Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu

Những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đang giúp Trung Quốc không chỉ đảo ngược xu hướng sa mạc hóa trong nước mà còn từng bước trở thành hình mẫu toàn cầu, với các giải pháp kết hợp giữa công nghệ, sinh thái và phát triển kinh tế…

Dọc rìa phía Đông Nam của Sa mạc Tengger, các công nhân đang triển khai một phương pháp kiểm soát cát đã trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống sa mạc hóa của nước này.

Những bó rơm được buộc thành dây và ép xuống bề mặt cát theo dạng ô lưới, tạo thành cấu trúc giống như bàn cờ khổng lồ, có tác dụng làm giảm tốc độ gió sát mặt đất, giữ độ ẩm và cố định các hạt cát, từ đó ngăn chặn sự dịch chuyển của các cồn cát.

Theo ông Tang Ximing, kỹ sư lâm nghiệp tại thành phố Trung Vệ, Khu tự trị Ninh Hạ, công nghệ này hiện đã được cải tiến đáng kể. “Chúng tôi đang sử dụng loại lưới cỏ mới, ít tốn nhân công hơn, thi công nhanh hơn và có thể duy trì hiệu quả trong 5-6 năm, lâu hơn so với phương pháp truyền thống,” ông cho biết. Việc cải tiến này giúp giảm chi phí và nâng cao khả năng nhân rộng trên diện rộng.

NỖ LỰC QUY MÔ LỚN TRÊN TOÀN QUỐC

Ninh Hạ nằm sâu trong vùng tây bắc, bị bao quanh bởi sa mạc ở ba phía, trong đó Trung Vệ đóng vai trò như một “lá chắn” quan trọng, nơi sa mạc Tengger từng nhiều lần đe dọa mở rộng xuống phía đông nam, ảnh hưởng tới các khu dân cư và hạ tầng kinh tế.

Ngay từ những năm 1950, Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật “ô rơm bàn cờ” tại đây để bảo vệ tuyến Đường sắt Bao Đầu - Lan Châu - tuyến đường sắt đầu tiên chạy qua sa mạc - khỏi nguy cơ bị cát vùi lấp.

Thành công của phương pháp này không chỉ giúp duy trì hoạt động giao thông mà còn đặt nền móng cho các chương trình kiểm soát sa mạc quy mô lớn sau này. Sau nhiều thập kỷ kiên trì, Ninh Hạ trở thành khu vực cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc đảo ngược được quá trình sa mạc hóa.

Thành công tại Ninh Hạ là một phần trong chiến lược tổng thể của Trung Quốc nhằm đối phó với một trong những thách thức môi trường nghiêm trọng nhất của nước này.

Là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sa mạc hóa, các vùng đất bị suy thoái của Trung Quốc chủ yếu tập trung tại khu vực Tây Bắc, phía Bắc và Đông Bắc - thường được gọi là “Tam Bắc”.

Công nhân trải các ô rơm chống cát trên sa mạc Tengger, Ninh Hạ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Để ứng phó, năm 1978, Trung Quốc đã khởi động Chương trình rừng phòng hộ Tam Bắc, được đánh giá là dự án trồng rừng lớn nhất thế giới. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một “bức tường xanh” nhằm ngăn chặn sự lan rộng của sa mạc, bảo vệ đất nông nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái.

Sau nhiều thập kỷ triển khai, chương trình đã mang lại những kết quả đáng kể. Trung Quốc hiện đã đưa khoảng 53% diện tích đất suy thoái có thể phục hồi vào quản lý hiệu quả.

Đáng chú ý, quốc gia này đóng góp khoảng 25% diện tích xanh mới của toàn cầu trong những năm gần đây, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực phục hồi hệ sinh thái toàn cầu.

Không dừng lại ở khía cạnh môi trường, Trung Quốc còn gắn chống sa mạc hóa với phát triển kinh tế, tạo ra các mô hình “kinh tế cát” mang lại giá trị gia tăng.

Các tình nguyện viên tưới cây non tại khu rừng công ích sinh thái Zhonglin ở huyện Minqin, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại Khu tự trị Nội Mông, các phụ phẩm từ việc tỉa cây chắn gió đang được tận dụng để sản xuất nhiên liệu sinh khối. Sau khi được xử lý, nghiền nhỏ và ép thành viên, loại nhiên liệu này có thể đạt nhiệt trị tương đương than đá nhưng có chi phí thấp hơn và phát thải carbon thấp hơn đáng kể.

