Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ
Như Nguyệt
11/05/2026, 09:55
Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.
Sáng 11/5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 2
(tháng 5/2026).
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp thứ
hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn,
xem xét 3 nội dung.
Thứ nhất, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một
số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan
trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế
hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng
yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội
tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là giai đoạn chuyển
giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện
vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân
dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.
Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất
và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên đánh giá thẳng vào những việc làm được,
chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ hai.
Đề cập đến công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề
nghị Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật đã được sửa đổi, nhất là quy định về thời hạn, chất lượng hồ sơ, tài
liệu gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy
ban của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
cũng đã yêu cầu các dự án luật trình Quốc hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng
bộ với dự thảo nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành. Khi luật, nghị định có chất
lượng thì công tác thẩm tra, xem xét, thông qua tại Quốc hội sẽ thuận lợi hơn.
Từ đó, cần từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phân định rõ vai trò của
Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng
lập pháp.
Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua,
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng,
ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan
khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
văn bản thuộc thẩm quyền quy định.
“Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng
văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết
có hiệu lực thì phải thực hiện được ngay trong thực tế, bởi hiện nay người dân
và doanh nghiệp đang rất mong đợi các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển
khai đồng bộ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
09:58, 08/05/2026
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cụ thể hóa Luật Thủ đô, xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” từ cơ sở
14:40, 06/05/2026
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để tháo gỡ vướng mắc cho TP.Hồ Chí Minh
Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân
Với chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: