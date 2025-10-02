TVC đăng ký mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, TVC thông báo mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ nhằm giảm vốn điều lệ của công ty, từ ngày 06/10-04/11. TVC sẽ sử dụng vốn từ các nguồn bao gồm (theo thứ tự ưu tiên): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (401,5 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (52,4 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (23,7 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (23,5 tỷ đồng).

Công ty sẽ mua cổ phiếu thông qua thỏa thuận và khớp lệnh. Giá đặt mua sẽ không vượt giá tham chiếu cộng với giá tham chiếu nhân 50% biên độ dao động giá cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 1/10, giá cổ phiếu TVC tăng 2,75% lên 11.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, công ty sẽ phải chi khoảng 168 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Nếu thành công, với hơn 110.6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TVC sẽ giảm số lượng cổ phiếu còn hơn 95,6 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ chỉ còn hơn 956 tỷ đồng.

Trước đó, công ty đã thực hiện đợt mua lại 8 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 18/12/2024-15/01/2025. Qua đó, giảm số lượng có quyền biểu quyết xuống còn 110.610.670 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 1.106 tỷ đồng.

Tại Đại đội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo công ty cho biết "lãi lũy kế của công ty tới nay hơn 300 tỷ đồng, tạm tính việc mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu với giá 13.500 đồng/cổ phiếu (mức giá chốt ngày 14/06) thì công ty sử dụng khoảng 200 tỷ đồng. Còn lại dự kiến chia 10% cổ tức năm 2021. Nếu kết quả kinh doanh 2025 khả quan, cuối năm công ty sẽ tạm ứng cổ tức khoảng 6%”.

Trên thị trường, HNX đã có thông báo đưa cổ phiếu TVC ra khỏi diện kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường theo quyết định 789/QĐ-SGDHN ngày 4/7/2025 của HNX do tổ chức niêm yết hoàn tất khắc phục nguyên nhân chứng khoán đưa vào diện kiểm soát và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, TVC ghi nhận doanh thu giảm 71% từ 175 tỷ còn 51,4 tỷ đồng; giá vốn giảm 23% còn hơn 37 tỷ; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm 54% còn gần 75 tỷ; Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.399% lên gần 52 tỷ do đó lợi nhuận sau thuế giảm 87% còn 36,9 tỷ đồng.