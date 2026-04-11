Tỷ suất sinh tại Mỹ xuống mức thấp kỷ lục

Theo dữ liệu sơ bộ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) công bố ngày thứ Năm (9/4), tỷ suất sinh tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm ngoái, tiếp tục nối dài xu hướng đi xuống trong gần hai thập kỷ...
Diễn biến này cũng phản ánh xu hướng chung trên toàn cầu,
khi ngày càng nhiều phụ nữ sinh ít con hơn hoặc không sinh con do các ưu tiên thay đổi. Tại Mỹ, dữ liệu của CDC cho thấy tỷ suất sinh chung đã giảm gần
23% kể từ năm 2007.
“Trong bối cảnh cơ hội việc làm mở rộng nhưng cũng đòi hỏi
cao hơn, lựa chọn cho đời sống cá nhân ngày càng đa dạng và áp lực nuôi dạy con
ngày càng lớn, việc sinh con đang trở nên kém hấp dẫn hơn đối với phụ nữ trẻ”,
ông Phillip Levine, giáo sư kinh tế tại Wellesley College, nhận xét.
Dữ liệu cho thấy số trẻ được sinh ra tại Mỹ trong năm 2025
giảm 1% so với năm trước, còn khoảng 3,6 triệu. Đây là năm thứ 6 liên tiếp số
trẻ em chào đời tại Mỹ duy trì quanh mức 3,6 triệu. Trong khi đó, tỷ suất sinh - tức số ca sinh trên mỗi 1.000 phụ nữ trong độ tuổi 15-44 - cũng giảm
1%, xuống 53,1.
Sau nhiều thập kỷ đi xuống, tỷ suất sinh tại Mỹ hiện đã xuống
mức thấp nhất trong lịch sử. Dù trong 10 năm qua, tỷ suất sinh ở nhóm phụ nữ từ
30 tuổi trở lên có nhích lên, mức tăng này vẫn không đủ bù cho đà giảm kéo dài ở
nhóm phụ nữ dưới 30 tuổi.
Năm ngoái, tỷ suất sinh ở phụ nữ 25-29 tuổi tại Mỹ giảm khoảng
4,4%, trong khi tỷ suất sinh ở nhóm 30-34 tuổi tăng khoảng 2,7% so với năm
2024.
Tỷ suất sinh ở nhóm tuổi vị thành niên cũng giảm mạnh. Cụ thể,
tỷ suất sinh ở nhóm 18-19 tuổi giảm 7%, còn nhóm 15-17 tuổi giảm 11%, đưa cả
hai xuống mức thấp kỷ lục. Năm 2025 là lần đầu tiên tỷ suất sinh ở nhóm phụ nữ
gần 40 tuổi cao hơn nhóm phụ nữ mới ngoài 20 tuổi.
Bộ dữ liệu sơ bộ này được xây dựng dựa trên 99,95% tổng số hồ
sơ khai sinh mà Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS), đơn vị trực thuộc CDC,
tiếp nhận và xử lý tính đến ngày 3/2/2026.
Theo bà Wendy Manning, nhà nhân khẩu học tại Đại học Bowling
Green State, tình trạng số ca sinh không tăng tiếp tục phản ánh sự bất định về
tương lai, bao gồm lo lắng về tài chính, sự ổn định của các mối quan hệ và môi
trường chính trị. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy nhiều phụ nữ vẫn mong muốn
có con.
“Mọi người đang trì hoãn việc làm cha mẹ lâu hơn và có lẽ muốn
bảo đảm cuộc sống đã đủ ổn định trước khi đưa ra quyết định đó. Tình hình hiện
nay có rất nhiều điều bất định”, bà Manning, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
Gia đình và Hôn nhân Quốc gia thuộc Đại học Bowling Green State, cho biết.
Lý giải tình trạng tỷ suất sinh ở thanh thiếu niên giảm 7%
trong năm ngoái, bà Manning cho rằng điều này một phần bắt nguồn từ các chiến dịch
y tế cộng đồng và việc ngày càng nhiều người sử dụng các biện pháp tránh thai
tác dụng lâu dài.
Kể từ năm 2007, tỷ suất sinh ở nhóm 15-19 tuổi tại Mỹ đã giảm
tới 72%.
“Chúng ta đã dành hàng chục năm và rất nhiều nguồn lực để
ngăn tình trạng sinh con sớm, với thông điệp rằng điều đó có thể làm đảo lộn cuộc
sống của cả người mẹ lẫn đứa trẻ”, bà Karen Benjamin Guzzo, giám đốc Trung tâm
Dân số Carolina thuộc Đại học North Carolina chỉ ra với tờ báo Wall Street
Journal. Theo bà, trong thập niên 1980 và 1990, tỷ suất sinh ở tuổi vị thành
niên tại Mỹ cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phát triển khác.
Một chỉ số khác là tổng tỷ suất sinh, cũng đã giảm xuống mức
thấp kỷ lục tại Mỹ. Chỉ số này cho biết trung bình một phụ nữ sẽ sinh bao nhiêu con trong suốt cuộc đời, nếu mức sinh ở từng nhóm tuổi được giữ nguyên như trong năm đang được thống kê. Khi tổng tỷ suất sinh xuống dưới 2,1 con mỗi phụ nữ - được xem là mức thay thế - về lâu dài dân số sẽ không còn đủ để tự duy trì nếu không có người nhập cư.
Theo tính toán của tờ Wall Street Journal dựa trên dữ liệu
sơ bộ của CDC, tổng tỷ suất sinh của Mỹ trong năm ngoái đã giảm xuống còn 1,57
con mỗi phụ nữ.
Tổng tỷ suất sinh tại Mỹ đang giảm theo xu hướng chung của
thế giới, dù vẫn cao hơn mức của nhiều nền kinh tế phát triển khác. Theo ước
tính mới nhất của Liên Hợp Quốc (UN), tổng tỷ suất sinh toàn cầu tiếp tục đi xuống
trong năm 2023 và đã tiến sát ngưỡng thay thế. Tại hơn một nửa số quốc gia trên
thế giới, chỉ số này đã xuống dưới ngưỡng 2,1.
Số trẻ em chào đời gần như đi ngang, trong khi số ca tử vong
tiếp tục tăng, khiến động lực tăng dân số quan trọng của Mỹ suy yếu dần. Trong
năm ngoái, số ca sinh chỉ nhiều hơn số ca tử vong khoảng hơn 500.000. Theo dự
báo của Cục Điều tra Dân số Mỹ và Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), khoảng
chênh lệch này có thể biến mất trong thập kỷ tới. Khi đó, tăng trưởng dân số của
Mỹ sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nhập cư.
