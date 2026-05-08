Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Như Nguyệt

08/05/2026, 09:58

Nhấn mạnh việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo “đúng, trúng, thực chất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chiều 7/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là công việc rất quan trọng, là đợt tổng rà soát đầu tiên và lớn nhất để triển khai Kết luận 09 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật căn cơ, đồng bộ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế vốn đang là “nút thắt của nút thắt” cho phát triển. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế” - một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ một số quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, phải trả lời được: quy định nào đang cản trở phát triển? quy định nào chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp? Cùng với đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn. Sau phiên họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản thông báo kết luận gửi các cơ quan còn có nhiệm vụ chậm, muộn phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển như: phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế…

Các cơ quan, tổ chức, địa phương bám sát các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phản ánh kịp thời với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải có đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc lấy ý kiến sâu rộng của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức thi hành pháp luật về các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật; bảo đảm kết quả tổng rà soát phải “đúng, trúng, thực chất”. Quá trình rà soát phải bảo đảm khách quan, khoa học, cầu thị; không né tránh, mạnh dạn đề xuất sửa đổi những quy định không còn phù hợp.

Đối với việc rà soát các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi.

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.

Tại Mumbai (Ấn Độ) chiều 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ, trao đổi về tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí, hạ tầng và năng lượng.

Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

