Trang chủ Kinh tế số

TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu

Hồng Vinh

17/01/2026, 08:41

Các thiết bị như TV box và smart TV giá rẻ được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn và có thể trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, nguy cơ bị biến thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu…

TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu - Ảnh minh họa.
TV box, smart TV giá rẻ nguy cơ trở thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu - Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ chuyên gia an ninh mạng Bkav, mạng botnet mang tên Kimwolf đã kiểm soát hơn 2 triệu thiết bị trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các thiết bị TV box và smart TV giá rẻ thường sử dụng hệ điều hành tùy biến, phần mềm lỗi thời và không được cập nhật bản vá bảo mật định kỳ. Điều này tạo điều kiện cho tin tặc dễ dàng chiếm quyền kiểm soát thiết bị thông qua các phần mềm không minh bạch được cài đặt sẵn.

Khi thiết bị được kết nối Internet, mã độc tự động chạy ngầm và liên lạc với máy chủ điều khiển từ xa của tin tặc. Thay vì phá hoại thiết bị, mã độc Kimwolf biến TV box và smart TV của người dùng thành điểm trung chuyển Internet, cho phép sử dụng địa chỉ IP hợp pháp của người dùng. Theo đó, các IP này được bán hoặc cho thuê trên chợ đen để phục vụ tấn công mạng quy mô lớn; biến smart TV, TV box trở thành mắt xích trong các mạng botnet tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc chuyển tiếp lưu lượng Internet trái phép; tạo bức bình phong cho các hoạt động phi pháp trên không gian mạng mà người dùng không hay biết.

Theo đánh giá của Bkav, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến hiệu năng thiết bị, chất lượng đường truyền Internet, mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý đối với nạn nhân - chủ sở hữu kết nối Internet. Thống kê từ các báo cáo, mỗi tuần ghi nhận khoảng 12 triệu địa chỉ IP công cộng không trùng lặp có liên quan đến hạ tầng botnet Kimwolf, tập trung tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thiết bị bị chiếm quyền kiểm soát có thể trở thành công cụ cho các hoạt động phi pháp trên không gian mạng mà chủ sở hữu không hề hay biết.

Để giảm thiểu nguy cơ, Bkav khuyến cáo người dùng nên lựa chọn các thiết bị từ nhà sản xuất uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và cơ chế cập nhật bảo mật định kỳ. Đồng thời, người dùng cần theo dõi các dấu hiệu bất thường và ngắt kết nối Internet khi phát hiện nguy cơ.

“Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc bảo vệ an ninh mạng cho các thiết bị gia đình trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn”, chuyên gia an ninh mạng Bkav khuyến cáo.

Một tháng, ghi nhận gần 500.000 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet

10:18, 20/12/2023

Một tháng, ghi nhận gần 500.000 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet

Hàng chục nghìn bộ định tuyến MikroTik tại Việt Nam có nguy cơ thành botnet, bị tấn công DDoS

07:00, 28/07/2023

Hàng chục nghìn bộ định tuyến MikroTik tại Việt Nam có nguy cơ thành botnet, bị tấn công DDoS

Công an 34 tỉnh thành tham gia Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2025

08:11, 20/12/2025

Công an 34 tỉnh thành tham gia Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2025

an ninh mạng Việt Nam địa chỉ IP mạng botnet Kimwolf nguy cơ an ninh mạng smart TV tấn công DDoS Thiết bị thông minh TV box

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Trường Đại học Đông Á và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Campuchia đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI trên toàn cầu ước đạt 2,5 nghìn tỷ USD trong năm nay

Chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027...

ASML tính thiết lập hiện diện chính thức tại Việt Nam

ASML tính thiết lập hiện diện chính thức tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước...

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành "Silicon của Việt Nam"

Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

1

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Thị trường

2

Tác động của hệ thống hạ tầng chiến lược đến cấu trúc phát triển đô thị Đông Bắc Hà Nội

Bất động sản

3

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Tài chính

4

Nên đầu tư những sản phẩm nào cho chuyến du lịch xứ lạnh?

Du lịch

5

Hợp tác “đặt hàng” nghiên cứu khoa học: Bước tiến mới trong chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

