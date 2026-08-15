Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát biên chế công chức năm 2025, 2026

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...

Ảnh minh họa: Nhật Dương.

Nội dung được đề cập trong công văn của Bộ Nội vụ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương về việc rà soát việc sử dụng biên chế tại vị trí việc làm công chức.

Việc rà soát là thực hiện theo các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, và trên cơ sở kiến nghị của nhiều bộ, địa phương, nhằm bảo đảm thực hiện đúng việc quản lý, sử dụng biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và các địa phương báo cáo việc giao, quản lý biên chế năm 2025, 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, báo cáo về việc bố trí người làm việc tại vị trí việc làm công chức trong các tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức.

Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được yêu cầu gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để rà soát, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Còn báo cáo của các địa phương gửi về Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ trước ngày 25/8 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Đề cương gửi kèm công văn, Bộ Nội vụ đề nghị đối với từng tổ chức hành chính đang sử dụng biên chế sự nghiệp, cơ quan báo cáo cần thống kê số viên chức đủ điều kiện chuyển thành công chức, và số viên chức chưa đủ điều kiện chuyển thành công chức tại thời điểm ngày 10/8/2026.

Yêu cầu này được thực hiện sau khi cơ quan rà soát số biên chế sự nghiệp được giao, và số viên chức thực tế làm việc tại từng vị trí việc làm công chức. Việc thống kê cần tiến hành riêng đối với từng tổ chức hành chính và các tổ chức bên trong (nếu có).

Đối với tổ chức hành chính hoạt động theo cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, trước đây chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cũng cần phân loại số người làm việc đủ điều kiện, và chưa đủ điều kiện chuyển thành công chức tại thời điểm ngày 10/8.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được đề nghị thực hiện yêu cầu tương tự đối với viên chức đang làm việc tại vị trí việc làm công chức, trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao biên chế sự nghiệp.

Để phục vụ việc rà soát, báo cáo cần gửi kèm quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Trường hợp có tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước thuộc cơ cấu bên trong, cần gửi cả quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức đó.

Cơ quan báo cáo còn cần gửi quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền đối với từng cơ quan, tổ chức; quyết định giao biên chế và văn bản phân bổ biên chế cho các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước thuộc cơ cấu bên trong.

Trước đó, tại Kết luận số 40-KL/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 – 2031, đã nêu, giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo ban, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, ban thường vụ các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; ban thường vụ đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ lãnh đạo, chỉ đạo việc giao, quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, có kế hoạch bố trí, sắp xếp chuyên ngạch để đảm bảo đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.

Chủ động rà soát, điều chỉnh cơ cấu, số lượng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu vị trí việc làm chuyên môn cần phải bổ sung kịp thời.