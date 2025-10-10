Để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, nhiệt điện LNG trước thời hạn so với quy hoạch, Hải Phòng đề xuất điều chỉnh tiến độ…

Để đảm bảo nguồn và lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng khu vực phía Bắc, Sở Công thương Hải Phòng đề xuất thành phố kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng sạch.

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THỰC HIỆN NHIỀU DỰ ÁN

Theo Sở Công thương TP. Hải Phòng, dự án phát triển điện gió ngoài khơi hiện đang trong quá trình thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển nguồn điện gió ngoài khơi như nội dung đề xuất, Hải Phòng cần giao Sở Tài Chính thẩm định, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện khai thác các nguồn điện gió ngoài khơi theo quy hoạch được duyệt.

Trong 4 dự án điện gió ngoài khơi và 1 trạm thu gom công suất mà Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô đề xuất triển khai giai đoạn 2025 - 2030, có tới 3 dự án và 1 điểm thu gom theo quy hoạch sẽ triển khai giai đoạn 2031 – 2035 (dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 3.1, Bắc Bộ 4 và Bắc Bộ 5 và điểm thu gom công suất tại Quảng Ninh).

Trước đề xuất này, Sở Công thương Hải Phòng đề xuất UBND thành phố báo cáo kiến nghị Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện. Cụ thể là cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 4, Bắc Bộ 5 và điểm gom công suất tại Hải Phòng hoàn thành trong giai đoạn 2025 – 2030 (trước 5 năm so với quy hoạch hiện tại).

Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo Theo quy định, các dự án điện gió ngoài khơi còn chưa thực hiện khảo sát nên chưa thể lựa chọn nhà đầu tư…

Tương tự, dự án nhiệt điện LNG Hải Phòng có tổng công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư đề nghị được triển khai đầu tư toàn bộ các nhà máy đảm bảo công suất toàn bộ 4.800 MW trong giai đoạn 2025 - 2030 thay vì chia làm 2 giai đoạn như quy hoạch hiện nay (giai đoạn 2025 - 2030 đầu tư 1.600 MW, giai đoạn 2031 - 2035 đầu tư 3.200 MW).

Trước đề xuất của nhà đầu tư, Hải Phòng cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch, cho phép dự án nhiệt điện LNG 4.800 MW ngay trong giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đánh giá của Sở Công thương TP. Hải Phòng, việc thực hiện Dự án nhiệt điện LNG Hải Phòng cần có nhiều hạng mục (dự án) đi kèm như đường dây giải toả công suất, cảng tiếp nhận tầu chở khí hoá lỏng, hệ thống kho, đường ống dẫn khí ….

Để đảm bảo đồng bộ tiến độ các dự án này với tiến độ Nhà máy điện khí LNG đi vào vận hành, Hải Phòng cần đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư đường dây 500 KV từ Nhà máy LNG Hải Phòng đến các Trạm biến áp 500 KV Hải Phòng hoặc Trạm biến án 500 KV Gia Lộc.

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHỤ TRỢ NHIỆT ĐIỆN LNG

Tuy nhiên, các Trạm biến áp và tuyến đường dây này lại có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2031- 2035 nên Hải Phòng cần báo cáo, đề xuất Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các dự án này trong giai đoạn 2025 - 2030 để kịp đấu nối đồng bộ với Nhà máy điện LNG khi nhà máy đi vào vận hành.

Với quy hoạch hiện tại, giai đoạn 2025 – 2030 nhà máy LNG có công suất phát điện lớn tới 1.600 MW. Nếu nâng công suất lên 4.800 MW ngay trong giai đoạn này, cần có thêm các tuyến đường dây giải toả công suất, thực hiện cung cấp điện cho các khu vực Đình Vũ – Cát Hải, Đồ Sơn.

Vì vậy, cũng cần đầu tư ngay các tuyến đường dây giải toả cho nhà máy. Cụ thể là tuyến 500 KV từ LNG Hải Phòng chuyển tiếp đến mạch 2 Hải Phòng, đường dây 2 mạch 220 KV từ LNG Hải Phòng đi Đồ Sơn và đường dây 4 mạch từ LNG chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 220 KV Đình Vũ – Cát Hải.

Trước đây, quy hoạch hạ tầng tuyến ống và kho trữ lượng khí mới quy hoạch hạ tầng tuyến ống, kho trữ lượng khí đạt từ 0,5 – 1 triệu tấn khí/năm. Quy hoạch này được đánh giá là chưa đồng bộ với tiến độ triển khai Nhà máy điện LNG. Nếu thực hiện hoàn thành toàn bộ công suất thiết kế phát điện trong giai đoạn 2025 - 2030 thì cần bổ sung quy hoạch dự án kho LNG (làm nhiên liệu) kèm theo Nhà máy điện LNG.

Tương tự, trước đây, quy hoạch nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước cho bến cảng theo Quyết định 140/QĐ- Ttg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ cũng chưa đề cập đến quy hoạch bến cảng LNG cho nhà máy điện LNG. Vì vậy, cần quy hoạch bổ sung 1 bến cảng đáp ứng nhu cầu thông quan khoảng 5 triệu tấn khí phục vụ Nhà máy điện LNG.

Theo đề xuất của sở Công thương TP. Hải Phòng, để giải quyết những vướng mắc kể trên, thành phố Hải Phòng và chủ đầu tư cần tiếp tục làm việc với Bộ Công thương để đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án, hạng mục phụ trợ phục vụ Nhà máy điện LNG vào quy hoạch điện VIII. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Bộ Xây dựng bổ sung vị trí, quy mô bến cảng chuyên dụng LNG phục vụ Nhà máy điện.

Thành phố Hải Phòng kỳ vọng các siêu dự án điện LNG, điện gió ngoài khơi được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ sẽ giúp thành phố đảm bảo nguồn điện, lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các dự án điện sẽ đóng góp vào tăng trưởng chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) của thành phố, sớm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo khu vực.