VPB với ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2026 tăng 66% nhưng giá cổ phiếu giảm 10% tính từ đầu năm; CTG tăng trưởng lợi nhuận 37% nhưng giá giảm 9%; HDB tăng 33% nhưng giá giảm 10%; và MBB tăng 27% nhưng giá đi ngang.

Tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (PATMI) của 28 ngân hàng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước lên 88 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng tốc từ mức 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026, nâng PATMI 6 tháng đầu năm 2026 lên mức tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 162 nghìn tỷ đồng, theo thống kê của Yuanta.

Tăng trưởng diễn ra trên diện rộng khi 18/28 ngân hàng ghi nhận PATMI tăng trưởng so với cùng kỳ trong quý.

Các động lực chính bao gồm sự phục hồi của biên lãi ròng (NIM), tăng 16 điểm cơ bản so với quý trước lên 3,15% nhờ gia tăng kỳ hạn cho vay trung và dài hạn, tăng trưởng tín dụng tính từ đầu năm tích cực ở mức 9,2%, và hiệu quả quản lý chi phí khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) điều chỉnh giảm xuống 31,3%.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu lại không phản ánh diễn biến tích cực này.

Xét trên toàn bộ 27 ngân hàng niêm yết, hầu như không có mối tương quan nào giữa đà tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 và hiệu suất giá cổ phiếu trong thời gian qua.

Những ngân hàng có lợi nhuận tốt nhất lại nằm trong nhóm có diễn biến giá cổ phiếu đáng thất vọng: VPB với PATMI 6 tháng đầu năm 2026 tăng 66% nhưng giá cổ phiếu giảm 10% tính từ đầu năm; CTG tăng trưởng lợi nhuận 37% nhưng giá giảm 9%; HDB tăng 33% nhưng giá giảm 10%; và MBB tăng 27% nhưng giá đi ngang.

Trong khi đó, những cổ phiếu tăng giá tốt nhất trong năm lại được dẫn dắt bởi câu chuyện riêng thay vì kết quả kinh doanh: STB tăng 26% tính từ đầu năm dù lợi nhuận sụt giảm 49%, LPB tăng 36% dù lợi nhuận đi ngang, cùng các cổ phiếu vốn hóa trung bình như MSB và VBB.

Sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 13/08, các ngân hàng đã nhanh chóng cắt giảm cả lãi suất tiền gửi lẫn lãi suất cho vay.

Về lãi suất huy động, VPBank cắt giảm lãi suất kỳ hạn 6–13 tháng từ 8,4% xuống 6,0%, tương đương giảm 240 điểm cơ bản, và kỳ hạn 15–24 tháng từ 7,8% xuống 5,8%, giảm 200 điểm cơ bản. Trong khi đó, VCB NEO giảm lãi suất trực tuyến 50–80 điểm cơ bản, còn LPBank giảm 10–50 điểm cơ bản.

Về lãi suất cho vay, 4 ngân hàng thương mại nhà nước dẫn đầu với các gói ưu đãi, gồm Agribank quy mô 70 nghìn tỷ đồng; Vietcombank, VietinBank và BIDV mỗi ngân hàng 50 nghìn tỷ đồng, hướng tới doanh nghiệp SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa), nông nghiệp, xuất khẩu và công nghệ cao. Mức giảm phổ biến thấp hơn ít nhất 1 điểm phần trăm (≥100 điểm cơ bản) so với mặt bằng lãi suất hiện hành.

Các ngân hàng tư nhân cũng nối gót. Sacombank áp dụng mức giảm 2 điểm phần trăm (200 điểm cơ bản) cho toàn bộ dư nợ xuất nhập khẩu khoảng 100 nghìn tỷ đồng. Nam A Bank, MSB, BVBank và LPBank bổ sung các chương trình tập trung vào doanh nghiệp SME với lãi suất thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mặt bằng chung.

Lãi suất cho vay giảm sẽ tạo áp lực lên biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động giảm tại các ngân hàng nhà nước sẽ góp phần hạ thấp lãi suất phi rủi ro và chi phí vốn chủ sở hữu, qua đó hỗ trợ định giá toàn thị trường cổ phiếu nói chung.

Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất gói tái cấp vốn dành cho các ngân hàng thương mại nhằm hỗ trợ cho vay các dự án trọng điểm. Điều này sẽ giúp cung cấp nguồn vốn cho các ngân hàng tài trợ các dự án quốc gia trọng điểm mà không gây áp lực quá lớn lên bảng cân đối kế toán.

Yuanta cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mở rộng gói tái cấp vốn để hỗ trợ các dự án hạ tầng trọng điểm khác trong thời gian tới. Những bên hưởng lợi chính nhiều khả năng là các ngân hàng thương mại nhà nước: BID, CTG, VCB.