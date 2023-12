Vẫn nhiều triển vọng cho đầu tư bất động sản Việt Nam 2024

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong 9 tháng đầu năm nay, Chính phủ cùng các cơ quan, bộ ngành đã tích cực can thiệp để khôi phục thị trường bất động sản. Đặc biệt, gần 20 động thái từ phía Chính phủ đã được thông báo một cách liên tục và mạnh mẽ, góp phần tăng cường niềm tin và sức mạnh cho thị trường và các bên liên quan.

NHIỀU VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐANG DẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

VARS nhận định, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 là tín hiệu quan trọng nhất, mang tính hướng dẫn và chỉ đạo rõ ràng. Theo thời gian, các cơ chế và chính sách từ Chính phủ ngày càng phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường và doanh nghiệp. Kết quả là, khó khăn, vướng mắc của thị trường đã và đang dần được giải quyết. Điều này tạo điều kiện cho hầu hết các dự án “còn khả năng” tái khởi động.

Bên cạnh đó, đã có tới 31/63 tỉnh thành công bố quy hoạch như TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Ninh Thuận, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, Kon Tum… cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đầu tư bất động sản.

Do đó, thị trường này đang đón nhận những diễn biến tích cực hơn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các nhà đầu tư dự án đã thể hiện sự nhiệt tình đưa sản phẩm ra thị trường thông qua loạt chính sách kích cầu hấp dẫn như: chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài, đồng thời với việc nhận nhà sớm và kéo dài thời gian thanh toán...

Quý cuối năm 2023, cả khu vực phía Bắc và Nam đã chứng kiến nhiều dự án quy mô lớn bắt đầu chiến dịch bán hàng, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy giao dịch như: Canopy Residences, The Moonlight 1 An Lạc, Akari City, Glory Heights, và The Global City… Đặc biệt, phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cũng đang trở lại mạnh mẽ, tạo ra dấu hiệu tích cực cho thị trường.

Nói về diễn biến này, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng với lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản. Việc giảm lãi suất huy động cùng với các chính sách bán hàng mới đang kích thích giao dịch trên thị trường bất động sản.

VARS SẼ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2024

Các chuyên gia cũng nhận định sự thay đổi tích cực trong bức tranh kinh tế vĩ mô và dự kiến tăng trưởng kinh tế là những tín hiệu tích cực tác động đến thị trường bất động sản trong thời gian tới. Thị trường có thể “đảo chiều” từ quý 3/2024 và khởi sắc từ quý 2/2025, sau khi các Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

"Thị trường trong thời gian tới sẽ mang đến cơ hội đặc biệt cho người mua. Các yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ, và quy hoạch mới tạo ra môi trường thuận lợi để đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược và mục tiêu đầu tư để tránh rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra", ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhìn nhận.

Ông Đính cũng cho biết thêm: nhằm giúp những người hoạt động trong ngành và các đối tượng quan tâm đến thị trường bất động sản có được các thông tin, chỉ báo thiết thực, hữu ích của thị trường năm 2024, để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trong đầu tư bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã chỉ đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2024 (VREF 2024). Sự kiện này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/01 tới.

Diễn đàn được tổ chức với các chủ đề chính: Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023: Thể chế và sự tác động tới kinh tế Việt Nam năm 2024; Thị trường bất động sản Việt Nam 2024 - Cơ hội và thách thức; Xu hướng bất động sản thế giới 2024; Kịch bản của thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024; Dòng tiền cho phát triển, đầu tư và tiêu dùng bất động sản năm 2024; Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản...

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư, cũng như khách hàng xác định chiến lược phù hợp, tận dụng cơ hội phục hồi trong những năm sắp tới. Sự kiện cũng tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cơ hội hợp tác, kinh doanh giữa các doanh nghiệp bất động sản, hội viên của VARS và các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính - tín dụng - ngân hàng, quỹ đầu tư...