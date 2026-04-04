Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự
Như Nguyệt
04/04/2026, 08:40
Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...
Ngày 3/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ khai trương nền tảng số thi hành án dân sự. Nền tảng này giúp hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết việc
đưa nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới
về tư duy, công nghệ mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý
truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại trên dữ liệu số, kết hợp và cập
nhật theo thời gian thực; từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin
và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành
đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối,
liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công
tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và
doanh nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Qua đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng
số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất;
Bảo đảm hệ thống vận
hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực
tiễn làm thước đo. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân,
doanh nghiệp; ứng dụng rộng rãi trong công tác thi hành án dân sự;
Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa
phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động
tư pháp;
Khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành
án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm
đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Phó Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải
“đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong
việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu;
Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số,
từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý
nghĩa đặc biệt đối với Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống thi hành án dân sự nói
riêng.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu
đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Cục Quản
lý Thi hành án dân sự cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp
triển khai, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Kết
quả thực hiện phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
và bằng kết quả thông qua thực tiễn các chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội,
Chính phủ giao.
Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình, chuyên nghiệp trong thi hành án dân
sự, chuyển hóa dữ liệu thành công cụ quản trị và phục vụ người dân, với 4 đột
phá nổi bật: số hóa toàn trình nghiệp vụ thi hành án dân sự; kết nối, chia sẻ dữ
liệu - cắt giảm thủ tục hành chính; quản trị, điều hành thông minh bằng dữ liệu;
ứng dụng AI và công nghệ số toàn diện.
Thi hành án TP.HCM phát hành 90.000 biên lai điện tử, thu hơn 12.000 tỷ đồng
10:53, 06/03/2026
Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự
20:00, 09/02/2026
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án
Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...
Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp
Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…
Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025
Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...
Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm
Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…
Đề xuất cho phép tăng công suất khai thác than
Trong bối cảnh biến động địa chính trị khiến nguồn năng cung năng lượng khan hiếm, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng. Việc rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: