Tỷ giá đồng yên nhảy vọt vì giới đầu cơ lo sợ can thiệp

Đồng USD rớt xuống mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây, một diễn biến được khuếch đại bởi cú tăng giá mạnh của đồng yên gây xáo động thị trường tiền tệ toàn cầu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và sáng nay (18/7).

Bloomberg Dollar Spot Index, một chỉ số của hãng tin Bloomberg đo tỷ giá đồng USD trên thị trường giao ngay giảm tới 0,4% vào hôm thứ Tư, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Sáng nay, chỉ số này tiếp tục giảm sâu hơn, trong khi tỷ giá đồng yên so với USD có lúc tăng tới mức 155,7 yên đổi 1 USD.

Ngoài áp lực giảm giá đối với đồng USD đến từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất vào tháng 9, đồng yên còn tăng giá mạnh do trên thị trường rộ đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật Bản có thể tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ.

Đồng yên đã tăng giá khoảng 4% kể từ hôm thứ Năm tuần trước - thời điểm mà cơ quan chức năng Nhật được cho là đã tiến hành can thiệp bằng cách bán ngoại tệ ra thị trường. Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể đã tiếp tục can thiệp vào ngày thứ Sáu.

Ngoài ra, đồng yên còn tăng giá do một chính trị gia có ảnh hưởng của Nhật Bản kêu gọi BOJ tăng lãi suất để hỗ trợ tỷ giá đồng yên, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về xu hướng mất giá của đồng yên - yếu tố giúp Nhật Bản có được vị thế cạnh tranh tốt hơn về xuất khẩu.

Trước đợt phục hồi này, đồng yên vào tuần trước giảm giá tới gần 162 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất 38 năm.

Biến động tỷ giá USD/yên Nhật dường như đã tác động mạnh đến các cặp tỷ giá có đồng USD khác - theo chiến lược gia trưởng Valentin Marinov của ngân hàng Credit Agricole.

Ông Kono Taro, một ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng Nhật Bản, tuần này đã đề cập đến những vấn đề gây ra bởi sự mất giá mạnh của đồng yên so với đồng USD, bao gồm hiệu ứng gây lạm phát ở Nhật Bản. Ông Kono nói dù đồng yên yếu có thể hỗ trợ xuất khẩu, lợi ích này đối với Nhật Bản hiện chỉ ở mức hạn chế vì nhiều công ty Nhật hiện đã có cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

Trong khi đó, tại một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg Businessweek tuần này, ông Trump nói việc đồng USD tăng giá đang gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Mỹ, đồng thời đề cập đến sự mất giá của đồng yên và đồng nhân dân tệ. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump có thể tìm cách làm USD giảm giá nếu ông tái đắc cử tổng thống Mỹ năm nay.

“Chúng ta đang có một vấn đề lớn về tỷ giá. Tôi luôn để ý đến việc có những nước rất cố gắng để giữ tỷ giá đồng tiền của họ ở mức thấp”, ông Trump nói.

Một nguyên nhân nữa khiến đồng yên tăng giá mạnh là các nhà đầu cơ giá xuống đồng yên mua vào để chốt lời trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định lãi suất vào cuối tháng này. Đồng USD đã giảm giá sau khi lập đỉnh 7 tháng vào cuối tháng 6, do giới giao dịch gia tăng đặt cược rằng xu hướng tăng giá của bạc xanh đã đến hồi kết.

“Dòng tiền nóng chảy vào những đặt cược tiền tệ được ưa chuộng trong 2 tháng qua có vẻ đang rút đi trước thêm các cuộc họp ngân hàng trung ương”, trưởng chiến lược Roberto Cobo Garcia của ngân hàng Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA nhận xét.

Số liệu do BOJ công bố vào hôm thứ Ba tuần này cho thấy Tokyo có thể đã chi thêm 2,14 nghìn tỷ yên, tương đương 13,5 tỷ USD, để can thiệp vào thị trường tiền tệ vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Trước đó, Nhật Bản có thể đã chi hơn 22 tỷ USD cho cuộc can thiệp vào ngày thứ Năm. Như vậy, tổng lượng can thiệp của đợt này là gần 36 tỷ USD. Trong đợt can thiệp hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhà chức trách Nhật đã chi khoảng hơn 62 tỷ USD để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Giới phân tích cho rằng Bộ Tài chính Nhật và BOJ chọn thời điểm này để can thiệp vì đang có nhiều yếu tố hỗ trợ đồng yên, nên hiệu ứng hỗ trợ tỷ giá có thể được khuếch đại, giúp yên hồi giá mạnh hơn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến đồng yên trượt giá - là chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản - khó có thể được giải quyết trong một sớm một chiều.