON’2025 hứa hẹn trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc gia, góp phần kiến tạo tương lai hạ tầng giao thông hiện đại của Việt Nam trong thập kỷ tới.
14:41, 10/10/2025
Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao hiện đại và hướng tới 70.000 nhân lực trong giai đoạn 2031 - 2035...
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch, với hơn một nửa số bộ, ngành và địa phương chưa đạt mức trung bình 50%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp…
Để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, nhiệt điện LNG trước thời hạn so với quy hoạch, Hải Phòng đề xuất điều chỉnh tiến độ…
Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2027, giúp giảm áp lực giao thông cũng như góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc của Thủ đô...
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển vùng và kết nối khu vực. Toàn tỉnh cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao nhất để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: