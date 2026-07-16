TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia mức tối đa 60 triệu đồng/tháng

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia với mức tối đa 60 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế cho giai đoạn phát triển mới...

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Xây dựng chính sách hỗ trợ nhân lực công nghệ số là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của TP. Hồ Chí Minh. Cùng với cơ chế thu hút chuyên gia, Thành phố đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

CHÍNH SÁCH MỚI CHO NHÂN LỰC CHIP BÁN DẪN VÀ AI

UBND TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc ban hành chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động của Thành ủy Thành phố đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược, góp phần thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp, tổ chức kê khai, nộp thuế tại Thành phố là chủ đầu tư hoặc đơn vị chủ trì dự án; chuyên gia, người lao động và nhân lực chất lượng cao là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 353/2025/NĐ-CP.

Các dự án được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm; triển khai thực tế tại TP. Hồ Chí Minh; có thuyết minh dự án và kế hoạch sử dụng, phát triển nhân lực cụ thể; đồng thời bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện và khả năng thương mại hóa.

Đối với các dự án đủ điều kiện, Thành phố dự kiến hỗ trợ 50% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao theo tiền lương thực tế, tối đa 60 triệu đồng/người/tháng trong thời gian không quá 36 tháng và tối đa 5 nhân lực cho mỗi dự án. Mức hỗ trợ áp dụng thống nhất đối với chuyên gia, không phân biệt quốc tịch.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng, tối đa 150 triệu đồng/người/khóa học đối với các khóa đào tạo có chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài. Khoản hỗ trợ được thực hiện sau khi người học hoàn thành khóa học.

ĐẦU TƯ TẦM NHÌN DÀI HẠN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Đề xuất chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từ cơ chế thu hút chuyên gia đến đầu tư đào tạo nhân lực đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghệ chiến lược.

Ngày 15/7 vừa qua, Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành) giai đoạn 2020 - 2035; đồng thời sơ kết 2 năm triển khai thí điểm 6 đề án thành phần và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2035.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2025 tập trung hoàn thiện nền tảng và mô hình đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế. Đề án hướng đến đào tạo nhân lực trình độ đại học và sau đại học cho 8 ngành trọng điểm; xây dựng mô hình Đại học chia sẻ trên nền tảng công nghệ số, tăng cường kết nối nguồn lực, phát triển học liệu mở và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đào tạo.

Đến nay, 8/9 đề án thành phần đã được nghiệm thu. Trong đó, 4 đề án đang được triển khai thí điểm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự hỗ trợ của các cơ sở đào tạo; 4 đề án còn lại dự kiến triển khai từ năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đề án tổng thể vẫn gặp một số khó khăn như tiến độ triển khai kéo dài, các đề án thành phần mất nhiều thời gian để hoàn thiện mục tiêu và sản phẩm đầu ra, trong khi việc chuyển sang giai đoạn đầu tư, vận hành trên quy mô toàn Thành phố còn vướng cơ chế điều phối giữa các cơ sở giáo dục đại học, nguồn lực tài chính cho nền tảng dùng chung và mô hình quản trị, chia sẻ dữ liệu liên trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, gồm kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy triển khai Đề án; rà soát, điều chỉnh nội dung Đề án phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đồng thời, Thành phố sẽ tăng cường phối hợp giữa "ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; nghiên cứu cơ chế học bổng cho người học tham gia các đề án thành phần và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và xã hội về vai trò của Đề án tổng thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết dù chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, suy giảm kinh tế và những biến động của tình hình thế giới trong giai đoạn 2020 - 2025, Thành phố vẫn xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai Đề án tổng thể đã góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố, liên kết vùng và cả nước.

Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, tập trung đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện Đề án tổng thể đến năm 2035, bảo đảm phù hợp với nhu cầu nhân lực và yêu cầu phát triển thực tiễn; tiếp tục thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp nhằm gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu sử dụng nhân lực.