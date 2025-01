Ứng dụng tra cứu vi phạm giao thông VNeTraffic đang được tải xuống nhiều nhất trên AppStore

VNeTraffic hiện dẫn đầu bảng xếp hạng lượt tải tại Việt Nam trên App Store. Cùng với ứng dụng này, còn có Tra cứu phạt nguội toàn quốc và VNeID, VNeTraffic - ba ứng dụng này của Chính phủ đang thống trị bảng xếp hạng tải xuống tại Việt Nam.

Được phát triển bởi Bộ Công an, VNeTraffic cung cấp nhiều tính năng tiện ích như tra cứu vi phạm giao thông, phản ánh vi phạm, và theo dõi bản đồ giao thông theo thời gian thực.

Sự bùng nổ tải xuống của VNeTraffic đến từ những thay đổi trong Nghị định 176/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Nghị định không chỉ tăng mức xử phạt với các hành vi vi phạm giao thông mà còn nhấn mạnh hình thức phạt nguội thông qua phản ánh từ người dân. Đặc biệt, điểm đáng chú ý là quy định cơ chế chi trả cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin vi phạm. Người báo cáo có thể nhận tối đa 10% số tiền xử phạt hành chính, với mức trần là 5 triệu đồng mỗi vụ việc.

Các tính năng của ứng dụng VNeTraffic

Trong đó, một trong những phương thức để cung cấp thông tin vi phạm giao thông là sử dụng tính năng “tạo phản ánh” trên ứng dụng VNeTraffic, cho phép người dùng gửi hình ảnh hoặc video vi phạm giao thông trực tiếp tới cơ quan chức năng.

Thông tin này đã tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ những ngày gần đây. “Thợ săn tiền thưởng”, “Affliate cho nhà nước”,... trở thành những cụm khóa phổ biến trên các trang mạng xã hội, đề cập đến các hành động báo cáo vi phạm giao thông để nhận thưởng từ Bộ Công An.

Tuy nhiên, theo Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, hiện chưa có người dân nào đã được nhận tiền do cung cấp, phản ánh thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông. Do đó, những thông tin, hình ảnh nhận tiền chuyển khoản từ cơ quan chức năng là giả.