Hà Nội - Tuyên Quang liên kết mở rộng không gian phát triển du lịch

Liên kết vùng là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thay vì ranh giới hành chính. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm liên vùng, tăng cường quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương...

Thác Khuổi Nhi bên hồ Na Hang là một điểm hấp dẫn du khách. Ảnh: Chu Khôi.

Ngày 17/7/2026 tại xã Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Toạ đàm: “Liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026”.

TUYÊN QUANG ĐỊNH VỊ NHIỀU THƯƠNG HIỆU DU LỊCH

Thông tin tại tọa đàm, ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang sở hữu không gian phát triển du lịch đặc biệt hiếm có, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên du lịch. Nổi bật như Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và hệ thống làng văn hóa các dân tộc.

Cùng với hàng trăm lễ hội truyền thống của đồng bào Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Nùng, Lô Lô…, đây là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, lịch sử, địa chất, văn hóa, cộng đồng và trải nghiệm.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại. Theo ông Ngọc, tiềm năng chỉ có thể trở thành nguồn lực phát triển khi có doanh nghiệp đầu tư, có tour, tuyến kết nối và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, tỉnh xây dựng thương hiệu chung "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc", thay vì quảng bá riêng lẻ từng điểm đến.

Địa phương sẽ phát triển các tuyến du lịch liên hoàn như Tân Trào - Na Hang - Lâm Bình; Na Hang - Đồng Văn; Đồng Văn - Mèo Vạc - Hoàng Su Phì, kết hợp giữa du lịch lịch sử, sinh thái và khám phá Công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời, Tuyên Quang định hướng phát triển các sản phẩm lấy trải nghiệm làm trọng tâm như chèo kayak, trekking, leo núi, khám phá hang động, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa dân tộc, nghề truyền thống, ẩm thực địa phương và các lễ hội đặc sắc".

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch thông qua xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng mã QR, bản đồ số, đặt phòng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác trí tuệ nhân tạo trong quảng bá và phát huy mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh điểm đến. Đồng thời, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện.

Bà Bùi Thị Xuyên: "Na Hang đặt mục tiêu trở thành điểm đến trọng điểm của du lịch Tuyên Quang". Ảnh: Chu Khôi.

Bà Bùi Thị Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Hang, cho biết Na Hang cùng các xã lân cận sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, hồ sinh thái, cảnh quan nguyên sơ và bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Địa phương đặt mục tiêu trở thành điểm đến trọng điểm của du lịch Tuyên Quang, đồng thời chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách cùng hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, bền vững.

HÀ NỘI VÀ TUYÊN QUANG TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, du lịch không thể phát triển trong phạm vi địa giới hành chính riêng lẻ, bởi du khách lựa chọn hành trình dựa trên trải nghiệm, chất lượng dịch vụ và giá trị chuyến đi, chứ không theo ranh giới giữa các tỉnh, thành phố. Vì vậy, liên kết địa phương không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để hình thành các sản phẩm có quy mô, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông Hiếu, Hà Nội là thị trường nguồn lớn, đồng thời là trung tâm tập trung hệ thống doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và truyền thông. Trong khi đó, Tuyên Quang sở hữu lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống sông hồ, khu bảo tồn thiên nhiên, lịch sử cách mạng, văn hóa đa dân tộc và các bản làng còn lưu giữ nhiều giá trị bản địa.

Qua chương trình khảo sát, đoàn công tác nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển đa dạng các sản phẩm như du lịch lịch sử, sinh thái, cộng đồng, thể thao mạo hiểm, ẩm thực, nông nghiệp và các sản phẩm dành cho giới trẻ, khách du lịch số.

Theo quy hoạch phát triển du lịch, Hà Nội và Tuyên Quang nằm trong các khu vực động lực liền kề, có thể bổ trợ trực tiếp cho nhau. Hà Nội giữ vai trò trung tâm đón và phân phối khách, còn Tuyên Quang là không gian mở rộng trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên trong hành trình khám phá miền Bắc".

Để khai thác hiệu quả tuyến du lịch Hà Nội - Tuyên Quang, ông Hiếu đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất: Hai địa phương cần phối hợp xây dựng các tuyến và gói sản phẩm có thể đưa ngay ra thị trường, thiết kế theo từng nhóm khách với các hành trình như khám phá Na Hang - Lâm Bình, du lịch cộng đồng, ẩm thực vùng cao, giáo dục truyền thống và trải nghiệm thiên nhiên.

Các sản phẩm phải được xây dựng đồng bộ từ vận chuyển, lưu trú, tham quan đến trải nghiệm, đồng thời xác định rõ giá bán, lịch khởi hành và đơn vị khai thác.

Ông Trần Trung Hiếu: "Hà Nội và Tuyên Quang cần phối hợp xúc tiến, quảng bá theo một thông điệp chung". Ảnh: Chu Khôi.

Thứ hai: Hà Nội và Tuyên Quang cần phối hợp xúc tiến, quảng bá theo một thông điệp chung; tăng cường chia sẻ dữ liệu, truyền thông trên các nền tảng số và đưa các sản phẩm của Tuyên Quang vào chương trình của doanh nghiệp lữ hành Hà Nội.

"Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của hoạt động liên kết thông qua các chương trình khảo sát, kết nối giao thương, xây dựng sản phẩm và đưa khách trải nghiệm thực tế", ông Hiếu nhấn mạnh.

Thứ ba: Nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, niêm yết giá công khai, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Thứ tư: Hai địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ du lịch số, kết nối dữ liệu về điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ, đồng thời phát huy hiệu quả các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đề nghị, sau tọa đàm, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với đầu mối thực hiện và các chỉ tiêu đánh giá như số tour mới, số doanh nghiệp tham gia, số chuyến khởi hành, lượng khách trao đổi giữa hai địa phương và doanh thu mang lại cho cộng đồng.