Theo đại diện một nhà máy, mỗi ngày cơ sở này xử lý hơn 36 tấn nguyên liệu để sản xuất trên 30 tấn viên nhiên liệu sinh khối. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tốt trên thị trường mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là nông dân và người chăn nuôi.

Tại Ninh Hạ, các mô hình như du lịch sa mạc và phát triển năng lượng mặt trời đang biến những vùng đất khô cằn thành nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc, nông dân ven sa mạc phát triển các loại cây trồng đặc thù như nhục thung dung và hành sa mạc, hình thành hơn 100 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan, tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế mới dựa trên điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Bên cạnh các nỗ lực trong nước, Trung Quốc ngày càng chủ động chia sẻ kinh nghiệm chống sa mạc hóa với cộng đồng quốc tế. Là một trong những quốc gia ký kết sớm Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, nước này đang xuất khẩu các giải pháp công nghệ, mô hình quản lý và kinh nghiệm thực tiễn ra nhiều khu vực trên thế giới.

Tại Almaty, các giống Quinoa do doanh nghiệp nông nghiệp tại Ninh Hạ phát triển sẽ được gieo trồng trên diện rộng tại các vùng đất nhiễm mặn - kiềm. Đây được xem là một giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong điều kiện khắc nghiệt.

Bà Wu Xiarui, Chủ tịch một doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp ở Ninh Hạ chia sẻ các thử nghiệm bắt đầu từ năm 2018 và đã mang lại kết quả tích cực.

Từ cây dược liệu đến các vườn cây ăn quả phát triển, những “lá chắn xanh” này không chỉ ngăn chặn sa mạc hóa tại sa mạc Taklimakan mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhấn mạnh tiềm năng ứng dụng rộng rãi của mô hình này, bà Wu Xiarui cho biết “Dự án giúp tăng độ màu mỡ của đất, cải thiện hiệu quả sử dụng đất, đồng thời giảm hơn 30% lượng nước tưới và 15-30% lượng phân bón."

Hiện nay, doanh nghiệp đang mở rộng hợp tác với các quốc gia thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường” như Uzbekistan và Ai Cập, hướng tới xây dựng mô hình hợp tác tích hợp giữa chuyển giao công nghệ, phục hồi sinh thái và phát triển công nghiệp địa phương.

Đầu tháng này, một chương trình đào tạo quốc tế kéo dài một tuần về chống sa mạc hóa do Ban Thư ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD) ủy nhiệm đã được tổ chức tại Ninh Hạ, với sự tham gia của 34 học viên đến từ 18 quốc gia, bao gồm Mông Cổ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Các chương trình như vậy đang góp phần lan tỏa kinh nghiệm của Trung Quốc tới các khu vực chịu ảnh hưởng tương tự.

Mỗi năm, Trung Quốc đào tạo gần 100 chuyên gia về chống sa mạc hóa đến từ các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực toàn cầu mà còn củng cố vai trò của Trung Quốc như một trung tâm chia sẻ tri thức trong lĩnh vực này.

ĐỊNH HÌNH LẠI CÁCH TIẾP CẬN BỀN VỮNG HƠN TRONG KIỂM SOÁT SA MẠC HÓA

Kinh nghiệm của Trung Quốc đang dần định hình lại cách tiếp cận toàn cầu. Tại Mông Cổ, các chuyên gia Trung Quốc đã tham gia hỗ trợ sáng kiến trồng một tỷ cây xanh vào năm 2030. Tại Saudi Arabia, mô hình kết hợp điện mặt trời với ổn định cát đã được áp dụng, mở ra hướng đi mới gắn kiểm soát sa mạc hóa với chuyển dịch năng lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía nam sa mạc Sahara, các bài học từ chương trình “Tam Bắc” đang được vận dụng trong sáng kiến “Bức tường xanh vĩ đại”.

Theo ông Feng Zhanwen, người đứng đầu Trung tâm Hợp tác Chống sa mạc hóa Trung Quốc - Trung Á, những công nghệ này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. “Chúng ta chỉ có một Trái đất. Những công nghệ chống sa mạc hóa không chỉ thuộc về Trung Quốc mà là tài sản chung của toàn nhân loại,” ông nhấn mạnh.

Dự kiến trong năm nay, trung tâm sẽ triển khai ba dự án thực địa tại các quốc gia Trung Á và tổ chức hai khóa đào tạo kỹ thuật, tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống sa mạc hóa.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái đất ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy việc kết hợp giữa giải pháp sinh thái, công nghệ và phát triển kinh tế có thể tạo ra cách tiếp cận bền vững hơn trong kiểm soát sa mạc hóa.