Trợ lý chứng khoán ảo Ensa của DNSE nhận giải thưởng “Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính”

Giải thưởng AI Awards được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024, chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật. Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của hơn 70 sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đa dạng các lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, giám sát an ninh, an toàn giao thông, tài chính, hỗ trợ quản lý, điều hành sản xuất của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy trao giải thưởng cho Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE.

Là doanh nghiệp có nhiều bước đi tiên phong về công nghệ trong lĩnh vực chứng khoán, sản phẩm Ensa, trợ lý chứng khoán ảo đầu tiên trên thị trường do Chứng khoán DNSE phát triển được Hội đồng bình chọn đánh giá là Dự án AI đáng chú ý 2024 và trao danh hiệu “Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính”. Cùng với DNSE, các giải pháp được vinh danh tại AI Awards 2024 gồm có Giải pháp đơn giản hóa quy trình viết mã CodeVista của AI Center & FPT Software; Trợ lý ảo tổng đài OmiBot của CTCP Minh Phúc Transformation; Nền tảng MedCAT AI Insurance của CTCP MEDCAT; Giải pháp tự động hóa quy trình đào tạo FPT AI Mentor và Công nghệ đo, tư vấn dinh dưỡng cho cây trồng của Công ty Công nghệ Nông nghiệp Enfarm.

Với mục tiêu xây dựng một mô hình trợ lý ảo giải quyết những nhược điểm của mô hình truyền thống, đội ngũ DNSE đã kết hợp giữa AI và hệ thống dữ liệu chứng khoán để phát triển trợ lý chứng khoán ảo Ensa. Đây là trợ lý ảo đầu tiên được xây dựng dưới hình thức chatbot, trả lời câu hỏi và cung cấp ý tưởng đầu tư ngay trên nền tảng chứng khoán Entrade X by DNSE.

Chia sẻ về ý tưởng khi phát triển Ensa, ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE cho biết, số liệu cho thấy tới 90% nhà đầu tư bị quá tải thông tin khi có quá nhiều nguồn dữ liệu cần theo dõi, thiếu công cụ phân tích chuyên sâu, do vậy bỏ lỡ cơ hội đầu tư. “Trên thị trường chứng khoán, thông tin và phân tích dữ liệu nhanh nhạy là một trong những yếu tố then chốt để chiến thắng thị trường. Ensa có lợi thế là trợ lý AI chuyên biệt, tiên phong trên thị trường Việt Nam và chúng tôi kỳ vọng với năng lực hạ tầng phân tích dữ liệu ngày một chất lượng, khả năng cung cấp thông tin, gợi ý ý tưởng cá nhân hoá theo từng khách hàng, Ensa sẽ trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư”, ông Bình chia sẻ.

Hiện tại, Ensa có khả năng tự động cập nhật tin tức thị trường từ các nguồn tin cậy, gửi đến nhà đầu tư theo thời gian thực, cảnh báo kịp thời về biến động thị trường, giúp nhà đầu tư bảo vệ danh mục một cách chủ động.

Kết hợp sức mạnh AI với dữ liệu chuyên sâu về thị trường, kiến thức của chuyên gia tư vấn hàng đầu, đồng thời dựa vào phân tích dữ liệu giao dịch trong quá khứ và học hỏi từ việc tương tác với nhà đầu tư, Ensa có thể cung cấp ý tưởng đầu tư cá nhân hóa theo quan tâm của từng khách hàng, đưa ra khuyến nghị bằng mô hình định lượng theo đa dạng trường phái đầu tư.

Trợ lý ảo Ensa có thể chủ động tương tác, thích ứng và chủ động hỏi lại người dùng khi thiếu thông tin.

Áp dụng các thuật toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn, Ensa chủ động tương tác hai chiều, gợi ý thông tin nhà đầu tư quan tâm mà không cần chờ nhà đầu tư đặt câu hỏi.

Trên thị trường chứng khoán, bên cạnh thông tin nhanh nhạy, việc quản trị cảm xúc là điều tiên quyết để chiến thắng thị trường. Mô hình trợ lý chứng khoán ảo giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, cập nhật góc nhìn khách quan từ số liệu, tránh được yếu tố cảm xúc trong giao dịch.

Xét về hiệu quả với doanh nghiệp, trong khi môi giới truyền thống chỉ có thể phục vụ số lượng 20 - 50 nhà đầu tư một lúc, trợ lý chứng khoán ảo có thể phục vụ hàng ngàn khách hàng một thời điểm, giúp công ty chứng khoán tiết kiệm nguồn lực hiệu quả. Theo ông Nguyễn Đức Bình, Ensa mới ra mắt được nửa năm đã tiếp cận hơn 11,1 nghìn người dùng với hơn 135 nghìn câu hỏi, chứng tỏ nhu cầu và sự đón nhận của nhà đầu tư đối với mô hình này.

Bên cạnh trợ lý chứng khoán ảo Ensa, DNSE cũng liên tục có những cải tiến “dẫn sóng” về công nghệ, có thể kể đến hệ thống quản trị và cho vay theo từng giao dịch Margin Deal, hệ thống giao dịch phái sinh Future X với các tính năng đặt lệnh tự động, hay tài khoản chứng khoán đầu tiên trên ví điện tử Zalo Pay…

Việc được vinh danh giải thưởng “Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính dành” từ AI Awards 2024 dành cho trợ lý chứng khoán ảo Ensa không chỉ thể hiện tiềm năng của các sản phẩm ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, mà còn khẳng định nỗ lực của DNSE, công ty chứng khoán công nghệ tiên phong với những giải pháp bắt kịp xu hướng thế giới nhằm “đơn giản hóa đầu tư cho người Việt”.