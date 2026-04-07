Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động đi Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

Nhật Dương

07/04/2026, 17:28

Trường hợp người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động, họ sẽ làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn tối đa là 3 năm, hưởng mức lương cơ bản, tiền lương làm thêm giờ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nước này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) thông báo tuyển chọn, đào tạo và phái cử người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc.

Chương trình được triển khai theo Bản ghi nhớ được ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Trung tâm Lao động ngoài nước được giao là đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam triển khai.

Chỉ tiêu tuyển chọn năm 2026 trong nghề hàn là 400 người; nghề khuôn mẫu 100 người. 

Công nghiệp gốc là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện hoặc hàng bán thành phẩm, hàng thành phẩm bằng cách sử dụng hàng loạt các kỹ thuật sản xuất, bao gồm những nhóm ngành như: công nghiệp đúc, công nghiệp khuôn, công nghiệp chế biến nhựa, công nghiệp xử lý nhiệt, công nghiệp xử lý bề mặt… Đây là các điểm tựa của ngành sản xuất ô tô, công nghiệp đóng tàu…

Để tham gia chương trình, người lao động cần đảm bảo điều kiện từ 18 đến 39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn theo quy định của pháp luật.

Họ cũng chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá), thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm.

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng.

Trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, tự nguyện trình diện để về nước. Với trường hợp này, họ phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh.

Bên cạnh đó, người lao động cũng không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Sức khỏe là một tiêu chí quan trọng, đảm bảo rằng người lao động không bị các bệnh giang mai, lao phổi, không bị mù màu, rối loạn sắc giác. Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, trong trường hợp người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động, họ sẽ làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn tối đa là 3 năm. Kết thúc thời hạn 3 năm, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu sẽ được gia hạn tối đa 1 năm 10 tháng; có cơ hội tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, người lao động sẽ được hưởng mức lương cơ bản (năm 2026 mức lương cơ bản của Hàn Quốc là 2.156.880 won/tháng), được hưởng tiền lương làm thêm giờ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 15 - 17/4/2026, sơ tuyển dự kiến trong tháng 4 5. Đào tạo tiếng Hàn và đào tạo nghề từ 6/7 - 12/9; thi năng lực tiếng Hàn lần 1 từ 14 - 17, lần 2 từ 21 - 23/9. Thời gian thi sát hạch tay nghề và phỏng vấn tiếng Hàn từ 19 - 23/10.

Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn

10:00, 01/04/2026

Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn

Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

11:09, 12/03/2026

Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

Từ “giấc mơ” Hàn Quốc đến hành trình lập nghiệp tại quê hương

09:42, 02/02/2026

Từ “giấc mơ” Hàn Quốc đến hành trình lập nghiệp tại quê hương

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Giám đốc Công ty Hoàng Dân lĩnh án 14 năm tù

Giám đốc Công ty Hoàng Dân lĩnh án 14 năm tù

Chiều 7/4, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác...

Dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng

Dự kiến nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng

Việc phân chia thuế giá trị gia tăng cần tiếp tục được xem xét toàn diện, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các vùng, địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, ổn định và tạo động lực phát triển....

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP

Khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ thành viên, đồng thời đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước, trở thành một nền tảng đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc gia.

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng từ 1/7

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng từ 1/7

Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%). Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026...

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước

Tiêu điểm

2

TP.HCM nghiên cứu xây phim trường 150 ha và Bảo tàng Âm nhạc ứng dụng AI

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Hà Nội: Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố

Bất động sản

5

Chính phủ tách Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy