Doanh nghiệp niêm yết

TVC đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

Hoài An

02/10/2025, 09:35

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã TVC-HNX) thông báo đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu TVC trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu TVC trên HNX.

Theo đó, TVC thông báo mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ của công ty, từ ngày 06/10-04/11. TVC sẽ sử dụng vốn từ các nguồn bao gồm (theo thứ tự ưu tiên): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (401,5 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (52,4 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (23,7 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (23,5 tỷ đồng).

Công ty sẽ mua cổ phiếu thông qua thỏa thuận và khớp lệnh. Giá đặt mua sẽ không vượt giá tham chiếu cộng với giá tham chiếu nhân 50% biên độ dao động giá cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 1/10, giá cổ phiếu TVC tăng 2,75% lên 11.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, công ty sẽ phải chi khoảng 168 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Nếu thành công, với hơn 110.6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TVC sẽ giảm số lượng cổ phiếu còn hơn 95,6 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ chỉ còn hơn 956 tỷ đồng.

Trước đó, công ty đã thực hiện đợt mua lại 8 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 18/12/2024-15/01/2025. Qua đó, giảm số lượng có quyền biểu quyết xuống còn 110.610.670 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 1.106 tỷ đồng.

Tại Đại đội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo công ty cho biết "lãi lũy kế của công ty tới nay hơn 300 tỷ đồng, tạm tính việc mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu (mức giá chốt ngày 14/06) thì công ty sử dụng khoảng 200 tỷ đồng. Còn lại dự kiến chia 10% cổ tức năm 2021. Nếu kết quả kinh doanh 2025 khả quan, cuối năm công ty sẽ tạm ứng cổ tức khoảng 6%”.

Trên thị trường, HNX đã có thông báo đưa cổ phiếu TVC ra khỏi diện kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường theo quyết định 789/QĐ-SGDHN ngày 4/7/2025 của HNX do tổ chức niêm yết hoàn tất khắc phục nguyên nhân chứng khoán đưa vào diện kiểm soát và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, TVC ghi nhận doanh thu giảm 71% từ 175 tỷ còn 51,4 tỷ đồng; giá vốn giảm 23% còn hơn 37 tỷ; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm 54% còn gần 75 tỷ; Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.399% lên gần 52 tỷ do đó lợi nhuận sau thuế giảm 87% còn 36,9 tỷ đồng.

Thị giá 10.100 đồng, TVC lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với giá 14.600 đồng/cp

13:52, 05/11/2024

Năm 2024, MWG dự kiến lãi tăng sốc 1.329%, chi 100 tỷ mua cổ phiếu quỹ

08:25, 21/03/2024

Năm 2024, MWG dự kiến lãi tăng sốc 1.329%, chi 100 tỷ mua cổ phiếu quỹ

NLG muốn chi 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

19:23, 20/11/2022

NLG muốn chi 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

chứng khoán mua cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ TVC

IDC không công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán...

Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

VietinBank và BIDV sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả của CTG vào ngày 17/11/2025 và ngày thanh toán của BIDV dự kiến diễn ra vào 14/11.

Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

Ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng) - trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

Mẹ ruột Tổng giám đốc GEX đăng ký mua thêm 12 triệu cổ phiếu

Bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

