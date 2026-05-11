Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ

Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Sáng 11/5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 2 (tháng 5/2026).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, xem xét 3 nội dung.

Thứ nhất, xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, thể chế hóa Kết luận của Trung ương về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, cử tri đặt nhiều kỳ vọng và cũng gửi gắm không ít tâm tư, nguyện vọng. Vì vậy, cần đánh giá thực chất việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức thiết phát sinh trong thời gian qua.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên đánh giá thẳng vào những việc làm được, chưa làm được, xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh ngay từ Kỳ họp thứ hai.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Đề cập đến công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, nhất là quy định về thời hạn, chất lượng hồ sơ, tài liệu gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã yêu cầu các dự án luật trình Quốc hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ với dự thảo nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành. Khi luật, nghị định có chất lượng thì công tác thẩm tra, xem xét, thông qua tại Quốc hội sẽ thuận lợi hơn.

Từ đó, cần từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phân định rõ vai trò của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp.

Đối với những luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết; các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định.

“Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì phải thực hiện được ngay trong thực tế, bởi hiện nay người dân và doanh nghiệp đang rất mong đợi các nghị định, thông tư hướng dẫn để triển khai đồng bộ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.