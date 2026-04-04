Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Như Nguyệt

04/04/2026, 08:40

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Các đại biểu bấm nút khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự. Ảnh: MOJ.

Ngày 3/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ khai trương nền tảng số thi hành án dân sự. Nền tảng này giúp hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết việc đưa nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, công nghệ mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại trên dữ liệu số, kết hợp và cập nhật theo thời gian thực; từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Qua đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất;

Bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng rộng rãi trong công tác thi hành án dân sự;

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp;

Khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu;

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống thi hành án dân sự nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Cục Quản lý Thi hành án dân sự cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và bằng kết quả thông qua thực tiễn các chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội, Chính phủ giao.

Nền tảng tạo lập môi trường số toàn trình, chuyên nghiệp trong thi hành án dân sự, chuyển hóa dữ liệu thành công cụ quản trị và phục vụ người dân, với 4 đột phá nổi bật: số hóa toàn trình nghiệp vụ thi hành án dân sự; kết nối, chia sẻ dữ liệu - cắt giảm thủ tục hành chính; quản trị, điều hành thông minh bằng dữ liệu; ứng dụng AI và công nghệ số toàn diện.

Thi hành án TP.HCM phát hành 90.000 biên lai điện tử, thu hơn 12.000 tỷ đồng

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "ba không" ở các đơn vị thi hành án

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Trong bối cảnh biến động địa chính trị khiến nguồn năng cung năng lượng khan hiếm, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn năng lượng nền tảng. Việc rút gọn thủ tục điều chỉnh công suất khai thác than trong giai đoạn hiện nay là cần thiết...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

