Tự hào quê hương Việt Nam

Ông Nguyễn Đắc Văn sống và làm việc tại CHLB Đức từ năm 1989. Tại Đức, gia đình ông kinh doanh khá thành công khi mở nhà hàng ở thành phố Düsseldorf. Có nhiều tháng, nhà hàng của ông Văn đã lọt vào top những nhà hàng châu Á đẹp nhất ở Đức.

Dù làm ăn khá tốt nhưng áp lực về thời gian khiến ông Văn thấy kiệt sức. "9 giờ sáng tôi đến nhà hàng mua đồ, lên lịch bàn đặt, lịch sự kiện, điều phối nhân viên... 2 giờ sáng hôm sau tôi mới về tới nhà. Ngày nào cũng như ngày nào. Cuối tuần lại càng bận hơn vì khách đến vô cùng đông”, ông Văn tâm sự.

ĐẤT NƯỚC GIÀU ĐẸP, YÊN BÌNH

Nhiều năm qua, ông Văn thường xuyên di chuyển qua lại giữa nước Đức và Việt Nam. "Tôi thực sự thấy hạnh phúc khi chứng kiến đất nước mình đang phát triển rất nhanh", ông Văn nói với vẻ đầy tự hào. Theo ông Văn, có nhiều lĩnh vực Việt Nam đang phát triển tốt hơn tại châu Âu.

"Ví dụ như logistics chẳng hạn, khi về Việt Nam tôi thấy rất sung sướng khi dịch vụ này phát triển. Muốn buôn bán kinh doanh cũng rất thuận lợi bởi hàng hóa được gửi đi bất kỳ đâu trong thời gian ngắn, còn trong thành phố thì chỉ 1 - 2 giờ đồng hồ là hàng hóa được chuyển tới tay người mua. Tại châu Âu thì không có chuyện đó, muốn gửi đi đâu một món hàng cũng rất chậm, thường mất cả tuần nếu gửi liên tỉnh", người Việt kiều Đức nhận xét.

Các dịch vụ khác như ăn uống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp ở trong nước cũng cực kỳ đa dạng phong phú, dễ lựa chọn và có giá thành hợp lý. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự cũng từng bước được quản lý rất tốt. Khách du lịch hầu như không phải lo lắng về vấn nạn cướp giật, hôi của, lừa đảo. Những lần về Việt Nam, ông Văn nhận thấy thủ tục hành chính đang được số hóa mạnh mẽ, các cơ quan chức năng có hệ thống giám sát, quản lý chặt chẽ. Đây chính là các yếu tố quan trọng sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam vận động nhanh, linh hoạt và ngày càng phát triển.

Một điều đặc biệt mà ông Văn nhấn mạnh đó là Việt Nam đang có sự ổn định, thống nhất về chính trị rất cao, trong khi rất nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới đang phải quay cuồng giải quyết bất ổn chính trị, thậm chí xung đột vũ trang thì Việt Nam đang rất bình yên. Đây là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam sẽ còn tiếp tục hút thêm những nguồn vốn đầu tư lớn trên thế giới.

Tương tự như ông Văn, anh Nguyễn Đức Huỳnh và vợ sang Nhật Bản từ năm 2019, hiện hai vợ chồng anh Huỳnh sống tại tỉnh Hokaido. Một điều mà anh Huỳnh cảm thấy khá sốc khi sang Nhật làm việc đó là quốc gia này có nhiều khoản thuế rất cao.

Ví dụ, ở Nhật vẫn còn “thuế thị dân”. Với quy định này, chỉ cần người lao động như anh đăng ký sống ở đâu là hàng năm phải đóng thuế thị dân hay tên khác là “thuế cư trú”, căn cứ theo thu nhập. Một năm, anh Huỳnh và vợ phải chi trả cho riêng khoản thuế này khoảng hơn 30 triệu đồng tiền Việt. Ngoài thuế thị dân, người Nhật còn có nhiều loại thuế, phí khác khá cao như thuế nhà đất, thuế môi trường cho ô tô, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

So sánh về mức thuế phí và mức sống, anh Huỳnh cho rằng, thực tế ở Việt Nam hiện nay, người dân đã và đang được tận hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ công rất tốt, thậm chí nếu xét về y tế cũng không có nhiều thua thiệt nếu so với Nhật Bản.

Năm nay sẽ là cái Tết đáng nhớ của gia đình ông Cao Thanh. Ông là một Việt kiều đã sinh sống tại nước Úc hơn 30 năm. 3 tháng trước Tết Nguyên đán 2025, ông Thanh đưa mẹ mình, hơn 80 tuổi về Việt Nam để thay khớp gối.

TỰ HÀO VỚI "TÁO Y TẾ" VIỆT NAM

Về tới Việt Nam, điều khiến vị Việt kiều này thấy ngỡ ngàng đó chính là công đoạn như xét nghiệm, chẩn đoán, sắp xếp lên lịch mổ và chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện lại được thực hiện rất nhanh gọn, chuyên nghiệp.

