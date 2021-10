VPH bị đình chỉ kinh doanh bất động sản trong vòng 12 tháng, Quỹ ngoại Pyn Elite Fund liên tục thoái vốn

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE).

Theo đó, Pyn Elite Fund (Phần Lan) vừa bán ra 7.692.100 cổ phiếu VPH, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại VPH từ 7.913.400 cổ phiếu, chiếm 8,30% xuống còn 221.300 cp, chiếm 0,23%. Giao dịch thực hiện từ ngày 24/9/2021.

Được biết, ngày 22/9, quỹ này đã bán ra 1.305.100 cp theo hình thức bán qua sàn. Sau giao dịch, Quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu từ 10.019.300 cổ phiếu, chiếm 10,51% xuống 8.714.200 cổ phiếu, chiếm 9,14%.



Vào ngày 23/9, Quỹ này bán tiếp 800.800 cổ phiếu VPH theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tổ chức trên còn nắm giữ hơn 7,9 triệu cổ phiếu, chiếm 8,3% vốn tại VPH.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 23/9 giá cổ phiếu VPH đạt đỉnh (8.580 đồng/cổ phiếu) thì nay giảm về còn 7.900 đồng/cổ phiếu.

Chiều ngược lại, ông Võ Nguyễn Như Nguyện, Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT VPH đã mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu VPH từ ngày 13/9 đến ngày 23/9 và nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,13% lên 8,2%.

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 sau kiểm toán của VPH đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ (hơn 11,9 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế trên BTCT riêng giảm tới 80% từ hơn 21 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng năm 2021 nguyên nhân là do trong 6 tháng đầu năm 2021 do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ việc ghi nhận một phần doanh thu dự án C.T.C ở phường Long trường quận 9 (thuộc công ty con) đã bán từ đầu năm 2020.

Đáng chú ý, công ty đã có văn bản giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán liên quan đến việc bị đình chỉ kinh doanh bất động sản trong vòng 12 tháng liên quan đến Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp.HCM, do đã vi phạm về việc bán sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai và Vạn Phát Hưng đã bị UBND Tp.HCM xử phạt hành chính 300 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh bất động sản trong vòng 12 tháng kể từ ngày 2/6/2021.

Theo VPH, điều này không ảnh hưởng đến việc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án sắp tới của công ty và công ty cũng đã hoàn thành việc nộp phạt và khắc phục vi phạm trên. Bên cạnh đó, kế hoạch năm nay của VPH là tập trung vào công việc thủ tục pháp lý các dự án còn lại, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm nay chủ yếu đến từ nguồn thu nhập của các công ty con.