Triển lãm Giao điểm Tinh Hoa tại Hà Nội

Với 6 không gian thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, triển lãm đặc biệt này góp phần tôn vinh hành trình hai thập kỷ đưa những thương hiệu xa xỉ hàng đầu của thế giới về Việt Nam của nhà bán lẻ Tam Sơn...

Nằm tại khu vực Cột cờ Hà Nội, trong không gian di sản Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng là triển lãm đa phương tiện đặc biệt chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc của nhà bán lẻ xa xỉ Tam Sơn trên hành trình 20 năm theo đuổi tầm nhìn góp phần kiến tạo một Việt Nam tràn đầy cảm hứng.

Với 6 không gian thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại với các góc nhìn hậu trường, mỗi căn phòng như một lăng kính chiếu rọi vào câu chuyện Tam Sơn đang viết tiếp.

Giao điểm Tinh hoa khởi đầu với cổng vào trưng bày chọn lọc 20 bìa tạp chí đại diện cho chặng đường hợp tác của Tam Sơn cùng các đối tác truyền thông thân thiết. Bước vào trong là Sảnh Giao thoa, không gian giới thiệu những tác phẩm sắp đặt được đầu tư công phu, thể hiện những cuộc đối thoại giữa các thương hiệu với cộng đồng nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Hành trình khám phá tiếp nối ở tầng trên, nơi câu chuyện về giá trị thẩm mỹ bền vững được kể qua bốn căn phòng tuần tự là Phòng Di sản, Phòng Kiệt tác, Phòng Nghệ nhân và Phòng Hoà âm.

Các phòng trưng bày cùng nhau xâu chuỗi hành trình sáng tạo, đi từ dấu ấn di sản thương hiệu, chiêm ngưỡng những kiệt tác tiêu biểu, lần về thao tác thủ công nén sau từng chi tiết, rồi dần dần chạm tới các giá trị bản nguyên của sáng tạo.

Là điểm dừng chân cuối, Phòng Mộng ước biến hoá không gian thành một thế giới đầy mê hoặc, do ba nghệ sĩ thị giác cùng nhau xây đắp. Họ mở ra những khả thể của cảnh quan tương lai, truy vấn ký ức văn hoá và chạm vào những mảng miếng của tiềm thức.

Trực quan như tên gọi, ba tác phẩm sắp đặt trong căn phòng cùng nhau kiến tạo một giấc mơ tập thể, nơi trực giác và bản năng thẩm mỹ dẫn dắt sự đổi mới.

Các thương hiệu tham gia triển lãm Giao điểm Tinh hoa gồm Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, và Hanoia.

Bên cạnh đó, Giao điểm Tinh hoa còn có sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên cùng các nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và nhóm Fustic.Studio. Đây là các gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ 8x và 9x, mang đến dòng chảy cảm hứng dồi dào và sự đồng vọng với những giá trị mà Tam Sơn hằng theo đuổi.

Giao điểm Tinh hoa không chỉ tôn vinh những giá trị của quá khứ mà còn hé mở tinh thần hướng về tương lai. Sự kiện không đơn thuần là một cuộc trưng bày, mà còn mang kỳ vọng tạo ra không gian gắn kết chân thực, xoá đi biên giới giữa người đón nhận với quá trình sáng tạo.

Bằng cách để các thương hiệu và tác giả dẫn dắt câu chuyện, đồng thời đặt nghệ thuật thủ công cùng sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại ở vị trí trung tâm, Tam Sơn hiện diện như nhà giám tuyển mang đến một sân chơi chung đầy cảm hứng, vượt ra ngoài giới hạn của tiêu dùng, nhằm gợi lên giá trị bền vững của truyền thống, sáng tạo và tinh thần cộng đồng.