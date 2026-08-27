Tự doanh xả mạnh trước kỳ nghỉ

Tự doanh hôm nay bán ròng 618,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 595,8 tỷ đồng.

Áp lực thoát hàng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày đang diễn ra mạnh hơn sau chuỗi phiên tăng dài hơn 100 điểm của VN-Index. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi thị trường đã trải qua một nhịp tăng khá dài, khiến diễn biến giằng co xuất hiện rõ nét trong buổi sáng.

Tuy nhiên, bước sang cuối phiên chiều, lực kéo bật trở lại của VIC đã giúp thị trường lấy lại đà tăng. VN-Index chốt cửa phiên giao dịch tăng hơn 10 điểm, tiến về vùng giá 1.831,56 điểm. Đáng chú ý, riêng nhóm Vingroup gồm VIC và VPL đã đóng góp toàn bộ số điểm cho thị trường chung.

Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc khá lớn của chỉ số vào nhóm cổ phiếu này trong phiên hôm nay. Nếu không có sự đóng góp đáng kể của VIC, thị trường nhiều khả năng đã rơi vào một nhịp điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng mạnh vừa qua.

Bên cạnh VIC, một số cổ phiếu ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng và đóng góp lớn cho điểm số, tiêu biểu như TCB, VPB và ACB. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế khi cuối phiên ghi nhận 117 mã tăng, trong khi có tới 187 cổ phiếu giảm.

Ở nhóm tăng điểm, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục áp đảo, đặc biệt tại nhóm vốn hóa nhỏ hơn như ACB, MSB, VIB, TPB, HDB. Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu khác cũng được kéo xanh như KBC, DXG, TCH... Nhóm tiêu dùng, bán lẻ tiếp tục có những cổ phiếu tăng trưởng mạnh như VPL, trong khi MCH, MSN, MWG ghi nhận mức tăng nhẹ nhàng hơn.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng, dầu khí, công nghệ thông tin và vận tải đang chịu áp lực bán ra khi nhà đầu tư có xu hướng thoát hàng trước kỳ nghỉ lễ. Diễn biến này khiến thị trường dù vẫn tăng điểm nhưng chưa thực sự cho thấy sự đồng thuận trên diện rộng.

Thanh khoản trên ba sàn tiếp tục ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh chưa đến 17.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 235,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 256,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, HPG, VPB, PNJ, MSB, DGW, VPI, FPT, MBB, VIC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, POW, SSI, TCX, VCB, VSC, BID, VCI, VRE.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 191,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 51,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VPB, VCB, VHM, SSI, TCX, POW, CTG, VND, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh cá nhân bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng cá nhân và Gia dụng. Top bán ròng có: TCB, PNJ, SHB, HPG, STB, MBB, DGW, VJC, GEL.

Tự doanh bán ròng 618,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 595,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hóa chất, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIB, E1VFVN30, VIX, GVR, VND, PLX, GEX, FUESSVFL, TPB, FUEVN100.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, VIC, FPT, VCB, VHM, HPG, HDB, VNM, SSI, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 599,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 288,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có TCB, VPB, MSB, BAF, VND, HPG, VIC, VPI, FRT, DGW.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng và Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có SHB, VJC, FPT, STB, VIX, PNJ, GEX, VCB, VNM, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.375,4 tỷ đồng, giảm 33,6%, chiếm 14,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, cổ phiếu MSB tiếp tục có giao dịch thỏa thuận giữa Cá nhân trong nước và Tổ chức trong nước với hơn 32 triệu cổ phiếu, tương đương 498,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cá nhân trong nước thỏa thuận trao tay nhau ở nhiều cổ phiếu như: Chứng khoán (ORS, SSI, HCM), Ngân hàng (HDB, LPB, VIB, STB).

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, thép, xây dựng, bán lẻ, hàng cá nhân, thiết bị điện, tiện ích, khai khoáng trong khi giảm ở Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Vận tải, Hóa chất, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Vật liệu xây dựng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng dòng tiền phân bổ tăng ở nhóm vốn hóa vừa và giảm ở nhóm vốn hóa lớn và nhỏ.