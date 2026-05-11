Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Như Nguyệt
11/05/2026, 15:47
Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...
Sáng 11/5/2026, tiếp tục Phiên họp thứ 2, dưới sự điều hành của
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu
về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; thảo luận, cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
Phát biểu kết luận nội dung thảo luận và bế mạc Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Văn phòng Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo của Văn phòng Quốc hội. Trong đó, dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm - kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc vào ngày 20/10/2026. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội; bố trí hai đợt họp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm cho Kỳ họp, cần chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.
Cơ quan trình dự thảo luật, nghị quyết cần tuân thủ quy định về thời gian gửi hồ sơ, tài liệu, nghiêm túc chấp hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để không còn tình trạng gửi chậm tài liệu đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ hai là kỳ họp quan trọng, xem xét nhiều nội dung. Đồng thời, giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến; trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.
Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.
Dự kiến Kỳ họp thứ hai diễn ra theo hai đợt họp. Đợt 1: khoảng 20 ngày (từ ngày 20/10 đến ngày 13/11/2026). Đợt 2: khoảng 10 ngày (từ ngày 25/11 đến ngày 05/12/2026).
Để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung.
