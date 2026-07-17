Thanh khoản về đáy 1 tháng, khối ngoại bán ròng mạnh

Thị trường không có cơ hội hình thành nhịp hồi khi áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên cuối tuần và duy trì đến hết phiên giao dịch. VN-Index đóng cửa giảm 16,79 điểm, lùi về 1.787,45 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.
Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán với 216 mã giảm, trong khi chỉ có 95 mã tăng, cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu.
Điểm đáng lo ngại nhất không nằm ở mức giảm của chỉ số mà ở sự suy kiệt của dòng tiền. Giá trị khớp lệnh trên cả ba sàn chưa đạt 13.000 tỷ đồng, mức rất thấp so với giai đoạn trước, cho thấy lực cầu bắt đáy gần như vắng bóng.
Khi thanh khoản co hẹp, mọi nỗ lực hồi phục đều thiếu nền tảng, trong khi bên bán chỉ cần gia tăng áp lực nhẹ cũng đủ khiến mặt bằng giá giảm sâu hơn. Sau phiên hồi phục trước đó, ba nhóm dẫn dắt gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt quay đầu điều chỉnh, tạo sức ép lớn lên VN-Index.
Các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như VCB, CTG, TCB và MBB đồng loạt giảm giá. Trong khi đó, nhóm Vingroup tiếp tục trở thành lực cản đáng kể khi VIC giảm 1,35%, VHM giảm 1,61%, VRE giảm 2% và VPL giảm 2,56%. Chỉ riêng bốn cổ phiếu này đã lấy đi gần 8 điểm của chỉ số chung. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác như KDH, KBC và PDR cũng chịu áp lực bán mạnh.
Ở nhóm phi tài chính, dầu khí tiếp tục có phiên giảm sâu thứ hai liên tiếp sau nhịp hồi ngắn nhờ kỳ vọng giá dầu. BSR mất 4,23%, PLX giảm 1,96%, trong khi PVS và GAS cũng giảm trung bình trên 1%.
Đáng chú ý, FPT tiếp tục trượt dốc, đánh mất vùng đáy được hình thành trong giai đoạn chịu tác động từ thông tin thuế quan và lùi về mức giá khoảng 67.000 đồng/cổ phiếu, bất chấp cổ phiếu công nghệ trên thế giới đang hồi phục.
Nhóm đầu tư công cũng bị bán mạnh khi CTD giảm hơn 4%, VCG mất 3,2% và CII giảm 4,1%.
Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và lực cầu bắt đáy chưa xuất hiện, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò tìm điểm cân bằng mới. Muốn hình thành một nhịp hồi bền vững, điều kiện tiên quyết vẫn là sự cải thiện rõ rệt của dòng tiền, thay vì chỉ trông chờ vào lực kéo từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất theo phương thức khớp lệnh là Thực phẩm và đồ uống và Ô tô và phụ tùng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VNM, VND, LPB, NLG, NVL, MSN, MSB, MCH, VIC, DGW.
Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: TCB, PNJ, MBB, VPB, CTG, VHM, ACB, VIX, BSR.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 662,8 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng qua giao dịch khớp lệnh đạt 844,8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 16/18 nhóm ngành, chủ yếu ở Ngân hàng. Các mã được mua ròng tập trung gồm: LPB, VHM, SHB, TCB, MBB, VPB, ACB, HPG, VIX, HCM.
Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc Thực phẩm và đồ uống và Ô tô và phụ tùng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VNM, VIC, VND, KDH, HDB, NLG, MSB, PVD, BAF
Khối tự doanh bán ròng 490,4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này cũng bán ròng 490,4 tỷ đồng.
Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 1/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ công nghiệp và Bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên gồm: DXG, FRT, VND, PVT, PDR, CTG, VTP, CTD, VPX, IJC.
Ở chiều bán, Ngân hàng là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: STB, HPG, VIC, ACB, FPT, LPB, VHM, VJC, MBB, MWG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 508,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 333,4 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: LPB, SHB, HCM, VHM, NVL, GEX, GEE, VIX, NT2, NLG.
Ở chiều mua, Bất động sản là nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: STB, VIC, PNJ, VNM, HDB, FPT, KDH, SSI, VRE, HPG.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.185,2 tỷ đồng, giảm 26,5%, chiếm 9,5% tổng giá trị giao dịch.
Trong phiên, đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu MSB với hơn 9 triệu cổ phiếu, tương đương 150,5 tỷ đồng, được tổ chức trong nước mua từ cá nhân trong nước.
Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các cá nhân trong nước cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng, gồm: VIB (96,1 tỷ đồng), SSB (62,2 tỷ đồng) và SHB (54,2 tỷ đồng).
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Thép, Khai khoáng, Hàng không, Cao su, Sản xuất và khai thác dầu khí; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Bán lẻ, Thiết bị điện, Công nghệ thông tin, Kho bãi và Vận tải thủy.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
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