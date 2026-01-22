Thứ Năm, 22/01/2026

Hỗ trợ tiếp cận thông tin để người dân chủ động cải thiện đời sống

Thu Hằng

22/01/2026, 16:52

Việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, hỗ trợ người dân học hỏi các kiến thức mới để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện ổn định cuộc sống...

Thông tin chính sách an sinh đến người dân. Ảnh: TH.
Thông tin chính sách an sinh đến người dân. Ảnh: TH.

Là một tiểu dự án quan trọng của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo thông tin tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức cho người dân ở vùng nghèo, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, để họ có thể chủ động và tự tin hơn trong việc cải thiện đời sống.

Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động, kiến thức khoa học kỹ thuật, và các dịch vụ xã hội khác để họ có thể nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Việc thực hiện giảm nghèo thông tin được triển khai thông qua một chuỗi giải pháp đồng bộ, bắt đầu từ đầu tư hạ tầng, trang bị máy tính, internet, mạng di động và các phương tiện thông tin, tuyên truyền cho những khu vực khó khăn, nhằm tạo nền tảng tiếp cận tri thức.

Trên cơ sở đó, chương trình tiếp tục đa dạng hóa nội dung, cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ kiến thức thị trường đến bình đẳng giới hay sức khỏe sinh sản, giúp người dân dễ dàng áp dụng vào đời sống. Đồng thời, việc đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, nền tảng số và các công cụ truyền thông hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Ngoài ra, chương trình còn chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo và cận nghèo để phục vụ công tác xác định, phân loại và đánh giá chính sách chính xác và minh bạch hơn.

Tại nhiều tỉnh, tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã và đang được triển khai đem lại kết quả tích cực. Việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, hỗ trợ người dân học hỏi các kiến thức mới để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn 2026-2030, thiếu hụt thông tin tiếp tục được xác định là một trong sáu chiều thiếu hụt cơ bản của người nghèo, cùng với y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch - vệ sinh. Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát. Từ đó hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng, giúp gia tăng thu nhập và mở rộng khả năng cạnh tranh.

chương trình mục tiêu quốc gia cơ sở dữ liệu hộ nghèo tiểu dự án giảm nghèo thông tin

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy