Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Ngày 3/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ khai trương nền tảng số thi hành án dân sự. Nền tảng này giúp hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết việc đưa nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, công nghệ mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại trên dữ liệu số, kết hợp và cập nhật theo thời gian thực; từ xử lý thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Qua đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả, thực chất;

Bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng rộng rãi trong công tác thi hành án dân sự;

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp;

Khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số trong thi hành án dân sự, xác lập đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu số, hồ sơ điện tử, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng lưu ý phải đặc biệt coi trọng chất lượng dữ liệu, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu;

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Bộ Tư pháp nói chung và hệ thống thi hành án dân sự nói riêng.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Cục Quản lý Thi hành án dân sự cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và bằng kết quả thông qua thực tiễn các chỉ tiêu về việc và về tiền được Quốc hội, Chính phủ giao.