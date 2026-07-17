Thứ Sáu, 17/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Khu công nghiệp xanh trở thành chuẩn cạnh tranh mới để hút FDI chất lượng cao

L Linh Ngọc.

Khi các nhà đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên tiêu chí phát triển bền vững, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay giá thuê, mà được quyết định bởi chất lượng hạ tầng, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG...

Ảnh minh hoạ. Ảnh: shutterstock
Ảnh minh hoạ. Ảnh: shutterstock

Thị trường khu công nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, khi lợi thế không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí thuê, mà được quyết định bởi chất lượng hạ tầng, năng lực vận hành và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Đây là nhận định đáng chú ý trong Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý II/2026 của Avison Young Việt Nam công bố mới đây.

Theo Avison Young Việt Nam, trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia ngày càng chú trọng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), mô hình Khu công nghiệp xanh đang dần trở thành yêu cầu tất yếu thay vì chỉ là một lợi thế cạnh tranh.

Các nhà đầu tư đến từ châu Âu và Mỹ ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên và minh bạch môi trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều này buộc các Khu công nghiệp thế hệ mới phải tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái sử dụng tài nguyên và giảm phát thải nhằm đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo báo cáo, thị trường Khu công nghiệp Việt Nam đang chuyển từ cạnh tranh về chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng. Bên cạnh vị trí và giá thuê, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến mức độ sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành của khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất hiện không chỉ tìm kiếm quỹ đất mà còn yêu cầu hệ thống điện, nước, logistics và kết nối giao thông đồng bộ để có thể nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động. Đối với các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn hay sản xuất thiết bị công nghệ, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn vận hành càng trở nên khắt khe hơn.

Avison Young nhấn mạnh xu hướng này đang thúc đẩy các chủ đầu tư Khu công nghiệp nâng cấp mô hình phát triển, chuyển từ cung cấp mặt bằng sản xuất sang cung cấp các giải pháp hạ tầng và dịch vụ toàn diện.

Một xu hướng khác được ghi nhận là sự gia tăng của mô hình nhà xưởng xây sẵn (Ready-Built Factory - RBF)  nhà xưởng xây dựng theo yêu cầu (Built-to-Suit - BTS). Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, các mô hình này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất.

Đồng thời, việc phát triển các không gian sản xuất "may đo" theo nhu cầu của từng nhà đầu tư cũng giúp các chủ đầu tư Khu công nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng giữ chân khách thuê trong dài hạn.

Mô hình Khu công nghiệp tích hợp đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo. Thay vì chỉ cung cấp đất công nghiệp, các Khu công nghiệp thế hệ mới hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất toàn diện với hạ tầng năng lượng, công nghệ, logistics và các tiện ích phục vụ người lao động.

Theo Avison Young, cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp mà còn cải thiện môi trường làm việc, tăng sức hấp dẫn đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Về dài hạn, đây sẽ là nền tảng để các Khu công nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút các dự án FDI quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ cao.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên các dự án xanh và phát triển bền vững, Avison Young nhận định việc đầu tư vào hạ tầng hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn ESG và xây dựng các hệ sinh thái công nghiệp tích hợp sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của thị trường khu công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Avison Young Việt Nam VnEconomy Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản VnEconomy carbon VnEconomy ESG VnEconomy FDI VnEconomy khu công nghiệp VnEconomy khu công nghiệp xanh VnEconomy Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam VnEconomy nhà đầu tư VnEconomy thị trường khu công nghiệp Việt Nam VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Trung Quốc:

Trung Quốc: "Vạn lý Trường thành Xanh" và cuộc chiến chống sa mạc hóa vẫn còn dài

Sau gần nửa thế kỷ triển khai Chương trình Rừng phòng hộ Tam Bắc, Trung Quốc đã từng bước đẩy lùi tình trạng sa mạc hóa trên diện rộng, đưa màu xanh trở lại nhiều vùng đất khô cằn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, những thành quả này vẫn rất mong manh nếu thiếu sự đầu tư, quản lý và cam kết lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp...

Tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án luật là bước đi có tính đột phá nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường…

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Khu công nghiệp Hoàng Diệu (phối cảnh) tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng với quy mô sử dụng 245ha đất, tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng vừa được khởi công hồi tháng 5/2026.

VnEconomy Khu công nghiệp kiểu mới tích hợp cả dịch vụ và đô thị

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy