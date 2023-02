Tỷ phú U80 Hong Kong và khoản đầu tư thông minh vào túi xách

Sotheby's gọi đây là "bộ sưu tập mang tầm nhìn của Joseph Lau" và đã thu về 25,2 triệu HKD (3,2 triệu USD). Theo tờ HK01, số tiền thu được cao hơn 54% so với mức ước tính ban đầu.

Ở đợt đấu giá này, vị tỷ phú ủy thác hãng Sotheby's bán 76 chiếc Hermès và một chiếc Chanel. Trong đó có 6 chiếc Birkin đính kim cương và một chiếc Kelly bằng đồng cực kỳ quý hiếm. Chiếc đắt nhất là Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 sản xuất năm 2006 với phần cứng bằng bạch kim và kim cương 18 cara. Riêng chiếc túi này thu về 1,52 triệu HKD (194.000 USD), theo website của Sotheby's.

Những chiếc túi Hermes đắt giá khác gồm chiếc túi mini màu hồng Kelly và một chiếc da cá sấu xanh Birkin. Cả hai đều được bán với giá hơn 1,2 triệu HKD, tương đương 154.000 USD (3,63 tỷ đồng). Nhà đấu giá cho biết một phần số tiền thu được sẽ quyên góp từ thiện nhưng không tiết lộ chi tiết.

Theo một nghiên cứu của Credit Suisse vào năm 2022, bộ sưu tập túi xách xa xỉ của ông Lưu có thể là một khoản đầu tư thông minh, vì mức biến động giá thấp, trong khi tăng trưởng lợi nhuận có thể đạt mức một hoặc hai chữ số. Tỷ phú Hồng Kông Lưu Loan Hùng là một nhà sưu tập túi xách lớn. Trong những năm qua, ông Lưu đã mua hơn 1.500 chiếc túi Hermès. Tháng 7 tới đây, ông Lưu Loan Hùng sẽ bán đấu giá thêm một loạt túi xách xa xỉ khác.

Một nguồn tin thân cận với doanh nhân cho biết nhiều năm qua ông đã tặng nhiều túi cho mẹ, em gái, bạn gái ở mỗi thời kỳ. Hiện, vợ và các người thân khác của Lưu Loan Hùng còn giữ khoảng 1.000 túi Hermès. Đặc biệt, bộ sưu tập của ông Lưu có một số chiếc túi được thiết kế bởi nhà thiết kế huyền thoại Jean-Paul Gaultier, người đã giữ vị trí giám đốc sáng tạo của Hermès từ năm 2004 đến năm 2010. Theo Sotheby's, những chiếc túi được sản xuất dưới thời ông Gaultier đều là niềm ao ước của nhiều người.

Theo Southern Metropole Entertainment, ông Lưu Loan Hùng từng bộc lộ rằng bản thân ông không dùng túi xách mà chỉ mua đầu tư hoặc để tặng cho người thân – với ý nghĩa như một thứ tài sản tích lũy. Cũng theo một số nguồn tin, suốt hơn chục năm chung sống, ông Lưu đã mua cho cô vợ hiện tại một bộ sưu tập 700 chiếc túi hàng hiệu, chủ yếu là Hermes phiên bản đặc biệt, màu sắc ít "đụng hàng". Không chỉ thế, con gái của cặp đôi – bé Josephine cũng được vị tỷ phú chiều đến nỗi hiện có một bộ sưu tập các túi Hermes và Valentino phiên bản mini.

Trong thập kỷ qua, túi xách thường xuyên lọt vào top 5 bảng xếp hạng các khoản đầu tư xa xỉ hàng năm do Knight Frank tổng hợp. Đặc biệt, qua 2 năm đại dịch Covid, túi xách hàng hiệu đứng đầu trong danh sách 10 khoản đầu tư xa xỉ phổ biến, với mức tăng trưởng từ 17% so với cùng kỳ các năm trước. Thực tế là trong vòng 2 năm qua, giá một số mẫu túi cổ điển của Chanel đã tăng gần 25%. Các “ông lớn” khác như Hermes, Louis Vuitton, Gucci đều có những sự thay đổi nhất định về giá sản phẩm của mình, dao động từ 13 - 29%/ mẫu sản phẩm.

