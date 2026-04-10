Trung Quốc: Năng lượng hydro tăng tốc, hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang tăng tốc, hydro ngày càng được xem là một trụ cột quan trọng trong lộ trình khử carbon. Tại Trung Quốc, sự kết hợp giữa định hướng chính sách cấp cao và các bước tiến công nghệ đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho lĩnh vực này.
TỪ “NHIÊN LIỆU TƯƠNG LAI” THÀNH ĐỘNG
LỰC HIỆN TẠI
Được đưa lên vị trí chiến lược trong
các đề xuất của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) cũng như Báo cáo Công tác
Chính phủ mới nhất, hydro không còn chỉ được xem là nguồn năng lượng của tương
lai mà đã trở thành một động lực cụ thể thúc đẩy các lực lượng sản xuất chất
lượng cao ngay trong hiện tại.
Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển
quan trọng trong tư duy phát triển năng lượng của Trung Quốc, khi hydro ngày
càng đóng vai trò trung tâm trong lộ trình giảm phát thải và tái cấu trúc hệ
thống công nghiệp.
Để thúc đẩy bước nhảy vọt về công
nghiệp, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt giải pháp tài chính và hạ tầng quy
mô lớn. Trong đó, việc thành lập các quỹ chuyển đổi carbon thấp cấp quốc gia và
xây dựng các khu công nghiệp không phát thải tích hợp trên toàn quốc đang đặt
nền móng cho một chuỗi cung ứng hydro hoàn chỉnh.
Theo các chuyên gia, những chính
sách này nhằm giảm “chi phí xanh”, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới công
nghệ và triển khai thương mại trên diện rộng.
Dự báo của Liên minh Hydro Trung
Quốc cho thấy đến năm 2060, hydro có thể chiếm tới 60% tổng nhu cầu năng lượng
trong lĩnh vực công nghiệp của nước này. Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ
14 (2021-2025), cả sản lượng và mức tiêu thụ hydro của Trung Quốc đều tăng
trưởng ổn định và liên tục đứng đầu thế giới.
HYDRO XANH VÀ THAM VỌNG “DẦU XANH”
Theo ông Biên Quang Kỳ, Phó Tổng cục
trưởng Cục Khoa học và Công nghệ thuộc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, giai
đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 sẽ là thời điểm then chốt để xây dựng hệ thống
công nghiệp hiện đại, đồng thời đánh dấu bước chuyển của ngành hydro từ phụ
thuộc vào chính sách sang vận hành theo cơ chế thị trường.
Dữ liệu từ cơ quan này cho thấy công
suất sản xuất hydro xanh từ năng lượng tái tạo đã tăng mạnh từ 23.000 tấn/năm
đầu kỳ lên khoảng 250.000 tấn/năm hiện nay.
Ông Lou Yimin, Phó Chủ tịch cấp cao
kiêm Giám đốc sản phẩm của Envision Energy, nhận định thiết kế chính sách cấp
cao đang định hướng dòng “vốn kiên nhẫn” vào các mục tiêu dài hạn, đồng thời mở
ra các kênh thương mại cho những lĩnh vực đã sẵn sàng mở rộng quy mô. Theo ông,
định hướng hiện nay tạo ra “cơ hội rất lớn” cho các doanh nghiệp có khả năng
cung cấp giải pháp hydro xanh trọn gói.
Việc thành lập các quỹ chuyển đổi
carbon thấp chuyên biệt cũng cho thấy năng lượng hydro đang được tích hợp vào
chiến lược phân bổ vốn dài hạn của Trung Quốc.
Nhờ định hướng chính sách dài hạn
này, các doanh nghiệp như Envision có thể tập trung phát triển thị trường hạ
nguồn sau khi đã vượt qua các rào cản kỹ thuật liên quan đến vật liệu cốt lõi
và hiệu suất hệ thống.
Đáng chú ý, khả năng “thuần hóa”
nguồn điện gió và mặt trời vốn biến động, thông qua các hệ thống điều khiển
bằng trí tuệ nhân tạo, được xem là yếu tố then chốt để biến hydro xanh thành
một dạng “dầu xanh” có thể cạnh tranh và mở rộng quy mô.
Envision hiện đóng vai trò tiên
phong trong việc thương mại hóa lĩnh vực hydro - amoniac xanh. Giai đoạn 1 của
dự án hydro - amoniac quy mô 1,52 triệu tấn tại Xích Phong (Nội Mông), với công
suất 320.000 tấn, đã đi vào vận hành từ tháng 7 năm ngoái.
Dự án này - lớn nhất thế giới cùng
loại - cho thấy việc sản xuất amoniac xanh từ năng lượng tái tạo không chỉ khả
thi về mặt kỹ thuật mà còn hiệu quả về kinh tế và thương mại.
Sự tăng tốc của ngành hydro cho thấy
Trung Quốc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái năng
lượng sạch quy mô lớn, đồng thời định vị vai trò dẫn dắt trong quá trình chuyển
đổi năng lượng toàn cầu.