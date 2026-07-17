VinFast và TÜV Rheinland hợp tác chiến lược, nâng tầm chứng nhận kỹ thuật chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp ô tô Việt

Ngày 15/7, tại Hà Nội VinFast và TÜV Rheinland, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chiến lược trong lĩnh vực kiểm thử, bao gồm việc phát triển Trung tâm Thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng giám đốc VinFast phụ trách Khối Quản lý chất lượng (phải) và Ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc TÜV Rheinland Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết MOU. Ảnh: PV.

Hợp tác đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tăng cường năng lực chứng nhận và phát triển dịch vụ kỹ thuật cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tạo nền tảng cho việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Theo MOU, VinFast sẽ phối hợp chặt chẽ cùng TÜV Rheinland trong các lĩnh vực từ tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận đến đào tạo chuyên sâu. Đồng thời, TÜV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm Thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các dự án phù hợp tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hai bên cũng sẽ phối hợp giới thiệu năng lực của Trung tâm tới các nhà sản xuất ô tô quốc tế, phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật.

Trước đó, trong gần một thập kỷ, VinFast và TÜV Rheinland đã hợp tác trong nhiều hoạt động thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật đối với các hệ thống, linh kiện và phương tiện ô tô điện, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế.

Việc nâng tầm quan hệ hợp tác thông qua MOU chiến lược lần này không chỉ dừng lại ở các dự án đơn lẻ mà hướng tới mục tiêu dài hạn là hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Hợp tác đánh dấu cột mốc quan trọng trong nâng tầm chứng nhận kỹ thuật chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp ô tô Việt. Ảnh: PV.

Với trụ sở chính tại Đức và hơn 150 năm kinh nghiệm, TÜV Rheinland là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, hiện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhiều nhà sản xuất ô tô và linh kiện nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn, hiệu suất, khả năng tương thích điện từ, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng giám đốc VinFast phụ trách Khối Quản lý chất lượng, nhấn mạnh: “Hợp tác với TÜV Rheinland là bước đi trọng yếu trong chiến lược phát triển dài hạn của VinFast nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để VinFast từng bước tham gia mạng lưới dịch vụ kỹ thuật của ngành ô tô khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp ô tô Việt Nam”.

Các đại diện của 2 đơn vị chụp hình lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc TÜV Rheinland Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự đầu tư của VinFast vào nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, TÜV Rheinland mong muốn đồng hành cùng VinFast trong việc nâng cao kỹ thuật, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển các dịch vụ đáp ứng ngày càng cao của thị trường”.

Là nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng gồm ô tô điện, xe máy điện và các giải pháp di chuyển thông minh, VinFast không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và hạ tầng thử nghiệm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Việc mở rộng hợp tác với TÜV Rheinland tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển mạng lưới đối tác kỹ thuật hàng đầu thế giới của VinFast, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Việt Nam và khu vực.