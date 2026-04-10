Từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, thi hành án dân sự đạt hơn 83.265 tỷ đồng

Như Nguyệt

10/04/2026, 10:04

Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng 10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MOJ.

Chiều 9/4 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục được Bộ Tư pháp chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp.

Toàn hệ thống thi hành án dân sự đã chủ động, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Tư pháp đã đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu xây dựng và trình Quốc hội thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nổi bật là Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng 10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể: về việc đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của toàn hệ thống trong bối cảnh khối lượng công việc và giá trị phải thi hành tiếp tục ở mức cao.

Về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã tích cực tham mưu, phối hợp và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhiều vụ việc phức tạp.

Kết quả: về việc, đã thi hành xong 2.068 việc, đạt tỷ lệ 50,54%, về tiền đã thu hồi được 6.568 tỷ đồng; tiếp tục khẳng định quyết tâm của ngành Tư pháp trong việc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với công tác thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 2.708 việc, tương ứng 19.646 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ xử lý nợ, bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, ngân hàng và ổn định môi trường kinh doanh.

Công tác thi hành án hành chính tiếp tục được Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự đã theo dõi 1.841 bản án, quyết định; ban hành thông báo tự nguyện thi hành án đối với 485 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 925 bản án; đăng tải công khai 115 quyết định buộc thi hành án hành chính.

Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 398 bản án, quyết định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi yêu cầu toàn hệ thống tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trước mắt trong tháng 4 cần tham mưu đề xuất tổ chức hội nghị báo cáo Bộ trưởng toàn diện công tác thi hành án dân sự, trong đó có những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 62% ý kiến của người lao động ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) âm lịch và 30/4 -1/5 năm nay...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên "GDPX". Hiện Bộ đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định...

Việc tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội nhằm thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...

