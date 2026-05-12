Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Ước tính 17/26 ngân hàng niêm yết không đạt tỷ lệ cấp tín dụng so với huy động vốn theo tiêu chí mới

Thu Minh

12/05/2026, 13:52

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính có 17/26 ngân hàng niêm yết không đạt tỷ lệ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) trong quý 1/2026 nếu chiếu theo quy định mới dự kiến, như một cách để hình dung thách thức rất lớn trong hai năm tới liên quan chi phí tuân thủ.

VnEconomy

Ngày 29/4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN với nhiều quy định mới, thay đổi về tỷ lệ an toàn trọng yếu tiệm cận tiêu chuẩn Basel III như sau: Bổ sung tỷ lệ hoàn toàn mới là Tỷ lệ đòn bẩy.

Nâng cấp ba tỷ lệ thanh khoản mới bao gồm: Tỷ lệ khả năng chi trả LCR thay thế cho hai Tỷ lệ khả năng chi trả (gồm tỷ lệ dự trữ thanh khoản và tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày); Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng NFSR thay thế cho Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; Tỷ lệ cấp tín dụng so với huy động vốn CDR thay thế cho tỷ lệ cho vay so với tiền gửi LDR. 

Thời hạn áp dụng dự kiến theo dự thảo từ ngày 01/01/2028. Dự thảo Thông tư chưa bắt buộc áp dụng ngay tỷ lệ tối thiểu 100% đối với tỷ lệ LCR và NSFR mà nâng dần theo lộ trình từ mức tối thiểu lần lượt là 70% và 90% bắt đầu từ năm 2028 lên ngưỡng tối thiểu là 100% lần lượt vào năm 2031 và 2030.

Các ngân hàng chưa tuân thủ mức tối thiểu 100% đối với tỷ lệ LCR và NFSR từ ngày 01/01/2028 thì sẽ phải đảm bảo duy trì tỷ lệ CDR tối đa 85%.

Khi Thông tư mới có hiệu lực, các ngân hàng có đủ năng lực có thể đăng ký với Ngân hàng Nhà nước để áp dụng ngay tỷ lệ LCR và NSFR ở mức 100% thay cho các quy định cũ theo Thông tư 22 cũng như không bắt buộc phải tuân thủ tỷ lệ CDR. Trong khi đó, tỷ lệ đòn bẩy LEV một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn nên việc áp dụng chưa bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/01/2028 mà sẽ được Thống đốc quyết định áp dụng khi cần thiết trong từng thời kỳ. 

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng bản Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22 không nhắm tới việc giải quyết vấn đề thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện nay mà là một sự nâng cấp về hệ thống các tiêu chuẩn quản lý thanh khoản đã được lên lộ trình để tiến gần hơn tới tiêu chuẩn Basel III. 

Các tỷ lệ thanh khoản mới theo dự thảo này đều là quy định khắt khe hơn nhiều so với quy định cũ, buộc các ngân hàng phải thay đổi một cách toàn diện cấu trúc bảng cân đối kế toán.

Ví dụ, các quy định khuyến khích các Ngân hàng thương mại huy động tiền gửi từ bán lẻ có tính chất ổn định hơn so với huy động nguồn vốn ngắn hạn từ thị trường liên ngân hàng ở phía nguồn vốn, và khuyến khích nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu Chính phủ và hạn chế các tài sản rủi ro, kém thanh khoản như cho vay Bất động sản dài hạn hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp rủi ro ở phía tài sản.

Về mặt tác động kinh doanh, các quy định này nhiều khả năng sẽ tạo ra những thay đổi cấu trúc như tăng chi phí vốn do gia tăng cạnh tranh huy động tiền gửi ổn định trên thị trường và giảm khả năng sinh lời, cùng hiệu suất sử dụng vốn (do yêu cầu phải giữ một phần vốn dưới dạng tài sản sản thanh khoản cao HQLA – vốn có lợi suất thấp hơn cho vay thương mại).

Nhận định về tỷ lệ CDR, VDSC cho rằng sự chuyển đổi từ LDR sang CDR tiếp tục cho thấy sự thắt chặt trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát rủi ro thanh khoản hơn là một động thái làm hạ nhiệt căng thẳng của hệ thống hiện tại dù tỷ lệ CDR tái cho phép tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn vào phần huy động vốn, thay vì loại trừ toàn bộ như hiện nay.

