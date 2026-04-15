Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai
Đỗ Như
15/04/2026, 08:12
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.
Chiều 14/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Nhất, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường
thuộc tỉnh Đồng Nai; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Đồng Nai (trực thuộc
Trung ương). Đồng thời, thông qua nguyên tắc việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, việc
chuyển đổi các xã thành phường nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ
Chính trị về việc xây dựng thành phố Đồng Nai trên cơ sở giữ nguyên trạng tỉnh
hiện nay. Theo đó, để bảo đảm tỷ lệ số phường theo tiêu chuẩn khi trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương, việc chuyển đổi 10 xã thành phường là cần thiết.
Qua thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội xác định toàn bộ tiêu
chuẩn, điều kiện của 10 đơn vị hành chính đều bảo đảm, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy
định và đã được lấy ý kiến nhân dân theo quy định.
Đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai (trực thuộc Trung
ương), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho ý kiến về hồ sơ trình Quốc hội, trong đó có nội dung cho phép Chính phủ
công nhận đô thị loại I trước khi hoàn thiện quy hoạch. Chính phủ đã giao Bộ
Xây dựng phối hợp với địa phương hoàn thành quy hoạch trước ngày 30/4/2026.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ thống
nhất cao với các đề án; cho rằng việc thành lập thành phố Đồng Nai có đầy đủ
căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Theo ông Phan Văn Mãi, việc trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực
tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.
Về tiêu chí đô thị, ông Phan Văn Mãi đồng tình với việc
thành lập 10 phường do đã đủ điều kiện theo quy định. Đối với tiêu chí đô thị
loại I, đề nghị áp dụng theo quy định hiện hành trong trường hợp đặc biệt, đồng
thời yêu cầu Chính phủ và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các
tiêu chí còn lại.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng
Lê Tấn Tới nhấn mạnh Đồng Nai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc
phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là địa bàn hội tụ nhiều yếu tố phát triển,
trong đó có các công trình trọng điểm và khu công nghiệp lớn.
Theo ông Lê Tấn Tới, Đồng Nai từ lâu đã giữ vai trò quan trọng
về quân sự, kinh tế, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của khu vực
phía Nam. Đồng thời, địa phương cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành
chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Những yếu tố này
cho thấy, Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao
Tờ trình của Chính phủ; đồng thời khẳng định sau khi mở rộng không gian phát
triển, Đồng Nai sẽ có vị thế chiến lược cao hơn trên các phương diện chính trị,
kinh tế, quốc phòng và an ninh.
Trong quá trình triển khai đề án cần quán triệt
các yêu cầu của Bộ Chính trị, đặc biệt là bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển
hài hòa giữa các vùng miền, các dân tộc và tôn giáo; đồng thời xây dựng chương
trình hành động cụ thể, gắn với quy hoạch dài hạn đến các mốc năm 2045 và 2065.
Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông
qua về nguyên tắc các nội dung: thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành
lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập Tòa án nhân dân, Viện
Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị khẩn trương
hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, chậm nhất ngày 16/4/2026. Dự kiến các nghị quyết
sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.
Đối với việc bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp,
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các giấy tờ hiện hành vẫn tiếp tục có hiệu lực nếu
chưa chuyển đổi. Trường hợp cần thiết phải chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai sẽ chịu
trách nhiệm chi trả chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
