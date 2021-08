Văn Phú - Invest báo lãi bán niên 2021 tăng 28%

Khép lại nửa đầu năm 2021, VPI ghi nhận doanh thu thuần 313 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 31% lên 40%.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VPI báo lãi trước thuế tăng 31%, đạt 53 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 28%, đạt 37 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 chỉ nhích nhẹ so với đầu năm, ghi nhận gần 6,944 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 1,358 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 1,830 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của VPI đến từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 2,000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm chủ yếu đến từ dự án Terra - An Hưng. Được biết, dự án này đang hoàn thành vượt tiến độ xây dựng và đảm bảo bàn giao trong quý 4/2021. Đây cũng là cơ sở chính để VPI đảm bảo lợi nhuận vượt trội trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tổng tài sản ghi nhận gần 9,931 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho của doanh nghiệp tăng hơn 20% lên 2.165 tỷ đồng, chiếm 22% tổng giá trị tài sản. Các dự án chiếm phần lớn trong hàng tồn kho là dự án The Terra An Hưng; dự án Yên Phong, Bắc Ninh…

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Khu biệt thự Hùng Sơn, số tiền đã đầu tư 347 tỷ đồng. Được biết, dự án Hùng Sơn - Thanh Hoá có vị trí nằm ở Sầm Sơn - Thanh Hoá với diện tích gần 30ha được thiết kế gồm 539 căn nhà vườn, biệt thự và nhà liền kề, đất thương mại dịch vụ. Tiến độ xây dựng dự án dự kiến là 2021-2023. Hiện tại dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, khởi công xây dựng hạ tầng.

Dự án Hùng Sơn, Thanh Hoá là môt trong những dự án tiềm năng sẽ mở bán quý 4/2021.

Đối với dự án Khu nhà ở hỗn hợp Yên Phong - Bắc Ninh, VPI thực hiện triển khai trong giai đoạn 2020-2022. Đây là dự án có vị trí nằm ở Đông Tiến và Trung Yên, Yên Phong, Bắc Ninh với diện tích đất 66,544 m2. Quy mô dự án gồm 2,067 căn nhà ở xã hội, 62 căn thấp tầng và 6,098 m2 khu thương mại. Dự án dự kiến sẽ được VPI mở bán vào quý 4/2021.

Năm 2021 là năm mà giới chuyên gia trong ngành dự báo thị trường bất động sản sẽ có những yếu tố tích cực hơn, đặc biệt là sự phục hồi của những thị trường trọng điểm như Tp.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, sự phục hồi này cũng như sự ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô Việt Nam 2021 có thể sẽ chưa có bước đột phá mạnh mẽ bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như pháp lý và tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19. Chính vì vậy, VPI đã thận trọng đặt ra kế hoạch đem về 3,100 tỷ đồng doanh thu và 341 tỷ đồng lãi sau thuế.

Trong năm 2021, VPI lên kế hoạch tập trung đầu tư phát triển các quỹ đất dự án đã được mở rộng trên nhiều tỉnh thành cả nước. Kiên định với chiến lược phát triển của mình, VPI đặt mục tiêu tập trung vào việc phát triển các phân khúc dự án nhà ở, khu đô thị mới, các dự án đô thị biển, bất động sản du lịch sinh thái biển tiêu chuẩn 5 sao, chuyển dịch một phần cơ cấu đầu tư sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp.