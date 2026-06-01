Truy tố đối tượng lừa bán vàng giá rẻ, chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng

Lê Minh Hiếu giới thiệu bản thân có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua với giá thấp hơn giá niêm yết để nhận tiền của họ nhằm chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng...

Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, phường Định Công, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn để hưởng tiền chênh lệch nhưng không có cửa hàng. Tháng 8/2024, Hiếu làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.

Bị can biết 4 người họ hàng của mình có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu với họ về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Mặc dù thời điểm này, Hiếu không có vàng để giao dịch nhưng vẫn đưa thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua với giá thấp hơn giá niêm yết để nhận tiền của họ.

Nhằm tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà Hiếu cam kết hoặc giao từ 5 - 10 chỉ/lần. Do vậy, các bị hại tin là thật, tiếp tục giao tiền cho Hiếu và bị chiếm đoạt.

Khi các bị hại yêu cầu trả vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như: vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được. Hoặc bị can sẽ hứa hẹn, nếu họ tiếp tục mua vàng sẽ giao ngay số vàng mà bị hại đã đặt mua trước đó.

Cơ quan tố tụng cho rằng từ tháng 8 đến tháng 11/2024, bị can Hiếu dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tổng số 21,8 tỷ đồng của 4 người họ hàng. Đến nay, Hiếu mới trả lại 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại.

Viện kiểm sát xác định, bị can còn chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị mất nhiều nhất hơn 10,7 tỷ đồng còn ít nhất mất gần 300 triệu đồng.

Theo đó, vào tháng 8/2024, Hiếu biết anh Phạm Văn D. có nhu cầu mua vàng nhưng không mua được nên đưa ra thông tin về việc có nguồn hàng là nhẫn vàng tròn trơn với giá thấp hơn cửa hàng chính hãng.

Tin tưởng Hiếu, anh D. nhờ vợ cùng em họ gửi tổng số hơn 12,2 tỷ đồng cho bị can này để đặt mua 1.430 chỉ vàng. Các lần chuyển khoản, nội dung đều được ghi là “trả nợ” theo yêu cầu của Hiếu để tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Để anh này tiếp tục giao tiền, Hiếu đã hai lần giao 110 chỉ vàng (tương đương 900 triệu đồng). Sau đó, bị can liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay... để hối thúc bị hại mua vàng. Khi đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa ra nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng.

Sau nhiều lần yêu cầu Hiếu trả vàng nhưng không được, ngày 26/11/2024, anh D. tố giác hành vi của Hiếu.

Quá trình điều tra, bị can này khai dùng tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả nợ, chi tiêu cá nhân, rút tiền mặt đưa cho một người tên “Tùng” để nhờ mua vàng nhưng không có tài liệu chứng minh.