Triển lãm quốc tế VRT&CON’2025 mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam

Đan Tiên

10/10/2025, 15:01

Dự kiến diễn ra 12–15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON’2025) được xem là sự kiện quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ phục vụ tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là sự kiện do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đường sắt, Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI), Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật HTECH, Công ty TNHH MTV Bạch Đằng và Công ty TNHH Sự kiện Triển lãm và Xúc tiến thương mại CAMEL tổ chức.

Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất – thi công, nhà thầu EPC, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt và xây dựng hạ tầng hiện đại.

Trên tổng diện tích hơn 5.000 m2, triển lãm dự kiến có sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, với hơn 200 gian hàng trưng bày sản phẩm, công nghệ và thiết bị chuyên ngành.

Trong bốn ngày diễn ra, VRT&CON’2025 sẽ bao gồm các hội nghị cấp cao, tọa đàm giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, các phiên kết nối B2B, lễ ký kết hợp tác chiến lược, cùng chuỗi roadshow công nghệ và ngày trải nghiệm dành cho công chúng. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút khoảng 10.000 khách tham quan chuyên ngành.

Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, VRT&CON’2025 hướng đến xây dựng nền tảng kết nối đa chiều giữa Chính phủ – doanh nghiệp – chuyên gia, tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công nghệ, nội địa hóa thiết bị và phát triển chuỗi cung ứng cho ngành đường sắt.

Đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng đường sắt bền vững, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ số và mô hình quản lý tiên tiến trong thiết kế, vận hành, bảo trì. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần hình thành hướng đi mới cho ngành đường sắt Việt Nam – lĩnh vực được xác định là một trong các trụ cột quan trọng của mạng lưới giao thông quốc gia trong giai đoạn tới.

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, VRT&CON’2025 còn mang ý nghĩa kết nối chính sách và thị trường, khi mở ra không gian để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự kiện VRT&CON’2025 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam, nơi ý tưởng, công nghệ và hợp tác quốc tế cùng hội tụ. Với tinh thần đổi mới, kết nối và phát triển bền vững, VRT&CON’2025 hứa hẹn trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc gia, góp phần kiến tạo tương lai hạ tầng giao thông hiện đại của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

14:41, 10/10/2025

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

“Đường ray pháp lý” mới, mở khóa phát triển cho ngành đường sắt

13:51, 29/09/2025

“Đường ray pháp lý” mới, mở khóa phát triển cho ngành đường sắt

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

15:31, 25/08/2025

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao hiện đại và hướng tới 70.000 nhân lực trong giai đoạn 2031 - 2035...

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn chờ dự án

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn chờ dự án

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch, với hơn một nửa số bộ, ngành và địa phương chưa đạt mức trung bình 50%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp…

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng sạch

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng sạch

Để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, nhiệt điện LNG trước thời hạn so với quy hoạch, Hải Phòng đề xuất điều chỉnh tiến độ…

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2027, giúp giảm áp lực giao thông cũng như góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc của Thủ đô...

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển vùng và kết nối khu vực. Toàn tỉnh cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao nhất để bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện...

