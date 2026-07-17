TP.Hồ Chí Minh lượng hóa toàn bộ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thông qua bộ chỉ số cụ thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, từ tài nguyên nước, hạ tầng đô thị, y tế, giao thông đến nguồn lực đầu tư và nâng cao nhận thức cộng đồng...

Công trình cống Mương Chuối, cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu TP.HCM - giai đoạn 1 thuộc chương trình QH 1547 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Khuê

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định 4355/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia tại Thành phố.

LƯỢNG HÓA TỪNG LĨNH VỰC KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Theo kế hoạch, TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn địa bàn thông qua hệ thống các chỉ số được xây dựng thống nhất.

Việc lượng hóa các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực gồm tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường và đa dạng sinh học, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, lao động - xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch.

Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được lượng hóa bằng các chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể đối với từng lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực tài nguyên nước sẽ theo dõi các chỉ số liên quan đến bảo đảm an ninh nguồn nước, công trình cấp nước sạch, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và khả năng thích ứng của hệ thống tài nguyên nước trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực xây dựng, hệ thống giám sát sẽ lượng hóa các chỉ số liên quan đến công trình phòng, chống ngập, nhà ở có khả năng chống chịu với thiên tai, các giải pháp thích ứng được tích hợp trong quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các chỉ số giám sát bao gồm chiều dài hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm duy trì hoạt động của hệ thống giao thông khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát còn bao gồm các chỉ số về phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích hệ sinh thái được bảo vệ và phục hồi, công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu.

LƯỢNG HÓA NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu còn được sử dụng để đo lường năng lực chống chịu của TP.Hồ Chí Minh thông qua nhiều nhóm chỉ số liên quan đến thiên tai, nguồn lực đầu tư, khoa học - công nghệ và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Các chỉ số về thiên tai được xây dựng để theo dõi công tác dự báo, cảnh báo, tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin cảnh báo thiên tai, số hộ dân được di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao và việc đầu tư các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu còn được sử dụng để đo lường năng lực chống chịu của TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Minh

Nguồn lực dành cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được lượng hóa thông qua việc theo dõi tình hình huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn lực hợp pháp khắc phục vụ các chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hệ thống giám sát sẽ theo dõi số lượng công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng phục vụ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như các chương trình, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực này.

Công tác đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được đưa vào hệ thống đánh giá thông qua các chỉ số cụ thể như số lượng công chức, viên chức được đào tạo, số cơ sở giáo dục có nội dung giảng dạy về biến đổi khí hậu, số chương trình tuyên truyền được triển khai và tỷ lệ người dân được tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức về thích ứng với biến đổi khí hậu.