Đề xuất cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông

Chính phủ đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh với lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, chuyển giao công nghệ và giao dịch điện tử...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân - Ảnh:MST.

Ngày 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, qua thi hành, 4 bộ luật trên đã bộc lộ một số vướng mắc về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân định thẩm quyền.

Để tháo gỡ các bất cập, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP, Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và Nghị định số 133/2025/NĐ-CP nhằm xử lý kịp thời.

Theo Bộ trưởng, các cơ chế này cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định và thống nhất của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật lần này tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh phân quyền; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo đó, dự kiến bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện và sửa đổi, bổ sung 3 điều kiện khác. Các văn bản quy định chi tiết sau đó cũng sẽ được rà soát theo hướng bãi bỏ 4 thủ tục, sửa đổi và đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính.

Việc sửa đổi được thực hiện theo phương thức một luật sửa nhiều luật, tập trung vào những nội dung cấp bách, không mở rộng phạm vi điều chỉnh hoặc bổ sung chính sách mới.

Cụ thể đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng cắt giảm các điều kiện cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện không cần thiết. Việc sửa đổi và giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân vẫn vừa đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện. Dự thảo cũng sửa đổi quy định về cấp phép sử dụng băng tần trong trường hợp đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ các quy định về quản lý hoạt động đào tạo vô tuyến điện viên; phân định rõ thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng.

Đối với Luật Viễn thông, dự thảo đề xuất bãi bỏ điều kiện doanh nghiệp "không đang trong quá trình giải thể, phá sản" khi xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, do điều kiện này được cho là không phát sinh trong thực tiễn. Các yêu cầu về phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh cũng được tích hợp, đơn giản hóa để giảm giấy tờ, thời gian xử lý hồ sơ.

Dự thảo đồng thời bỏ quy định về điều kiện hoạt động đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, phù hợp với việc lĩnh vực này đã được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và phù hợp hơn với yêu cầu quản lý trên môi trường số. Chính phủ cho rằng thông tin cần thiết hiện đã được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu dùng chung, trong khi nhu cầu gia hạn có thể được xử lý thông qua cơ chế cấp lại giấy phép.

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ, sửa đổi theo hướng giao Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quyết định phê duyệt và ban hành chương trình, chính sách về nhập khẩu công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ.

Việc phân cấp này nhằm nâng cao tính chủ động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời đảm bảo thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Luật.

Ủy ban cũng tán thành việc bãi bỏ các điều kiện, thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm chỉ hiệu quả khi có đầy đủ công cụ quản lý thay thế. Ủy ban đề nghị Chính phủ làm rõ phương thức hậu kiểm tương ứng với từng nhóm điều kiện, thủ tục được cắt giảm.

Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ tại kỳ họp không thường lệ diễn ra đầu tháng 8/2026.