Đặc biệt hơn, đối với những chiếc túi kinh điển như Louis Vuitton Speedy, Hermes Kelly, Chanel Boy… dân tình hoàn toàn có thể kiếm bộn tiền so với giá từng mua, nếu bán lại. Những người trong giới kinh doanh túi xách hàng hiệu đánh giá rằng đây là một xu hướng mới nhưng không bất ngờ. Bởi từ trước tới nay, túi xách đắt tiền luôn có thị trường rộng lớn, đặc biệt giờ đây, người ta không chỉ chuộng đồ mới, mà còn chuộng cả đồ “vintage” - cổ điển xưa cũ.

Ngay cả khi nền kinh tế trải qua những biến động hoặc gặp khó khăn, thì những món đồ xa xỉ vẫn giữ nguyên ý nghĩa biểu trưng cho sự giàu có, thượng lưu và vì vậy không chịu ảnh hưởng bởi những biến động suy thoái.

Cựu Chủ tịch của nhà phát triển Hong Kong Chinese Estates Holdings Ltd. sinh năm 1951, kinh doanh nhiều lĩnh vực, nổi bật nhất là bất động sản. Lưu Loan Hùng sở hữu tài sản 13,5 tỷ USD, theo thống kê của Forbes năm 2022. Ông đồng thời cũng là một nhà sưu tập nổi tiếng trong giới đấu giá. Vị tỷ phú 72 tuổi từng mua cho con gái một viên kim cương xanh 12 cara với giá 48,6 triệu franc Thụy Sĩ (52,9 triệu USD) vào năm 2015, một kỷ lục vào thời điểm đó.

Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu một bộ sưu tập gồm nhiều bức họa nổi tiếng thế giới, trong đó có bức "Mao" của Andy Warhol (vẽ cố Chủ tịch Mao Trạch Đông) và "Everything Must Go" của Jean-Michel Basquiat. Ngoài ra còn có bức "Te Poipoi" trị giá 40 triệu USD của họa sĩ người Pháp Paul Gauguin và một số bức tranh của David Hockney.

Tỷ phú họ Lưu đã thu về ít nhất 177 triệu USD khi bán bớt các bộ sưu tập khác nhau kể từ đầu năm 2020, bao gồm tranh, đồ cổ Trung Quốc và rượu vang. Hồi tháng 4/2022, vị tỷ phú đã rao bán các bộ sưu tập rượu vang và gốm sứ Trung Quốc cũng thông qua nhà đấu giá Sotheby’s. Ông cho biết ông đã tích lũy “một trong những bộ sưu tập gốm sứ Trung Quốc tốt nhất lịch sử”, bao gồm những món đồ có nguồn gốc từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Buổi đấu giá này cũng bán hàng trăm chai rượu từ bộ sưu tập vintage wine (rượu lâu năm) của ông Lưu.

Tỷ phú Lưu Loan Hùng và người vợ hiện tại Trần Khải Vận - người được cho là sở hữu một bộ sưu tập 700 chiếc túi, chủ yếu là Hermes phiên bản đặc biệt.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Lưu chủ yếu đến từ quyền sở hữu các bất động sản thương mại và cổ phần trong Chinese Estates. Ông từng là một trong 5 người giàu nhất Hồng Kông và nằm trong top 65 người giàu nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes. Tài sản của tỷ phú giảm mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ở Trung Quốc đại lục và thị trường bất động sản Hong Kong hạ nhiệt.

Tỷ phú Lưu Loan Hùng đồng sáng lập Chinese Estates vào năm 1986 cùng anh trai Thomas, chuyên phát triển nhà ở và bất động sản thương mại ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục và Anh. Vào năm 2014, ông Lưu rời khỏi vị trí chủ tịch và CEO của Chinese Estate, sau khi bị kết án hối lộ và gian lận tại Macau vì đút lót 2,6 triệu USD cho một cựu quan chức trong giao dịch đất đai. Tuy vậy, ông chưa từng phải chịu án tù giam 5 năm 3 tháng do Hong Kong và Macau không có hiệp ước dẫn độ.

Vị tỷ phú có đời tư ồn ào, thường là tâm điểm chú ý của truyền thông liên quan đến vấn đề hôn nhân. Ông kết hôn với vợ đầu Bo Wing-kam (Bảo Vịnh Cầm) và có hai con. Người vợ thứ hai là Yvonne Lui Lai (Lữ Lệ Quân), top 5 Miss Hong Kong 1998. Tuy nhiên sau chia tay năm 2016, ông công khai chỉ trích Yvonne hám của và quyết định gạch tên hai người con gái ra khỏi di chúc. Năm 2016, ông kết hôn với bà Chan Hoi-wan (Trần Khải Vận), người nhỏ hơn ông gần 30 tuổi và có ba con chung.