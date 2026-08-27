Phó Chủ tịch Nasdaq: Việt Nam là một thị trường năng động, nhiều tiềm năng thu hút Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey đánh giá Việt Nam là một thị trường năng động, có nhiều tiềm năng để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhà đầu tư toàn cầu...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó Chủ tịch Nasdaq, tại New York.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26/8/2026 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey Jr. (Bob McCooey), Phó Chủ tịch Nasdaq, tại New York.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã chia sẻ về những bước phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các cải cách về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và cơ sở hạ tầng thị trường nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế; đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.” Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.

Về phía Nasdaq, Phó Chủ tịch Bob McCooey đánh giá cao những kết quả mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được và chúc mừng Việt Nam về việc được nâng hạng thị trường.

Ông cho rằng Việt Nam là một thị trường năng động, có nhiều tiềm năng để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như nhà đầu tư toàn cầu; đồng thời khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi về các hướng hợp tác nhằm tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó chú trọng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Nasdaq sẵn sàng phát huy mạng lưới và kinh nghiệm để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các phương thức huy động vốn phù hợp trên thị trường quốc tế.

Hai bên đồng thời trao đổi kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm và phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng của Việt Nam trong việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các kênh huy động vốn và nâng cao chiều sâu thị trường.

Hợp tác trong lĩnh vực giám sát thị trường cũng là một nội dung được hai bên quan tâm. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Nasdaq tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giám sát của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nasdaq khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai các chương trình trao đổi, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với các hình thức phù hợp, bao gồm trực tiếp và trực tuyến.

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Nasdaq đã ký Ý định thư hợp tác tại New York vào tháng 9/2023, tập trung vào thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường vốn Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng tìm hiểu và tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Trên cơ sở Ý định thư, hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối trong các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó từng bước cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Nasdaq.