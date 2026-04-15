Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai

Đỗ Như

15/04/2026, 08:12

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chiều 14/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Đồng Nai (trực thuộc Trung ương). Đồng thời, thông qua nguyên tắc việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, việc chuyển đổi các xã thành phường nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về việc xây dựng thành phố Đồng Nai trên cơ sở giữ nguyên trạng tỉnh hiện nay. Theo đó, để bảo đảm tỷ lệ số phường theo tiêu chuẩn khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc chuyển đổi 10 xã thành phường là cần thiết.

Qua thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội xác định toàn bộ tiêu chuẩn, điều kiện của 10 đơn vị hành chính đều bảo đảm, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định và đã được lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai (trực thuộc Trung ương), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hồ sơ trình Quốc hội, trong đó có nội dung cho phép Chính phủ công nhận đô thị loại I trước khi hoàn thiện quy hoạch. Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với địa phương hoàn thành quy hoạch trước ngày 30/4/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi bày tỏ thống nhất cao với các đề án; cho rằng việc thành lập thành phố Đồng Nai có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Theo ông Phan Văn Mãi, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.

Về tiêu chí đô thị, ông Phan Văn Mãi đồng tình với việc thành lập 10 phường do đã đủ điều kiện theo quy định. Đối với tiêu chí đô thị loại I, đề nghị áp dụng theo quy định hiện hành trong trường hợp đặc biệt, đồng thời yêu cầu Chính phủ và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh Đồng Nai có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là địa bàn hội tụ nhiều yếu tố phát triển, trong đó có các công trình trọng điểm và khu công nghiệp lớn.

Theo ông Lê Tấn Tới, Đồng Nai từ lâu đã giữ vai trò quan trọng về quân sự, kinh tế, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của khu vực phía Nam. Đồng thời, địa phương cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Những yếu tố này cho thấy, Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Tờ trình của Chính phủ; đồng thời khẳng định sau khi mở rộng không gian phát triển, Đồng Nai sẽ có vị thế chiến lược cao hơn trên các phương diện chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh.

Trong quá trình triển khai đề án cần quán triệt các yêu cầu của Bộ Chính trị, đặc biệt là bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển hài hòa giữa các vùng miền, các dân tộc và tôn giáo; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, gắn với quy hoạch dài hạn đến các mốc năm 2045 và 2065.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc các nội dung: thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, chậm nhất ngày 16/4/2026. Dự kiến các nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.

Đối với việc bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các giấy tờ hiện hành vẫn tiếp tục có hiệu lực nếu chưa chuyển đổi. Trường hợp cần thiết phải chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức.

Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026

14:22, 14/04/2026

Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026

Huế, Nghệ An và Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND

16:41, 19/11/2025

Huế, Nghệ An và Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND

Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

21:00, 16/10/2025

Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Từ khóa:

đô thị loại I phát triển kinh tế thành phố Đồng Nai Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đọc thêm

Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và thanh niên là động lực then chốt, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới.

Chiều tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trao đổi các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Năm 2026 phần lớn các luật có hiệu lực vì vậy đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index hướng tới mốc 1800 điểm

Chứng khoán

2

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Thế giới

3

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Đầu tư

4

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Thế giới

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy