Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc: Định hình khuôn khổ hợp tác trong giai đoạn mới

Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung khẳng định tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026.

Hai bên ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Khẳng định định hướng chiến lược và nền tảng chính trị

Hai bên nhất trí cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều gánh vác sứ mệnh lịch sử vì hạnh phúc của nhân dân, sự phát triển của đất nước và tiến bộ của nhân loại.

Việc kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của hai Đảng là bảo đảm căn bản cho hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước và cho sự phát triển lành mạnh, ổn định, lâu dài của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài. Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Việt Nam tái khẳng định coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Hai bên nhất trí kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển lành mạnh, ổn định trong thời kỳ mới.

Tăng cường trao đổi cấp cao, làm sâu sắc hợp tác quốc phòng – an ninh

Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thông qua nhiều hình thức; phát huy vai trò đặc biệt của kênh Đảng và các cơ chế điều phối song phương, trong đó có Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược “3 3”.

Việt Nam tái khẳng định kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc”, không phát triển quan hệ cấp Nhà nước với Đài Loan; ủng hộ Trung Quốc duy trì ổn định tại Hồng Công, Tân Cương, Tây Tạng. Trung Quốc ủng hộ Việt Nam bảo đảm ổn định xã hội, an ninh và phát triển quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác quốc phòng, an ninh; mở rộng phối hợp giữa quân đội, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng; đẩy mạnh tuần tra liên hợp trên đất liền và trên Vịnh Bắc Bộ.

Hợp tác giữa các cơ quan công an, thực thi pháp luật được làm sâu sắc, tập trung vào phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, an ninh phi truyền thống, bảo đảm an toàn các chuyến thăm cấp cao và các sự kiện quan trọng.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối phát triển và chuỗi cung ứng

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, triển khai hiệu quả khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Trọng tâm là kết nối hạ tầng, logistics, cửa khẩu và các hành lang kinh tế qua biên giới.

Hợp tác đường sắt được xác định là điểm nhấn mới, trong đó có các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam – Trung Quốc và liên thông khu vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về vốn, công nghệ, đào tạo và năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt.

Hai bên nhất trí duy trì thương mại và đầu tư cởi mở, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng an toàn, ổn định; khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư, hợp tác trên cơ sở thị trường và cùng có lợi.

Hợp tác được mở rộng sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, phát triển xanh, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao, tài chính – tiền tệ, thanh toán bán lẻ xuyên biên giới bằng mã QR và mở rộng sử dụng đồng bản tệ.

Hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được đẩy mạnh.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác nông nghiệp, y tế, tài nguyên nước, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và các dự án dân sinh.

Củng cố nền tảng xã hội và giao lưu nhân dân

Hai bên nhất trí tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị truyền thống; đẩy mạnh giao lưu nhân dân trên các lĩnh vực văn hóa, truyền thông, giáo dục, du lịch, thể thao và địa phương.

Hai nước khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027”, coi du lịch là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội.

Hợp tác giáo dục – đào tạo, đào tạo nghề, giao lưu học sinh – sinh viên, học giả, đào tạo ngôn ngữ tiếp tục được mở rộng; khuyến khích các địa phương, đặc biệt là các tỉnh giáp biên, tăng cường hợp tác thực chất.

Phối hợp đa phương và xử lý bất đồng trên biển

Hai bên tái khẳng định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc làm trung tâm, luật pháp quốc tế làm nền tảng; tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, khu vực; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác Mekong – Lan Thương.

Về vấn đề trên biển, hai bên nhấn mạnh kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển; thực hiện đầy đủ DOC và sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất.

Ký kết văn kiện và đánh giá chuyến thăm

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học – công nghệ, chuỗi cung ứng, dân sinh và hợp tác địa phương.

Hai bên đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ mới.