Tổng chi phí cho ca phẫu thuật thay khớp gối mà gia đình ông Thanh phải chi trả là 149 triệu đồng. Đây là một con số, theo ông, thật khó tưởng tượng. Nếu lựa chọn dịch vụ này tại nước ngoài thì số tiền phải chi trả sẽ cao gấp nhiều lần, thậm chí ông Thanh ước tính, mình sẽ mất ¼ căn nhà nếu không có bảo hiểm chi trả.

Ông Thanh chia sẻ thêm, tại Úc, việc chờ đợi để được phẫu thuật rất phức tạp, tốn nhiều thời gian. Mẹ ông Thanh là công dân nước sở tại, theo quy định sẽ được khám, chữa bệnh và thay khớp miễn phí. Nhưng miễn phí phải đi kèm với việc phải chờ đợi quá lâu.

Mẹ ông Thanh đã chờ 5 năm, nhưng tới ngày phẫu thuật, sau khi kiểm tra, bác sĩ thấy đang dùng thuốc chống đông máu nên chỉ đạo dừng phẫu thuật và yêu cầu bệnh nhân bỏ thuốc, rồi hẹn phẫu thuật vào lần sau. Lần sau, theo ông Thanh có thể sẽ là 2 năm, 3 năm hoặc thậm chí 5 năm.

Chứng kiến sự quy trình làm việc nhanh, chất lượng của các bác sĩ tại Việt Nam, vị Việt kiều này đưa ra lời khuyên cho những người Việt đang sống tại nước ngoài, nếu có bệnh thì nên về Việt Nam điều trị vì dịch vụ tại đây rất hợp lý, chất lượng tốt và được thực hiện rất nhanh chóng so với nước ngoài.

Chị Bùi Thị Hà sang Đức được 5 năm, có thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đức, chị cho biết những năm gần đây đất nước ta thay đổi đến mức không kịp nhận ra. Theo chị Hà, nhiều bạn bè mình ở Đức và nhiều nước châu Âu vì lý do khách quan, chủ quan khác nhau nên lúc đầu đã ngập ngừng không muốn về, nhưng khi về rồi thì "ghiền" luôn. Bởi về rồi mới thấy an toàn, vui vẻ, điều kiện kinh tế, xã hội thoải mái, tự do. Đặc biệt, việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho người dân Việt Nam đang vượt trội hơn so với nhiều nước tại châu Âu.

Chị Hà kể, tôi bị đau răng vào thứ 7, vì ngày nghỉ nên không có phòng khám nào mở cửa. Bởi vậy đành cố gắng chịu đau. Nhưng tới chủ nhật không chịu nổi tôi đành tới phòng cấp cứu (chỉ 1 phòng mở trong vùng) đợi mòn mỏi và than khóc vô vọng rồi cũng được vào khám. Ròng rã 3 tháng để điều trị một chiếc răng sâu, đau nhức, chị phải thanh toán thêm 75 Euro (khoảng 2 triệu đồng) ngoài phí bảo hiểm.

Theo chị Hà, trở ngại với nhiều người Việt tại Đức không chỉ vì chi phí cao, mà việc phải mất thời gian chờ đợi được khám chữa bệnh mới là vấn đề nan giải. Hiện chị đang bị đau lưng nhưng vì không thuộc trường hợp cấp cứu nên theo quy trình tốn rất nhiều thời gian.

Để có thể hẹn bác sĩ cần đặt trước và đợi khoảng 1, 2 tháng. Có lịch hẹn thì tới bệnh viện ngồi chờ khoảng 3 tiếng, sau đó gặp bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán tầm 15 phút, rồi bác sĩ chỉ định phải đi chụp Xquang vùng lưng. Nhưng không giống như ở Việt Nam, bệnh nhân được chụp chiếu ngay trong ngày hoặc chậm nhất là vào hôm sau sẽ có kết quả. Còn tại Đức, bệnh nhân như chị phải đặt lịch chụp Xquang và sau khoảng 1 tháng mới có thể thực hiện được dịch vụ này.

“Trước đây, khi còn ở Việt Nam tôi vẫn hay xem chương trình Táo quân, có Táo Y tế và cũng than phiền dịch vụ khám chữa bệnh nước mình. Song, sang nước ngoài tôi mới vỡ lẽ: y tế của nước ta thực sự rất đáng tự hào. Chỉ riêng việc được thăm khám ngay, không phải chờ đợi cả vài tuần, vài tháng trong lúc đau răng, đau lưng… cũng đã rất sung sướng lắm rồi. Vì vậy, Tết này tôi sẽ về Việt Nam chơi Tết sau đó dành thời gian khám tổng quát cho yên tâm”, chị Hà cho biết thêm...

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 4 + 5/2025 phát hành ngày 27/1 – 9/2/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1168