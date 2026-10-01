Từ mạch nước đến mạch sống - câu chuyện phía sau hành trình kiến tạo Mizuki Park

Cuộc trò chuyện với KTS trưởng Nguyễn Ngọc Thanh - người gắn bó với các khu đô thị Nam Long suốt ba thập kỷ - hé mở cách kiến trúc và quy hoạch ở Mizuki Park “khơi thông” những dòng chảy, đưa con người về với nhịp sống thuận tự nhiên.

Chiều cuối tuần tại Quảng trường Trung tâm khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), Kiến trúc sư (KTS) trưởng Nguyễn Ngọc Thanh đứng dưới tán cây đã sáu năm tuổi, ngắm nhìn con kênh nội khu đã chảy qua dự án suốt tám năm. Cách đó không xa, các công trình nhà ở cũng đã trải qua mấy năm đi vào vận hành. Với ông, mỗi con số là một lớp thời gian, minh chứng rằng ý tưởng trên bản vẽ ngày nào đã thực sự bén rễ vào đời sống cư dân, tạo nên dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng sức sống của khu đô thị.

DÒNG CHẢY SINH THÁI VỚI TRIẾT LÝ THUẬN TỰ NHIÊN

“Mizuki Park là nơi chúng tôi lần đầu thử nghiệm mô hình đô thị tích hợp, cùng hai đối tác Nhật Bản có bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm”, KTS Nguyễn Ngọc Thanh mở đầu câu chuyện.

Mizuki Park được kiến tạo nương theo địa thế tự nhiên vốn có của vùng đất.

Khi được hỏi triết lý quy hoạch của Nam Long bắt đầu từ đâu, ông nói về ba chữ quen thuộc trong văn hóa Việt: “Thiên - địa - nhân”. Từ nền tảng ấy, mọi quyết định từ quy hoạch, hạ tầng, cảnh quan đến tiện ích đều xuất phát từ nguyên tắc thuận tự nhiên.

Ở Mizuki Park, triết lý này được thổi hồn vào từng mét vuông. 71% diện tích khu đô thị được dành để phát triển mảng xanh, tôn tạo kênh đào và công trình tiện ích.

71% diện tích khu đô thị được dành để phát triển mảng xanh, kênh đào và công trình tiện ích.

Lấy dẫn chứng với kênh đào giữa lòng Mizuki Park - được đội thiết kế đặt tên là Ngọc Cung, ông ví von như “mạch máu xanh” dẫn dắt mọi hoạt động của khu đô thị. Dọc hai bờ, tán cây và mặt nước tạo nên “khoảng thở” giữa lòng phố thị, nơi cư dân thong thả dạo bước mỗi chiều.

Nhưng thuận tự nhiên, theo ông, không chỉ là chuyện thẩm mỹ. Đó còn là lời giải cho bài toán tương lai về biến đổi khí hậu. Nam Long kiến tạo Mizuki Park với sự đồng hành của chuyên gia quy hoạch, kiến trúc hàng đầu thế giới, cùng chuyên gia đầu ngành trong nước. Thay vì san phẳng cho dễ thi công, đội ngũ giữ lại địa hình gốc, cốt nền được tính toán đảm bảo bền vững từ đầu.

“Thi công như vậy khó khăn hơn, nhưng bền vững hơn. Đó cũng là cách chúng tôi phát triển dự án”, ông nói.

DÒNG CHẢY SINH HOẠT CỦA CƯ DÂN LÀ MẢNH GHÉP HOÀN THIỆN BẢN VẼ

Lý do Nam Long chọn mô hình đô thị tích hợp cho Mizuki Park, theo KTS Nguyễn Ngọc Thanh, là quay về điểm cốt lõi - đặt con người ở trung tâm. “Một người cần sống, làm việc tốt trong môi trường đầy đủ tiện nghi. Chỉ đô thị tích hợp mới đáp ứng được nhu cầu đó”, ông phân tích.

Dưới góc nhìn của ông, Mizuki Park tuy không có quy mô rất lớn, nhưng là một đô thị sống thực thụ. Nhà ở, tiện ích thương mại, giáo dục, thể thao cùng hiện diện trong vòng sinh hoạt khép kín; đảm bảo cư dân có thể làm việc, sinh sống, học tập và mua sắm mà không phải đi xa.

Song, điều ông tâm đắc nhất ở cộng đồng Mizuki Park còn là tính đa dạng - từ nghề nghiệp, lứa tuổi đến điều kiện kinh tế, thậm chí có cả người nước ngoài. Đáp ứng nhiều nhu cầu sống khác nhau, dự án có đủ loại hình sản phẩm, để mọi nhóm cư dân đều cảm thấy mình có thể cùng đồng hành, cùng xây dựng.

“Yếu tố đầu tiên của kiến trúc sư là phải lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với nhu cầu của cư dân”, vị kiến trúc sư nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đó là xuất phát điểm của điều mà ông gọi là “giá trị thực”.

DÒNG CHẢY THỜI GIAN ĐƯỢC BỒI ĐẮP BỞI CỘNG ĐỒNG AN CƯ SUM VẦY

Ba mươi năm là quãng thời gian đủ dài để doanh nghiệp “thay da đổi thịt”. Từ những dự án ban đầu chỉ khoảng 5-6ha, giờ đây Nam Long đã phát triển các đại đô thị rộng 300-400ha. Nhưng khi nói về sự thay đổi ấy, ông Thanh không nhắc nhiều đến quy mô, chỉ tập trung chia sẻ về con người.

Mizuki Park hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình.

Ở những đô thị Nam Long kiến tạo, đông đảo cư dân về sinh sống, thành gia lập thất, sinh con, nuôi con khôn lớn. Ở đó, có rất nhiều người đã trưởng thành cùng dự án, cây cối cũng lớn lên cùng những tổ ấm nhỏ.

“Nhìn lại, tôi thấy hạnh phúc lớn nhất không đến từ những công trình, mà là sự an tâm của cư dân, là nụ cười của trẻ thơ chơi đùa trong công viên, là ánh mắt bình yên của các cụ ngồi trên ghế đá chơi cờ, trò chuyện với nhau”, ông tâm sự.

Câu chuyện về ký ức tuổi thơ cũng là điều Miyazaki Mao - nữ kiến trúc sư người Nhật tham gia phát triển Mizuki Park - từng chia sẻ. Với cô, điều bình dị làm nên tuổi thơ không đến từ căn nhà đẹp. Chúng ghi dấu ở nơi ta từng chơi, từng sống và cảm thấy mình thuộc về. Niềm trăn trở ấy được nữ kiến trúc sư gửi gắm trọn vẹn vào Mizuki Park.

Trải qua hành trình 9 năm kiến tạo, khu đô thị hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, với cảnh quan và tiện ích đã đi vào vận hành. Câu chuyện về đô thị hạnh phúc tiếp tục được nối dài tại Trellia Vista - tòa tháp thuộc phân khu compound cuối cùng trong Mizuki Park, có địa thế liền kề hai mặt nước, tầm nhìn rộng mở ra miền thiên nhiên.

“Trong 5 đến 10 năm tới, khi toàn bộ Mizuki Park hoàn thiện đúng như ý tưởng quy hoạch ban đầu, người ta sẽ đến đây không chỉ để ở, mà còn để vui chơi, mua sắm và học tập”, KTS trưởng Nguyễn Ngọc Thanh nói về “diện mạo” hoàn chỉnh của khu đô thị trong tương lai.