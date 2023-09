Trung tâm dữ liệu ngày càng khó tìm quỹ đất để phát triển

Cushman & Wakefield đã nhận định như trên bởi theo đơn vị này, các trung tâm dữ liệu trên khắp châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển liên tục về quy mô, và những nhà khai thác vẫn liên tục tìm kiếm thị trường mới để mở rộng, khi dự đoán nhu cầu sẽ tăng từ hoạt động số hóa và việc áp dụng trí tuệ nhân tạo.

Đơn vị cho biết, năm thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Tokyo hiện chiếm 62% công suất hoạt động của tất cả trung tâm dữ liệu trên toàn châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó: Sydney, Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải được dự báo trở thành nhóm thành phố có công suất hoạt động vượt mức 1 Gigawatt (GW) vào 2,3 năm tới. Ngoài ra các thị trường mới nổi cũng phát triển vô cùng nhanh chóng; với Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan còn đánh giá là trên đà tăng trưởng tốt vào 5-7 năm tiếp theo.

Đặc biệt trong 5 thị trường hàng đầu, quy mô trung bình của các trung tâm dữ liệu được xây dựng tăng 32% lên 20MW, từ mức trung bình 15MW của các cơ sở đang hoạt động. Tuy nhiên trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tỷ lệ chênh lệch thậm chí cao hơn. Cụ thể với quy mô trung bình của các trung tâm dữ liệu đang xây dựng (14,5MW), như vậy là cao khoảng 57% so quy mô trung bình của những trung tâm dữ liệu đang vận hành (9,2MW).

Hiện nay tại Việt Nam, theo Bảng xếp hạng chỉ số trưởng thành, phân loại 29 thành phố khai thác trung tâm dữ liệu với bốn hạng: Mới nổi, Đang phát triển, Đã trưởng thành và Siêu cấp, dựa vào 21 thông số dữ liệu để so sánh các thị trường theo hiện trạng cũng như tiềm năng phát triển 5 - 7 năm tới; thì TP.HCM, Hà Nội thuộc nhóm thị trường mới nổi đang ở giai đoạn trưởng thành non trẻ, nhưng thu hút được sự quan tâm của nhà khai thác trung tâm dữ liệu, do các yếu tố như: nhu cầu của doanh nghiệp địa phương và ngành bán lẻ, vị trí địa lý nổi bật.

Tuy nhiên, hai thành phố này cùng với thành phố: Auckland, Bengaluru, Brisbane, Busan, Canberra, Pune, Perth và Đài Bắc, chỉ chiếm 6% tổng công suất hoạt động ở châu Á-Thái Bình Dương. Sở dĩ, nguồn cung cấp trung tâm dữ liệu mới bị hạn chế, do số lượng nhà khai thác cho những thị trường này thấp. Mặc dầu vậy, ông Pritesh Swamy, Giám đốc nghiên cứu và tư vấn trung tâm dữ liệu của Cushman & Wakefield APAC và EMEA chia sẻ, Bảng xếp hạng chỉ số trưởng thành, cho thấy vẫn còn nhiều dư địa phát triển trung tâm dữ liệu ở châu Á-Thái Bình Dương so các khu vực khác.

Đặc biệt, Cushman & Wakefield đánh giá, dù Việt Nam xếp vào nhóm thị trường trung tâm dữ liệu mới nổi, do chỉ có một số ít công ty đa quốc gia tại nước ta có nhu cầu dữ liệu cao. Nhưng thực tế ở TP.Hồ Chí Minh, quá trình số hóa, cùng nhu cầu về dịch vụ đám mây ngày càng tăng đã góp phần thúc đẩy số lượng trung tâm dữ liệu tăng theo. Ước tính nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam tăng 28% so cùng kỳ năm 2022. Báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm sẽ tiếp tục ở mức 31% cho đến năm 2025.

Trong khi các nhà mạng quốc tế: NTT Global Data Centers, Telehouse và VNG Cloud, do GIC hậu thuẫn đã có mặt trên thị trường, cách tiếp cận chung của những nhà khai thác mới tham gia thị trường là hợp tác cùng công ty viễn thông địa phương như FPT Telecom, Viettel, VNPT, CMC Telecom.

Mặt khác, chuyên gia Cushman & Wakefield cho biết, hiện khung pháp lý cho trung tâm dữ liệu ở Việt Nam chưa hoàn thiện, nhưng Chính phủ đang tích cực xây dựng quy định rõ ràng hơn về bảo vệ dữ liệu và dịch vụ trung tâm dữ liệu trong nước. Việc công bố nghị định mới có thể ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn, nhưng chắc chắn củng cố nền tảng bảo mật thông tin của thị trường trong dài hạn. Tất cả các yếu tố trên càng tạo điều kiện cho trung tâm dữ liệu phát triển.