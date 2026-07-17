Khu công nghiệp xanh trở thành chuẩn cạnh tranh mới để hút FDI chất lượng cao

Khi các nhà đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên tiêu chí phát triển bền vững, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay giá thuê, mà được quyết định bởi chất lượng hạ tầng, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG...

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Thị trường khu công nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, khi lợi thế không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí thuê, mà được quyết định bởi chất lượng hạ tầng, năng lực vận hành và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Đây là nhận định đáng chú ý trong Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý II/2026 của Avison Young Việt Nam công bố mới đây.

Theo Avison Young Việt Nam, trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia ngày càng chú trọng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), mô hình Khu công nghiệp xanh đang dần trở thành yêu cầu tất yếu thay vì chỉ là một lợi thế cạnh tranh.

Các nhà đầu tư đến từ châu Âu và Mỹ ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên và minh bạch môi trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều này buộc các Khu công nghiệp thế hệ mới phải tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái sử dụng tài nguyên và giảm phát thải nhằm đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo báo cáo, thị trường Khu công nghiệp Việt Nam đang chuyển từ cạnh tranh về chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng. Bên cạnh vị trí và giá thuê, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến mức độ sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành của khu công nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất hiện không chỉ tìm kiếm quỹ đất mà còn yêu cầu hệ thống điện, nước, logistics và kết nối giao thông đồng bộ để có thể nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động. Đối với các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn hay sản xuất thiết bị công nghệ, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn vận hành càng trở nên khắt khe hơn.

Avison Young nhấn mạnh xu hướng này đang thúc đẩy các chủ đầu tư Khu công nghiệp nâng cấp mô hình phát triển, chuyển từ cung cấp mặt bằng sản xuất sang cung cấp các giải pháp hạ tầng và dịch vụ toàn diện.

Một xu hướng khác được ghi nhận là sự gia tăng của mô hình nhà xưởng xây sẵn (Ready-Built Factory - RBF) và nhà xưởng xây dựng theo yêu cầu (Built-to-Suit - BTS). Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, các mô hình này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất.

Đồng thời, việc phát triển các không gian sản xuất "may đo" theo nhu cầu của từng nhà đầu tư cũng giúp các chủ đầu tư Khu công nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng giữ chân khách thuê trong dài hạn.

Mô hình Khu công nghiệp tích hợp đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo. Thay vì chỉ cung cấp đất công nghiệp, các Khu công nghiệp thế hệ mới hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất toàn diện với hạ tầng năng lượng, công nghệ, logistics và các tiện ích phục vụ người lao động.

Theo Avison Young, cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp mà còn cải thiện môi trường làm việc, tăng sức hấp dẫn đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Về dài hạn, đây sẽ là nền tảng để các Khu công nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút các dự án FDI quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ cao.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế ngày càng ưu tiên các dự án xanh và phát triển bền vững, Avison Young nhận định việc đầu tư vào hạ tầng hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn ESG và xây dựng các hệ sinh thái công nghiệp tích hợp sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của thị trường khu công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.