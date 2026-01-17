TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
Các thiết bị như TV box và smart TV giá rẻ được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn và có thể trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, nguy cơ bị biến thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu…
Theo báo cáo từ chuyên gia an ninh mạng Bkav, mạng botnet mang tên Kimwolf đã kiểm soát hơn 2 triệu thiết bị trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các thiết bị TV box và smart TV giá rẻ thường sử dụng hệ điều hành tùy biến, phần mềm lỗi thời và không được cập nhật bản vá bảo mật định kỳ. Điều này tạo điều kiện cho tin tặc dễ dàng chiếm quyền kiểm soát thiết bị thông qua các phần mềm không minh bạch được cài đặt sẵn.
Khi thiết bị được kết nối Internet, mã độc tự động chạy ngầm và liên lạc với máy chủ điều khiển từ xa của tin tặc. Thay vì phá hoại thiết bị, mã độc Kimwolf biến TV box và smart TV của người dùng thành điểm trung chuyển Internet, cho phép sử dụng địa chỉ IP hợp pháp của người dùng. Theo đó, các IP này được bán hoặc cho thuê trên chợ đen để phục vụ tấn công mạng quy mô lớn; biến smart TV, TV box trở thành mắt xích trong các mạng botnet tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc chuyển tiếp lưu lượng Internet trái phép; tạo bức bình phong cho các hoạt động phi pháp trên không gian mạng mà người dùng không hay biết.
Theo đánh giá của Bkav, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến hiệu năng thiết bị, chất lượng đường truyền Internet, mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý đối với nạn nhân - chủ sở hữu kết nối Internet. Thống kê từ các báo cáo, mỗi tuần ghi nhận khoảng 12 triệu địa chỉ IP công cộng không trùng lặp có liên quan đến hạ tầng botnet Kimwolf, tập trung tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thiết bị bị chiếm quyền kiểm soát có thể trở thành công cụ cho các hoạt động phi pháp trên không gian mạng mà chủ sở hữu không hề hay biết.
Để giảm thiểu nguy cơ, Bkav khuyến cáo người dùng nên lựa chọn các thiết bị từ nhà sản xuất uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và cơ chế cập nhật bảo mật định kỳ. Đồng thời, người dùng cần theo dõi các dấu hiệu bất thường và ngắt kết nối Internet khi phát hiện nguy cơ.
“Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc bảo vệ an ninh mạng cho các thiết bị gia đình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn”, chuyên gia an ninh mạng Bkav khuyến cáo.
