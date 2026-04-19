Trung Quốc vươn lên số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân
Trọng Hoàng
19/04/2026, 09:02
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng
toàn cầu gia tăng và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, điện hạt nhân đang
trở lại như một trụ cột quan trọng của hệ thống năng lượng.
QUY
MÔ 125 TRIỆU KW, GIỮ VỊ TRÍ SỐ 1 TOÀN CẦU
Theo báo cáo mới
nhất, Trung Quốc không chỉ duy trì tốc độ phát triển nhanh mà còn đang thiết
lập vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.
Trong đó, 60 tổ máy đang vận hành
thương mại, với công suất phát điện đạt 63,69 triệu kW, xếp thứ ba toàn cầu.
Đáng chú ý, đến cuối năm 2025, công suất điện hạt nhân đang xây dựng của Trung
Quốc đã duy trì vị trí dẫn đầu thế giới trong 19 năm liên tiếp.
Với nguồn dự án dồi dào, công suất điện hạt nhân đang vận hành của Trung Quốc được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030, qua đó trở thành lớn nhất thế giới.
Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống điện mới
và hiện thực hóa chiến lược trở thành cường quốc năng lượng.
Tại diễn đàn phát triển bền vững
năng lượng hạt nhân tổ chức ở Beijing, ông Yang Changli, Chủ tịch luân phiên
của CNEA, nhận định ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu đang bước vào giai đoạn “phục
hưng”, trong khi Trung Quốc đã bước vào thời kỳ tăng tốc phát triển.
Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần
thứ 15 (2026-2030), nhu cầu năng lượng và điện năng cùng với mục tiêu “carbon
kép” sẽ tạo dư địa lớn cho điện hạt nhân. Dự kiến đến năm 2040, công suất
lắp đặt điện hạt nhân của Trung Quốc sẽ đạt 200 triệu kW.
ĐIỆN
HẠT NHÂN - NỀN TẢNG CHO KINH TẾ SỐ VÀ AI
Song song với việc mở rộng quy mô,
Trung Quốc vẫn duy trì mức độ an toàn ở tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến. Trong
giai đoạn 2021-2025, hệ thống điện hạt nhân của nước này đã sản xuất hơn 2.000
tỷ kWh điện, tương đương giúp giảm hơn 1,53 tỷ tấn CO₂.
Theo các chuyên gia, đặc tính ổn
định và đáng tin cậy của điện hạt nhân khiến nguồn năng lượng này trở nên đặc
biệt quan trọng đối với các ngành công nghệ cao.
Xu hướng này phù hợp với nhu cầu
toàn cầu đang tăng mạnh. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu tiêu thụ điện của ngành công
nghệ thông tin toàn cầu sẽ tăng thêm tổng cộng 106 GW trong giai đoạn
2025-2030, chủ yếu do sự phát triển của AI tạo sinh và việc huấn luyện các mô
hình quy mô lớn.
Trong năm 2026, tiến độ phát triển
tiếp tục được đẩy nhanh. Báo cáo cho biết hai tổ máy mới sẽ được khởi công,
trong khi 7 tổ máy khác dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành thương mại trước
cuối năm.
Một trong những dự án trọng điểm là
Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân San’ao tại tỉnh Chiết Giang, do China
General Nuclear Power Group vận hành. Dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu
năm, đây sẽ là lò phản ứng “Hualong One” đầu tiên được triển khai tại khu vực
Đồng bằng sông Dương Tử - trung tâm kinh tế năng động của Trung Quốc.
Đáng chú ý, đây cũng là dự án điện
hạt nhân đầu tiên của nước này có sự tham gia của vốn tư nhân, với khoảng 2.000
doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực then chốt như chế tạo thiết bị, dịch vụ
kỹ thuật cao và xây dựng công trình phức tạp.
Theo doanh nghiệp vận hành, mô hình
này giúp khu vực tư nhân trực tiếp hưởng lợi từ các dự án hạ tầng quy mô lớn
cấp quốc gia.
Trong bối cảnh nhu cầu điện cho trí
tuệ nhân tạo và kinh tế số bùng nổ, điện hạt nhân nhiều khả năng sẽ trở thành
một trong những nền tảng năng lượng then chốt quyết định lợi thế phát triển của
các nền kinh tế lớn.
