Chủ Nhật, 09/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Từ cây “cứu đói” đến sản phẩm OCOP bạc tỷ

Nguyễn Thuấn

07/11/2025, 16:59

Giữa vùng đất Thọ Long (Thanh Hóa), ông Lê Viết Ngọc, một người nông dân thuần chất, đã biến loài rau mọc hoang nơi đồng ruộng thành sản phẩm OCOP, mở ra hướng đi mới cho nông sản quê hương...

Khu vực sấy và nghiền rau má được tiệt trùng bằng tia UV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Khu vực sấy và nghiền rau má được tiệt trùng bằng tia UV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng sớm ở Thọ Long, sương còn phủ nhẹ trên những luống rau má xanh mướt. Tiếng máy xay, tiếng cười nói vang lên trong khu xưởng nhỏ của Hợp tác xã (HTX) cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu. Ông Lê Viết Ngọc, người đàn ông dáng lam lũ, cẩn thận kiểm tra từng mẻ bột vừa được đóng gói.

TỪ CÂY RAU MÁ MỌC DẠI ĐẾN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông con ở Thọ Long, tuổi thơ ông Lê Viết Ngọc gắn liền với những ngày đói kém. “Thời những năm 1985, cơm không đủ ăn, cha mẹ tôi thường sai ra đồng cắt rau má luộc ăn qua bữa. Cây rau má khi ấy là cây cứu đói của dân làng”, ông kể.

Sau này, khi kinh tế ổn định hơn, ông Ngọc thuê lại 3ha đất của xã để trồng cây ăn trái và đào ao thả cá. Trong khu vườn ấy, rau má mọc chen dưới tán cây, lan nhanh khắp đất. Ban đầu, ông chỉ cắt bán tươi cho thương lái với giá 15.000–20.000 đồng/kg. Nhưng càng làm, ông càng nhận ra cây rau má bản địa có sức sống bền bỉ, vị thơm đặc trưng mà ít nơi có được.

Cánh đồng rau má xanh mướt ở xã Thọ Long – nơi cung cấp nguyên liệu chính cho hợp tác xã.
Cánh đồng rau má xanh mướt ở xã Thọ Long – nơi cung cấp nguyên liệu chính cho hợp tác xã.

“Vào chính vụ, rau má phát triển nhanh đến mức cắt không kịp. Thấy bán tươi không hiệu quả, tôi nghĩ sao không làm bột để bảo quản lâu và nâng giá trị?”, ông nhớ lại.

Từ ý tưởng ấy, năm 2019, ông cùng vợ thành lập Hợp tác xã cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu, mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư máy móc, xây dựng nhà xưởng chế biến bột rau má. Ông chọn giống rau má bản địa, lá nhỏ, vị bùi và đắng nhẹ thay vì giống lai cho năng suất cao. Cây được trồng hoàn toàn tự nhiên, không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, mà chỉ sử dụng chế phẩm vi sinh Tribi và thuê lao động địa phương làm cỏ.

“Rau má quê mình có hồn riêng. Tôi không muốn đánh đổi hương vị tự nhiên ấy lấy năng suất”, ông nói, giọng chắc nịch.

KHÉP KÍN QUY TRÌNH, MỞ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong khu xưởng nhỏ ở Thọ Long, mọi công đoạn sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ: từ khâu rửa, chọn lọc, hấp sấy đến nghiền và đóng gói đều diễn ra trong phòng lạnh khử khuẩn bằng tia UV. Nhờ quy trình khép kín này, sản phẩm của Hợp tác xã Đồng Ngâu đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện hợp tác xã đã trồng hơn 1ha rau má và liên kết với 15 hộ dân trong vùng, mở rộng gần 2ha vùng nguyên liệu. Mỗi năm, hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương và hàng chục người khác trong vùng liên kết.

Sản phẩm bột rau má nguyên vị – dòng sản phẩm chủ lực của hợp tác xã.
Sản phẩm bột rau má nguyên vị – dòng sản phẩm chủ lực của hợp tác xã.

Từ loại rau dân dã, hợp tác xã Đồng Ngâu hiện đã cho ra đời 5 sản phẩm chủ lực: bột rau má nguyên vị, rau má đậu xanh, rau má hạt sen, rau má ngũ vị và trà rau má. Trong đó, bột rau má nguyên vị đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, hai sản phẩm khác đang được hoàn thiện hồ sơ để đạt OCOP 4 sao. Doanh thu hằng năm của  hợp tác xã ước đạt 5–6 tỷ đồng.

Ông Lê Chí Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Long, cho biết: “Hợp tác xã Đồng Ngâu hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động. Chúng tôi định hướng mở rộng vùng trồng, phát triển rau má thành sản phẩm chủ lực của địa phương.”

Trên bàn làm việc của ông Ngọc, những gói bột rau má xanh mướt mang nhãn hiệu “Đồng Ngâu – Rau má xứ Thanh” xếp ngay ngắn. Ông bảo, mỗi gói bột là một phần ký ức tuổi thơ, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của người nông dân đất Thọ Long.

“Rau má là món quà của đất. Nếu biết gìn giữ và khai thác đúng cách, nó có thể trở thành thương hiệu nông sản của Thanh Hóa,” ông Ngọc nói, giọng trầm ấm.

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

20:14, 21/10/2025

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Sản xuất xanh và FTA: “Đôi cánh” đưa xuất khẩu của Thanh Hóa vươn xa

16:28, 01/11/2025

Sản xuất xanh và FTA: “Đôi cánh” đưa xuất khẩu của Thanh Hóa vươn xa

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

07:40, 17/10/2025

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

Từ khóa:

bột rau má doanh thu hợp tác xã Hợp tác xã Đồng Ngâu khởi nghiệp nông nghiệp nông sản Thanh Hóa phát triển bền vững rau má sản phẩm OCOP

Đọc thêm

Xuất khẩu rau quả tăng tốc về đích, dự kiến đạt mốc 8,5 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả tăng tốc về đích, dự kiến đạt mốc 8,5 tỷ USD năm 2025

Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Amazon đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á

Amazon đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Amazon ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với số lượng sản phẩm bán ra tính đến hết tháng 7/2025 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024...

Hai hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ hỗ trợ đồng bào miền Trung

Hai hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ hỗ trợ đồng bào miền Trung

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung, hai hãng hàng không Vietravel Airlines và Bamboo Airways đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ, góp phần hỗ trợ kịp thời người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai...

Gia Lai sắp có dự án điện gió hơn 48.000 tỷ đồng

Gia Lai sắp có dự án điện gió hơn 48.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750 MW, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất vào quý 4/2029...

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi công nghiệp hiện đại và bền vững

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi công nghiệp hiện đại và bền vững

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào “thời điểm vàng” để bứt phá trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Động lực cơ bản mạnh mẽ giúp VN-Index vẫn hướng đến 1900 điểm trong dài hạn

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Chứng khoán

3

Thanh Hóa từng bước giải “bài toán” cung ứng vật liệu xây dựng

Bất động sản

4

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch

5

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy