Tự doanh quay xe bán ròng, khối ngoại là bên mua nhiều nhất

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/03/2023, chỉ số Vn-Index tăng 1,09% đóng cửa ở mức 1.049,18 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 8.534 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 10.236,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so với phiên liền trước, tăng 15,7% so với 5 phiên nhưng giảm 4,2% so với 20 phiên liền trước.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 261,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì khối ngoại mua ròng 259,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VND, SSI, FRT, HSG, CTG, VIC, POW, HDB, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: NT2, DXG, DGW, VCB, KDC, NKG, VPB, DCM, SAB.

Nhà đầu tư cá nhân cũng mua ròng nhẹ 6,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 11,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VPB, TPB, STB, MWG, DGW, NT2, TCB, KBC, DIG, FPT.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: SSI, VND, CTG, HPG, FRT, VCI, BID, POW, SBT.

Tự doanh hôm nay quay xe bán ròng 212,2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh chứng khoán bán ròng 276,6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Y tế, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCI, HDG, FUEVFVND, FUESSVFL, FUEMAV30, DHG, TLH, VNE, RDP, NAV.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm STB, HPG, VPB, E1VFVN30, VHM, VIC, TPB, MBB, MWG, TCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng bán ròng 37,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm này mua ròng 5,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng có MWG, KBC, DIG, DGW, TPB, TCB, STB, VIC, HSG, VPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, E1VFVN30, CTG, VCB, HPG, LCG, VND, EIB, PVD, DXG.

Giao dịch thỏa thuận trầm lại, diễn ra chủ yếu nội khối giữa nhà đầu tư nước ngoài Top các giao dịch thỏa thuận hôm nay có VRE, VIC, VHM, E1VFVN30, MWG, FPT.

Nhóm cổ phiếu ngành Xây dựng và vật liệu ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 10,55%, cao nhất trong 10 phiên liên tiếp, chỉ số ngành tăng 1,36%. Điều này cho thấy dòng tiền đã quay trở lại nhóm này sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 10 phiên ngày hôm trước. Top cổ phiếu giao dịch sôi động gồm LCG, VCG, HHV, C4G, PC1, FCN, CII, HT1, HUT,DPG toàn bộ tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 13,56% chỉ số giá tăng 2,02%. Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất gồm VND, SSI, VCI, HCM, SHS, MBS, VIX, ORS, FTS, CTS toàn bộ tăng điểm

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 42,21% trên HOSE. Chỉ số VN30 tăng 1,31%. Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID tăng lên 39,66% chỉ số VNMID tăng 1,53%. Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng mạnh lên 15,55%, Chỉ số VNSML tăng 1,06%.