Từ 2026, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy để cải cách tiền lương

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 02/12/2025
Phúc Minh
02/12/2025, 14:40
Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các khoản trợ cấp an sinh xã hội khác...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 245/2025/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó có các nội dung về thực hiện chính sách tiền lương chính sách xã hội.
Theo đó, Quốc hội quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 với số thu là 2,52 triệu tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương là 1,22 triệu tỉ đồng, thu ngân sách địa phương là 1,3 triệu tỉ đồng.
Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, tại Điều 3 của Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương.
Đồng thời, năm 2026 vẫn duy trì việc loại trừ một số khoản thu khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương dành cho cải cách tiền lương, gồm: tiền thuê đất một lần được ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu từ xử lý tài sản công dùng cho chi đầu tư; thu bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan di tích, di sản; phí sử dụng công trình hạ tầng tại cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; cùng các khoản thu từ quỹ đất công ích, công sản tại xã và thu cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Điểm mới quan trọng là Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để phục vụ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế.
Bên cạnh đó, ngân sách địa phương cũng được phép dùng nguồn cải cách tiền lương để triển khai các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và thực hiện tinh giản biên chế.
Nghị quyết giao Chính phủ rà soát nguồn kinh phí tiết kiệm được từ tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời cho phép địa phương bổ sung khoản tiết kiệm này vào nguồn cải cách tiền lương.
Từ năm 2026, Chính phủ được chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp và thu nhập theo quy định.
Lần gần nhất, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng thêm 15% từ ngày 1/7/2024 và áp dụng cho đến nay, theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung nêu trên, nếu mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Nếu mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 3,5 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
