Một số ngành nghề đang "khát" lao động tại Hà Nội

Việc hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt khởi công đang thúc đẩy hoạt động xây dựng tại Hà Nội phát triển mạnh, làm gia tăng áp lực tuyển dụng kỹ sư và quản lý dự án. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn cũng dự báo nhu cầu nhân lực tăng cao, tập trung ở các nhóm ngành thiết kế vi mạch, tự động hóa và nghiên cứu phát triển (R&D)...

Doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm để tuyển lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường lao động Hà Nội. Bước sang Quý II, đà tăng trưởng kinh tế khả quan tiếp tục được duy trì, trở thành động lực then chốt giúp thị trường việc làm Thủ đô giữ vững sự ổn định và phát triển.

LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG "LÊN GIÁ"

Số liệu mới nhất cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 8,10% so với cùng kỳ năm trước; gần 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Toàn thành phố giải quyết việc làm cho khoảng 52,4 nghìn lao động. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức thấp khoảng 1,62%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả này cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của Hà Nội tiếp tục được cải thiện, góp phần thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số, kéo theo nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực như thương mại – dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, logistics, tài chính – ngân hàng, marketing số và các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Đáng chú ý, cơ cấu tuyển dụng đang có sự dịch chuyển rõ rệt từ lao động phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ. Điều này phản ánh xu hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu, trong đó chất lượng nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động đáp ứng yêu cầu công việc. Tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế vẫn diễn ra ở một số ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ chuyên môn.

Trong khi đó, một bộ phận người lao động còn hạn chế về kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, và khả năng đáp ứng của lực lượng lao động trên thị trường.

VÃN THIẾU NHÂN LỰC MẢNG XÂY DỰNG - HẠ TẦNG

Cũng theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ việc làm, sẽ là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo, và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo cũng đang tạo ra những cơ hội việc làm mới, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động.

Nhiều vị trí việc làm truyền thống đang được thay thế hoặc tái cấu trúc, trong khi nhu cầu đối với các ngành nghề liên quan đến công nghệ, dữ liệu, thương mại điện tử, vận hành hệ thống số và quản trị doanh nghiệp hiện đại ngày càng gia tăng.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và diễn biến cung – cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo thị trường lao động Hà Nội trong quý 3/2026 sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

Nhu cầu tuyển dụng dự kiến vẫn tập trung ở các ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, logistics và các lĩnh vực phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng - hạ tầng, nhiều khả năng duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ giải ngân đầu tư công và các dự án bán dẫn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật cao.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai kéo thu nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực xây dựng - hạ tầng tăng cao. Ảnh: Thu Hằng.

Riêng xây dựng - hạ tầng dự báo nhu cầu tuyển dụng tăng 20%, ưu tiên lao động kỹ thuật, kỹ sư, vận hành. Trước đó, ở quý 2, nhu cầu nhân sự xây dựng - hạ tầng cũng tăng đột phá, do hoạt động xây dựng bùng nổ khi thành phố dồn lực triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Mức lương khởi điểm của lĩnh vực này đã tăng thêm 15%.

Khu vực dịch vụ, đặc biệt du lịch và bán lẻ, cũng được kỳ vọng giữ nhịp ổn định nhờ cao điểm mùa hè và tiêu dùng cuối năm.

Lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, dự báo các vị trí có nhu cầu tăng cao là kỹ sư nghiên cứu và phát triển, thiết kế vi mạch, tự động hóa, với khoảng 40.000 vị trí, tăng 50%.

Trước những thay đổi của xu hướng tuyển dụng trên thị trường, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến cáo người lao động nên chủ động nâng cấp kỹ năng số, ngoại ngữ và chuyên môn theo hướng chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đang dịch chuyển lên trình độ cao.

Với nhóm lao động phổ thông, tay nghề trung bình, nên cân nhắc học nghề, chuyển đổi sang các lĩnh vực đang mở rộng như xây dựng - hạ tầng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ du lịch, lưu trú.

Đối với doanh nghiệp tuyển dụng, nên xây dựng kế hoạch nhân sự sớm cho các dự án hạ tầng, công nghệ bán dẫn dự kiến triển khai trong quý. Ưu tiên chính sách đào tạo tại chỗ để bù đắp khoảng trống kỹ năng số.

Đồng thời, cân nhắc mở rộng hợp tác với cơ sở đào tạo nghề nhằm chủ động nguồn cung lao động chất lượng, tránh cạnh tranh gay gắt về nhân lực trình độ cao trong ngắn hạn.