Trước đây, tỷ lệ LDR chỉ tính các khoản cho vay. Tỷ lệ CDR được thiết kế để tương thích với các định nghĩa về "Cấp tín dụng" rộng hơn trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024, bao quát cả các hình thức cấp tín dụng ngoài cho vay truyền thống ví dụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phát hành thư tín dụng, bảo lãnh trước đây không tính vào dư nợ cho vay nhưng bản chất vẫn là cấp tín dụng.

Điều này cũng có thể khiến các ngân hàng cũng sẽ có ít động lực "chuyển đổi" hình thức cấp tín dụng hơn nhằm làm đẹp chỉ số thanh khoản, phản ánh hoạt động cấp tín dụng thực chất hơn

Tỷ lệ CDR đã lược bỏ hoàn toàn nguồn vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng, bao gồm tiền gửi, vay từ tổ chức tín dụng và cả số dư giấy tờ có giá được nắm giữ bởi các tổ chức tín dụng khác, ngoại trừ 20% tiền gửi 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn.

VDSC đánh giá, việc thúc đẩy quá trình cấu trúc tốc độ tăng trưởng tín dụng và gia tăng áp lực huy động thị trường 1, gián tiếp ảnh hưởng khả năng sinh lời các ngân hàng chưa đủ khả năng tuân thủ.

Theo dự thảo Thông tư, tỷ lệ CDR dự kiến được áp dụng từ 01/01/2028 trừ khi các ngân hàng đã đảm bảo đủ tỷ lệ tối thiểu 100% đối với tỷ lệ LCR và NFSR. Với việc tử số lớn hơn (gia tăng định nghĩa cấp tín dụng) và mẫu số giảm (loại bỏ huy động thị trường 2) trong khi ngưỡng an toàn vẫn giữ ở mức 85%, điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ đối mặt với khả năng vi phạm tỷ lệ CDR khá cao nếu không có sự kiểm soát về giảm tốc tăng trưởng tín dụng / tăng huy động thị trường 1 tương ứng.

Ước tính có 17/26 ngân hàng niêm yết (loại trừ NVB) vi phạm tỷ lệ CDR trong quý 1/2026, như một cách để hình dung thách thức rất lớn trong hai năm tới liên quan chi phí tuân thủ. Do đó, các Ngân hàng Thương mại cũng sẽ cần cân nhắc về hiệu quả giữa việc tuân thủ sớm tỷ lệ tối thiểu 100% LCR, NFSR và việc tuân thủ tỷ lệ CDR.

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

10:21, 12/05/2026

Thị trường hiện tại là “mỏ vàng” cho nhà đầu tư kiên nhẫn, nhiều cổ phiếu tốt và giá rất thấp

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

09:52, 12/05/2026

Các ETF ngoại tiếp tục rút ròng trên thị trường Việt Nam

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

07:01, 12/05/2026

FiinGroup: Áp lực biên lợi nhuận khiến các ngân hàng khó giảm lãi suất ngay trong ngắn hạn

Từ khóa:

chứng khoán rồng việt ngân hàng nhà nước quản lý thanh khoản tăng chi phí vốn Thông tư 22/2019/TT-NHNN tiêu chuẩn Basel III tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng tỷ lệ CDR tỷ lệ LCR tỷ lệ NFSR

Đọc thêm

Thị trường đang tìm điểm cân bằng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/5/2026

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 836.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 685.3 tỷ đồng.

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch đầu tư lớn cho giai đoạn 2026- 2030, bao gồm 118 tỷ USD (23,6 tỷ USD/năm) cho sản xuất năng lượng và 18 tỷ USD (3,6 tỷ USD/năm) cho lưới điện.

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?

Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.

Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Cổ phiếu tầm trung tăng tốt, VN-Index có “đổi trụ” thành công?

Những nỗ lực phục hồi về cuối phiên vẫn không đủ để đổi màu giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên khá nhiều blue-chips tầm trung cũng như cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá đã bù lại phần nào, duy trì sắc xanh cho VN-Index.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy