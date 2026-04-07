Tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động đi Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) thông báo tuyển chọn, đào tạo và phái cử người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc.

Chương trình được triển khai theo Bản ghi nhớ được ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Trung tâm Lao động ngoài nước được giao là đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam triển khai.

Chỉ tiêu tuyển chọn năm 2026 trong nghề hàn là 400 người; nghề khuôn mẫu 100 người.

Công nghiệp gốc là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện hoặc hàng bán thành phẩm, hàng thành phẩm bằng cách sử dụng hàng loạt các kỹ thuật sản xuất, bao gồm những nhóm ngành như: công nghiệp đúc, công nghiệp khuôn, công nghiệp chế biến nhựa, công nghiệp xử lý nhiệt, công nghiệp xử lý bề mặt… Đây là các điểm tựa của ngành sản xuất ô tô, công nghiệp đóng tàu…

Để tham gia chương trình, người lao động cần đảm bảo điều kiện từ 18 đến 39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn theo quy định của pháp luật.

Họ cũng chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá), thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm.

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng.

Trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, tự nguyện trình diện để về nước. Với trường hợp này, họ phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh.

Bên cạnh đó, người lao động cũng không bị cấm xuất cảnh Việt Nam; không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Sức khỏe là một tiêu chí quan trọng, đảm bảo rằng người lao động không bị các bệnh giang mai, lao phổi, không bị mù màu, rối loạn sắc giác. Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, trong trường hợp người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng lao động, họ sẽ làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn tối đa là 3 năm. Kết thúc thời hạn 3 năm, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu sẽ được gia hạn tối đa 1 năm 10 tháng; có cơ hội tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, người lao động sẽ được hưởng mức lương cơ bản (năm 2026 mức lương cơ bản của Hàn Quốc là 2.156.880 won/tháng), được hưởng tiền lương làm thêm giờ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc.

Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 15 - 17/4/2026, sơ tuyển dự kiến trong tháng 4 – 5. Đào tạo tiếng Hàn và đào tạo nghề từ 6/7 - 12/9; thi năng lực tiếng Hàn lần 1 từ 14 - 17, lần 2 từ 21 - 23/9. Thời gian thi sát hạch tay nghề và phỏng vấn tiếng Hàn từ 19 - 23/10.