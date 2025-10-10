Triển lãm quốc tế VRT&CON’2025 mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam

Dự kiến diễn ra 12–15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON’2025) được xem là sự kiện quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ phục vụ tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam...

Đây là sự kiện do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đường sắt, Viện Đổi mới sáng tạo mở và doanh nhân công nghệ (OITI), Công ty CP Công nghệ và Kỹ thuật HTECH, Công ty TNHH MTV Bạch Đằng và Công ty TNHH Sự kiện Triển lãm và Xúc tiến thương mại CAMEL tổ chức.

Sự kiện quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất – thi công, nhà thầu EPC, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt và xây dựng hạ tầng hiện đại.

Trên tổng diện tích hơn 5.000 m2, triển lãm dự kiến có sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, với hơn 200 gian hàng trưng bày sản phẩm, công nghệ và thiết bị chuyên ngành.

Trong bốn ngày diễn ra, VRT&CON’2025 sẽ bao gồm các hội nghị cấp cao, tọa đàm giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, các phiên kết nối B2B, lễ ký kết hợp tác chiến lược, cùng chuỗi roadshow công nghệ và ngày trải nghiệm dành cho công chúng. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện thu hút khoảng 10.000 khách tham quan chuyên ngành.

Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, VRT&CON’2025 hướng đến xây dựng nền tảng kết nối đa chiều giữa Chính phủ – doanh nghiệp – chuyên gia, tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công nghệ, nội địa hóa thiết bị và phát triển chuỗi cung ứng cho ngành đường sắt.

Đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng đường sắt bền vững, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ số và mô hình quản lý tiên tiến trong thiết kế, vận hành, bảo trì. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần hình thành hướng đi mới cho ngành đường sắt Việt Nam – lĩnh vực được xác định là một trong các trụ cột quan trọng của mạng lưới giao thông quốc gia trong giai đoạn tới.

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, VRT&CON’2025 còn mang ý nghĩa kết nối chính sách và thị trường, khi mở ra không gian để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự kiện VRT&CON’2025 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam, nơi ý tưởng, công nghệ và hợp tác quốc tế cùng hội tụ. Với tinh thần đổi mới, kết nối và phát triển bền vững, VRT&CON’2025 hứa hẹn trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc gia, góp phần kiến tạo tương lai hạ tầng giao thông hiện đại của Việt Nam trong thập kỷ tới.