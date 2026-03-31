Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ phản hồi...

Bộ Nội vụ làm rõ nội dung được nhiều địa phương quan tâm trong quá trình chuẩn bị bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đó là việc Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã hay không.

Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định, Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Như vậy, điều kiện để được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã là phải là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong khi đó, tại Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP) quy định: Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP) đã xác định, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Từ các căn cứ nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP nêu trên, thì Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương nghiên cứu và thực hiện việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng quy định, bảo đảm đúng cơ cấu và đối tượng theo quy định pháp luật.