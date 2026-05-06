Trụ tiếp tục “đè” chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ chống đỡ tốt
Kim Phong
06/05/2026, 12:01
Thị trường đã không thể “hưởng ứng” diễn biến tích cực của thế giới đêm qua. Nguyên nhân một phần do các cổ phiếu trụ tiếp tục giảm, phần khác do dòng tiền suy yếu. Dù vậy khả năng phân hóa vẫn đang cho thấy sức ép bán ra không mạnh.
VN-Index đầu ngày khá tốt, mức tăng tại đỉnh là hơn 13 điểm
(+0,61%). Tuy nhiên đến hơn 10h chỉ số đã rơi qua tham chiếu và kết phiên sáng
giảm 2,66 điểm (-0,14%).
Nhìn vào diễn biến của độ rộng, thị trường cũng cho thấy có
sự suy yếu khá rõ. Độ rộng tốt nhất ghi nhận 160 mã tăng/87 mã giảm và thời điểm
VN-Index bắt đầu đỏ là 115 mã tăng/133 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE có 127 mã tăng/164
mã giảm.
Số lượng cổ phiếu đổi màu giá nhiều lên, nhưng cũng không hoàn
toàn áp đảo. Kết hợp với thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm 5,5% so với sáng
hôm qua cho thấy có vấn đề từ phía cầu, hơn là áp lực bán mạnh. Mặt khác, trong
164 cổ phiếu đang đỏ, cũng mới có 69 mã giảm hơn 1% với 13 mã thanh khoản quá
10 tỷ đồng.
VN-Index sáng nay bị ảnh hưởng khá nhiều từ hiện tượng đảo
chiều của các trụ; VIC giảm 1,55%, VHM giảm 1,85%, VPB giảm 1,25%. Trong 10 cổ
phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số này thì tới 7 mã đỏ. Số tăng cũng chỉ có GAS
tăng 2,83% là kéo tốt nhất. Điểm số giằng co do sự cân bằng của các cổ phiếu vốn
hóa trung bình trong khi các trụ lớn nhất ngoài 3 mã nói trên còn lại cũng không
quá kém.
Rổ VN30 kết phiên sáng với 18 mã tăng/11 mã giảm, tương quan
khá mạnh nhưng vốn hóa thì không. DGC tăng 3,77%, STB tăng 3,3%, VJC tăng 3,2%,
SSI tăng 2,38%, VPL tăng 2,16%, LPB tăng 1,87%, GVR tăng 1,28% đều chưa xứng đáng
xếp vào nhóm trụ. Tuy vậy nhờ sự điều chỉnh vốn hóa, chỉ số VN30-Index vẫn ghi
nhận tăng nhẹ 0,18%. STB, VJC và LPB kéo rất tốt cho chỉ số này trong khi với
VN-Index thì không đáng kể.
Với phần còn lại, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng duy trì được độ
phân hóa tốt hơn. Thanh khoản cao xuất hiện ở khá nhiều cổ phiếu: POW tăng 3,3%
với 221,5 tỷ đồng, HCM tăng 3,76% với 212 tỷ, VIX tăng 2,74% với 141,6 tỷ, GEE
tăng 3,65% với 115,9 tỷ, GEX tăng 1,46% với 101,4 tỷ… Nhóm thanh khoản tầm
trung có PC1 tăng 2,61%, DIG tăng 3,15%, VCI tăng 1,56%, VND tăng 2,19%...
Tuy toàn sàn HoSE chỉ có 50 cổ phiếu đang tăng hơn 1% nhưng
cũng chiếm 29,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Thậm chí tổng thanh khoản của
nhóm cổ phiếu xanh – tuy ít hơn về số lượng – nhưng cũng chiếm 55,7% giá trị khớp
lệnh cả sàn.
Ở phía giảm giá, giao dịch lớn chỉ xuất hiện với rất ít cổ
phiếu. Ngoài VIC, VHM, FPT, VPB thuộc nhóm blue-chips, chỉ thêm NVL với 989,9 tỷ
đồng, giá giảm 3,37%; VPI với 237,6 tỷ, giá giảm 2,4%. Các cổ phiếu còn lại chỉ
khớp lệnh lẻ tẻ.
Như vậy tổng thể thị trường sáng nay không yếu và chỉ bị bán
mạnh cục bộ. Khả năng phân hóa cộng với mức độ tập trung vốn cao ở những cổ phiếu
tầm trung tăng giá mạnh là tín hiệu cho thấy kỳ vọng ngắn hạn đang quay lại. Với
thông tin “chiến tranh kết thúc”, chứng khoán thế giới tăng và giá dầu giảm, bối
cảnh căng thẳng quốc tế hứa hẹn sẽ không leo thang thêm. Dù vậy thị trường
trong nước phản ứng kém và thanh khoản sụt giảm vẫn thể hiện sự thận trọng cao
của dòng tiền.
Nhà đầu tư nước ngoài đang duy trì bán ròng khá cao với
-684,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã bị bán lớn là FPT -217,5 tỷ, ACB -105,8 tỷ,
HPG -82,8 tỷ, VIC -82,6 tỷ, NVL -61,6 tỷ, MSB -55,7 tỷ, VHM -50,6 tỷ. Phía mua
ròng có POW +83,3 tỷ, DGC +37,5 tỷ, MSN +37,1 tỷ.
